 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

EKT: Φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων – Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

World 23.07.2026, 09:00
Σχολιάστε
EKT: Φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων – Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κερδίζοντας χρόνο για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το εργαλείο ECB Watch, το οποίο υπολογίζει τις πιθανότητες μεταβολών στη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας, με βάση ανάλυση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια του ευρώ, δίνονται 95% πιθανότητες η ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.

Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο καταθέσεων αναμένεται να παραμείνει στο 2,25%, ένα επίπεδο που οι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει «κατάλληλο» καθώς ζυγίζουν τις επιπτώσεις μιας επανακλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Η κατάπαυση του πυρός μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τον χαμηλότερο από το αναμενόμενο πληθωρισμό εκείνου του μήνα, είχε δημιουργήσει ελπίδες ότι τα χειρότερα της κρίσης μπορεί να είχαν περάσει. Ωστόσο, οι νέες εχθροπραξίες, που ώθησαν το πετρέλαιο πίσω πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, έχουν αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη της πολιτικής στο μέλλον.

Επιτόκια

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να υπερασπιστεί τη στάση της ΕΚΤ να λαμβάνει αποφάσεις βάσει δεδομένων σε κάθε συνεδρίαση, ενδέχεται να προσφέρει ενδείξεις για το εάν οι προβλέψεις για αύξηση τον Σεπτέμβριο είναι λογικές από την τρέχουσα οπτική γωνία.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προβλέπουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα σταματήσουν μετά από μία ακόμη κίνηση τον Σεπτέμβριο, μια απόφαση που θα βασιστεί σε ενημερωμένες προβλέψεις και μια σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Η επανάληψη της προηγούμενης παρατήρησης, όταν ανέφερε μια «γενική αίσθηση» κατεύθυνσης για την πολιτική, θα ενίσχυε τις προσδοκίες για μεγαλύτερη σύσφιγξη την επόμενη φορά όπως και μια υπενθύμιση ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ για τον Ιούνιο βασίστηκαν σε υποθέσεις για συνολικά τρεις αυξήσεις.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι θα υλοποιηθούν το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο, με πιθανότητα 60% για ένα επιπλέον βήμα μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Οικονομικές Προοπτικές

Οι έρευνες κλίματος υποδηλώνουν μια σχετικά ανθεκτική οικονομία, ενώ ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο στο 2,8%. Οι πιέσεις στις τιμές στις υπηρεσίες, καθώς και σε εκείνες που εξαιρούν την ενέργεια και τα τρόφιμα, επίσης μειώθηκαν.

Παρόλα αυτά, ένας στους 10 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg μπορεί να επισημάνει στοιχεία ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό γίνονται μη σταθερές. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες ανησυχούν  κάπως για τις δευτερογενείς επιπτώσεις.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι σε εγρήγορση για τον κίνδυνο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δει κανένα σημάδι. Η Λαγκάρντ μπορεί να κληθεί να ενημερώσει και αναμένεται επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πορεία της ευρωζώνης των 21 κρατών σε σύγκριση με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ του Ιουνίου και τα λιγότερο ευνοϊκά σενάρια.

Παρά την τελευταία αύξηση, το πετρέλαιο βρίσκεται κοντά σε μια ηπιότερη πορεία που προβλέπει ταχύτερη υποχώρηση του πληθωρισμού, με τις τιμές του φυσικού αερίου να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με ένα δυσμενές αποτέλεσμα.

Και τα δύο πρόκειται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Λαγκάρντ θα περιγράψει την κλίση των κινδύνων, μετά τη σχετική ηρεμία της εκεχειρίας στο Ιράν που την ώθησε να δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ήταν «πιο ισορροπημένοι» από ό,τι όταν η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια τον Ιούνιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ιταλία: Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ για δέματα εκτός ΕΕ
World

Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ στην Ιταλία για δέματα εκτός ΕΕ
ΕΕ: Ανοδικά οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026
World

«Ανεβάζουν στροφές» οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ στην Ευρώπη
EKT: Φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων – Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση
World

Η ώρα των αποφάσεων για τα επιτόκια της ΕΚΤ
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος
Ευρώπη: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026
World

Ευρώπη: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026
Airbus: Πειραματίζεται με πτυσσόμενα φτερά για την επόμενη γενιά αεροσκαφών
World

Νέα τεχνολογία πτερύγων δοκιμάζει η Airbus

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Konva: Κέρδη «αλίευσε» η Trata παρά την οριακή μείωση πωλήσεων το 2025
Business

Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης

H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready meals

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί: Αναβίωση ή μια νέα ευκαιρία για εκτός σχεδίου δόμηση;
Ακίνητα

Αναβίωση χωριών ή νέο κύμα δόμησης; Τι αλλάζει με το νέο σχέδιο

Στη Βουλή το σχέδιο του ΥΠΕΝ για ιδιωτική πολεοδόμηση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών αλλά και όμορων εκτός σχεδίου εκτάσεων

Μάχη Τράτσα
Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές

Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
Ναυτιλία: Διπλή απειλή σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ποντοπόρος

Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Λάμπρος Καραγεώργος
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος

Η Boeing παρουσιάζει το λειτουργικό drone Ghost Bat σε ευρωπαϊκή αεροπορική επίδειξη, ενώ ανατγωνιστές συμπεριλαμβανομένων των Anduril και General Atomics παρουσιάζουν ανταγωνιστικά σχέδια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»

Δημήτρης Σταμούλης
Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιμάκωση του πολέμου στo Iράν ίσως φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 1,3% το 2026
World

Σενάριο σοκ για τη διεθνή οικονομία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τι προβλέπει το χειρότερο σενάριο των μοντέλων που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια Τράπεζα

Δημήτρης Σταμούλης
Βενεζουέλα: Μυστήριο γύρω από τα δισ. του πετρελαίου – Πού κατευθύνονται τα έσοδα που ελέγχουν οι ΗΠΑ;
World

Τραμπ: Πού πήγαν τα 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει αποκλίνουσες εκδοχές για το πού πηγαίνουν τα κεφάλαια την ώρα που η Βενεζουέλα έχει πληγεί από τον σεισμό

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Ιταλία: Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ για δέματα εκτός ΕΕ
World

Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ στην Ιταλία για δέματα εκτός ΕΕ

Η εισφορά στα μικρά δέματα που φτάνουν στην Ιταλία θα προστεθεί στην εισφορά της ΕΕ, λέει ο υπουργός Οικονομίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
EKT: Φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων – Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση
World

Η ώρα των αποφάσεων για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος

Η Boeing παρουσιάζει το λειτουργικό drone Ghost Bat σε ευρωπαϊκή αεροπορική επίδειξη, ενώ ανατγωνιστές συμπεριλαμβανομένων των Anduril και General Atomics παρουσιάζουν ανταγωνιστικά σχέδια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026
World

Ευρώπη: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026

Νέα έρευνα αποκάλυψε τα λιγότερο γνωστά νησιά που σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο στη δημοτικότητα, με τρεις ευρωπαϊκούς προορισμούς να περιλαμβάνονται στην κατάταξη

Airbus: Πειραματίζεται με πτυσσόμενα φτερά για την επόμενη γενιά αεροσκαφών
World

Νέα τεχνολογία πτερύγων δοκιμάζει η Airbus

Η Airbus πιστεύει ότι η τεχνολογία λύνει το πρόβλημα των μακρύτερων, λεπτότερων, ενεργειακά αποδοτικών πτερύγων που δεν ταιριάζουν στα αεροδρόμια ανά τον κόσμο

GM: Αλλάζει πορεία ποντάροντας στα μεγάλα SUV, τα pickup και την αμυντική βιομηχανία
World

Η GM αλλάζει πορεία προς την κερδοφορία

Μετά από μια τεταμένη σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, οι τελευταίες αλλαγές της GM ενισχύουν τα έσοδα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Boeing: Ζητά παρέμβαση από τις ΗΠΑ για το δάνειο-ρεκόρ της ΕΕ προς την Airbus
World

Η Boeing ζητά παρέμβαση ΗΠΑ για δάνειο της ΕΕ προς την Airbus

Η Boeing ζήτησε από τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ να επιδιώξει πλήρεις όρους δανείου και συμβατότητα με την δασμολογική εκεχειρία του 2021

Latest News
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ

Τάσος Μαντικίδης
Έρευνα και Ανάπτυξη: Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα επενδύει πολύ λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με την Ευρώπη

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο τριήμερο ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο τριήμερο ανοδικό σερί

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ακρίβεια: «Γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Economy

Πώς η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Το 83% χαρακτηρίζει τις ανατιμήσεις σοβαρό πρόβλημα, κυριαρχεί η απαισιοδοξία για την οικονομία, ενώ οι πολίτες ζητούν περισσότερα μέτρα στήριξης σύμφωνα με έρευνα του ΕΕΑ και της Pulse RC

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Απώλειες ελέω τεχνολογίας -Ανοδικά ο αμυντικός τομέας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο κόκκινο οι ευρωαγορές

Οι μετοχές τεχνολογίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν πτώση 2,7%

AKTOR: Ξεκινά roadshow για το ομόλογο των 300 εκατ.
Business

AKTOR: Ξεκινά roadshow για το ομόλογο των 300 εκατ.

Από σήμερα, 23 Ιουλίου, ξεκινά σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές, σύμφωνα με την AKTOR

Ασιατικά Χρηματιστήρια: Κέρδη λόγω τεχνολογίας
Ασία

Στο «πράσινο» οι ασιατικές αγορές

Τα ασιατικά χρηματιστήρια έλαβαν ώθηση από τα αποτελέσματα της Alphabet και Tesla

Ιταλία: Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ για δέματα εκτός ΕΕ
World

Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ στην Ιταλία για δέματα εκτός ΕΕ

Η εισφορά στα μικρά δέματα που φτάνουν στην Ιταλία θα προστεθεί στην εισφορά της ΕΕ, λέει ο υπουργός Οικονομίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Four Seasons Hotel Mykonos: Υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες του
Τουρισμός

Άνοιξε το Four Seasons στη Μύκονο - Οι στόχοι

Το Four Seasons Hotel Mykonos είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από τον κόλπο στο Καλό Λιβάδι

Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου – Οι 3 άξονες
Ναυτιλία

Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου - Οι 3 άξονες

Το Canal Experience Project αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια νέα ταυτότητα για τη Διώρυγα της Κορίνθου

Χρυσός -Ασήμι: Επιφυλακτική ανάκαμψη – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Markets

Χρυσός -Ασήμι: Επιφυλακτική ανάκαμψη – Τι βλέπουν οι αναλυτές

Μικρές πιθανότητες για συνεχιζόμενη άνοδο βλέπουν οι αναλυτές στο ασήμι και στο χρυσό

Τραμπ: Επιδιώκει να αλλάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής
Κόσμος

Τραμπ: Επιδιώκει να αλλάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία – Γιατί ανησυχούν ειδικοί – Αντιδράσεις και εντός ΗΠΑ – Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να κάνει τώρα αυτή την κίνηση

ΕΕ: Ανοδικά οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026
World

«Ανεβάζουν στροφές» οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ στην Ευρώπη

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή συστήματος μετάδοσης κίνησης μεταξύ των αγοραστών, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία έφτασαν το 20,7%.

EKT: Φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων – Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση
World

Η ώρα των αποφάσεων για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Φοιτητική στέγη: Νέα «φωτιά» στα ενοίκια [πίνακες]
Ακίνητα

Νέα «φωτιά» στη φοιτητική στέγη [πίνακες]

Αυξημένα άνω του 5% τα ενοίκια για φοιτητικές κατοικίες πανελλαδικά - Αναλυτικά οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις

Πετρέλαιο: Πάνω από 96 δολάρια – Σε υψηλό έξι εβδομάδων καθώς κλιμακώνονται οι κίνδυνοι
Commodities

Πετρέλαιο: Πάνω από 96 δολάρια - Σε υψηλό έξι εβδομάδων

Ανεβαίνει το πετρέλαιο καθώς κλιμακώνονται οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή μετά και τις επιθέσεις των Χούθι

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies