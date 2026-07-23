Δολάριο: Υποχωρεί έναντι του ευρώ- Νέο υψηλό έναντι του γιεν

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Το δολάριο υποχώρησε έναντι του ευρώ ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έφτασε σε νέο υψηλό 40 ετών έναντι του γιεν, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επικεντρωμένοι στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το ευρώ σημείωσε τελευταία άνοδο 0,09% στα 1,1423 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για πέμπτη ημέρα την Πέμπτη εν μέσω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι της Υεμένης, ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει σχεδόν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Το δολάριο έχει βρει στήριξη καθώς οι αγορές συγκρατούν τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ, με τη χαμηλότερη ευπάθεια της αμερικανικής οικονομίας σε ενεργειακά σοκ να ενισχύει τη ζήτηση για το δολάριο εις βάρος του ευρώ και του γιεν.

Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά το δολάριο έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων που περιλαμβάνουν το ευρώ και το γιεν, υποχώρησε κατά 0,08% στα 101,06.

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα σε μια ακόμη αύξηση, με ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά να δυσκολεύονται να δουν πώς θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιο επιθετική πορεία από ό,τι έχουν ήδη προβλέψει οι αγορές. Οι traders υπέδειξαν δύο αυξήσεις επιτοκίων έως τις αρχές του 2027.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πλήρως τον κίνδυνο μιας πρόωρης αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (σήμερα)», δήλωσε ο Michiel Tukker, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στην ING. «Το ερώτημα είναι αν οι αγορές θα το ερμηνεύσουν αυτό ως μια επιθετική πολιτική στροφή ή αν η κίνηση θα εκληφθεί ως εμπροσθοβαρής κίνηση του Σεπτεμβρίου».

Το γιεν

Το γιεν έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του από τον Δεκέμβριο του 1986 έναντι του δολαρίου, με προσδοκίες για μια μετρημένη προσέγγιση στις αυξήσεις των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Το ιαπωνικό νόμισμα είχε υποχωρήσει τελευταία φορά κατά 0,10% στα 163,30. «Η κοινή άποψη αποδίδει την ευθύνη σε μια δειλή Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) (για την πρόσφατη πτώση του γιεν), αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου έχουν διαψεύσει τις ελπίδες για αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% φέτος», δήλωσε ο Kit Juckes, στρατηγικός αναλυτής της Societe Generale, αφού επεσήμανε ότι το γιεν ήταν τελευταία το πιο αδύναμο νόμισμα της G-10.