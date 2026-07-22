Μέλισσα Κίκιζας: Ποντάρει στον «υγρό χρυσό» – Τα μεγέθη του 2025 και τα σχέδια εξωστρέφειας

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Σερί επενδύσεων στην παραγωγική δυναμικότητα, σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και μείωση δανειακών υποχρεώσεων κατέγραψε το 2025 η Μέλισσα Κίκιζας, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις των διεθνών αγορών. Για την τρέχουσα χρήση η εταιρεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά ζυμαρικών και στην αναβάθμιση του Terra Creta στο ράφι των σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 137,7 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 153,61 εκατ. ευρώ, και της εταιρείας σημείωσε επίσης πτώση στα 132,35 εκατ. ευρώ έναντι 148 εκατ. ευρώ το 2024 – μια πτώση που η Μέλισσα Κίκιζας την αποδίδει στη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών ελαιολάδου.

Σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024 είχαν τα προ φόρου κέρδη, τόσο για τον όμιλο όσο και για την εταιρεία,τα οποία ανήλθαν σε 10,45 και 10,56 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων σαν αποτέλεσμα της μείωσης του δανεισμού της εταιρείας.

Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 7, 85 εκατ. ευρώ και της εταιρείας σε 7,98 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2024.

Έπειτα, τα δάνεια και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις του ομίλου μειώθηκαν κατά περίπου 34% και της εταιρείας κατά περίπου 32%, λόγω της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής απόδοσης της εταιρείας.

Μέλισσα Κίκιζας: Εξωστρέφεια και εκσυγχρονισμός

Με στοχευμένες κινήσεις η Μέλισσα Κίκιζας συνέχισε την πορεία μετασχηματισμού της σε έναν διεθνή όμιλο ελληνικής και μεσογειακής διατροφής, με ισχυρή παρουσία τόσο στα ζυμαρικά όσο και στο ελαιόλαδο.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στις εξαγωγές, αφού το 2025 η εταιρεία πραγματοποίησε πάνω από το 40% των καθαρών πωλήσεων της στο εξωτερικό. Όπως τονίζει η διοίκηση, τα προϊόντα της ταξίδεψαν σε περισσότερες από 50 χώρες.

Όσο για την ελληνική αγορά, η Μέλισσα Κίκιζας παρέμεινε ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των ζυμαρικών και βελτίωσε τα μερίδιά της στο ελαιόλαδο.

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό πλάνο ύψους άνω των 7,5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εργοστασίων της στην Λάρισα και στα Χανιά.

Το στοίχημα των διεθνών αγορών

Παρά τις απανωτές γεωπολιτικές κρίσεις, η διοίκηση της εταιρείας περιμένει να δει βελτωμένα μεγέθη τη φετινή χρονιά, «χτίζοντας» πάνω στις δύο βασικές της κατηγορίες.

Στην ελληνική αγορά, η Μέλισσα Κίκιζας θα ποντάρει στη συνεχή καινοτομία και την αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της, προκειμένου να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά ζυμαρικών.

Όσον αφορά το ελαιόλαδο η εταιρεία φιλοδοξεί να επιταχύνει την αναπτυξιακή πορεία της Terra Creta, εδραιώνοντάς την ως μία από τις κορυφαίες επιλογές του καταναλωτή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η διοίκηση αναδεικνύει την παρουσία της στις παγκόσμιες αγορές ως βασικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης.

Σε αυτή τη φάση, η Μέλισσα Κίκιζας υλοποιεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό και εμπορικό πλάνο, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της στα επόμενα χρόνια.

Γιατί η Μέλισσα Κίκιζας επενδύει στο ελαιόλαδο

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Κίκιζας μίλησε στο 7ο ΟΤ FORUM για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ελληνικό ελαιόλαδο, το οποίο εξακολουθεί να αναζητά τον δρόμο που θα του επιτρέψει να αποτυπώσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.

Όπως σημείωσε, περίπου το 70% των ελληνικών εξαγωγών ελαιόλαδου κατευθύνεται στην Ιταλία σε χύμα μορφή, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της αξίας που δημιουργεί το προϊόν μεταφέρεται εκτός συνόρων.

Αυτή την πραγματικότητα φιλοδοξεί να αντιστρέψει η οικογένεια Κίκιζα μέσα από την επένδυση μέσω της Terra Creta στον κλάδο του ελαιολάδου.

Ο κ. Κίκιζας έκανε λόγο για μια προσπάθεια που υπερβαίνει τα στενά όρια μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί στο ελληνικό ελαιόλαδο η θέση που του αναλογεί τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Στην αφετηρία βρίσκεται η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta, μέσω της οποίας επιχειρείται η εκπαίδευση των παραγωγών και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια.