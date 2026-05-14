Boeing: Εν αναμονή μεγάλης παραγγελίας αεροσκαφών απο την Κίνα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εν αναμονή της ανακοίνωσης μεγάλων παραγγελιών από την Κίνα για αεροσκάφη της Boeing, βρίσκεται η αμερικανική αντιπροσωπεία που συνοδεύει τον Ντοναλντ Τράμπ στο Πεκίνο. «Πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλες παραγγελίες για αεροσκάφη της Boeing», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ μιλώντας στην εκπομπή Squawk Box» του CNBC και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί να αυξήσει τις εξαγωγές προς την Κίνα.

Αντίθετα, υποβάθμισε τις προοπτικές για μεγάλες νέες παραγγελίες σόγιας, λέγοντας ότι «όλα έχουν τακτοποιηθεί» στο πλαίσιο μιας προηγούμενης συμφωνίας, αν και ανέφερε ότι η Κίνα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των παραγγελιών της, δεδομένου του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο που αναμένεται φέτος και που συνήθως οδηγεί σε αύξηση των τιμών.

Πάντως, ο Σκοτ Μπέσεντ δεν έδωσε λεπτομέρειες για την αναμενόμενη κινεζική παραγγελία, αλλά είπε ότι οι δύο πλευρές συζητούν να ξεκινήσουν με περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία σε αγορές αγαθών της άλλης.

Η Πέμπτη ήταν η πρώτη ημέρα της διήμερης συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η οποία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, θα χαράξει μια νέα πορεία στις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Οι κινεζικές αγορές αεροσκαφών Boeing, αμερικανικών ενεργειακών και γεωργικών προϊόντων έχουν επισημανθεί ως πιθανά μέρη μιας συμφωνίας, αν και δεν έχουν ακόμη προκύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, οπως αναφέρει το Reuters.

Οι μετοχές της Boeing σημείωσαν άνοδο 1,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά τα σχόλια του Μπέσεντ.

Ενέργεια

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, είπε ακόμα ότι Κινέζοι αξιωματούχοι έθεσαν το ενδεχόμενο αγοράς περισσότερης αμερικανικής ενέργειας, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να κατασκευάσουν περισσότερες εγκαταστάσεις εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της Αλάσκας, η οποία θα ήταν μια εξαιρετική τοποθεσία για πωλήσεις στην Κίνα.

Ο Μπέσεντ είπε επίσης ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι συζήτησαν τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Εμπορίου» για τη διαχείριση του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, και ενός ξεχωριστού «Συμβουλίου Επενδύσεων» που θα επιβλέπει τις επενδύσεις σε μη ευαίσθητους τομείς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου απέρριψε την υπόθεση ότι ο Τραμπ επιδιώκει επενδύσεις ύψους περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από την Κίνα, λέγοντας: «Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτός ο αριθμός του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων».

Ακόμα, διευκρίνησε ότι η νέα επιτροπή επενδύσεων θα εξετάζει εκ των προτέρων κάθε κινεζικό επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες (CFIUS), της οποίας προεδρεύει.