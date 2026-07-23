EKT: Φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων – Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση

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Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κερδίζοντας χρόνο για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το εργαλείο ECB Watch, το οποίο υπολογίζει τις πιθανότητες μεταβολών στη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας, με βάση ανάλυση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια του ευρώ, δίνονται 95% πιθανότητες η ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.

Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο καταθέσεων αναμένεται να παραμείνει στο 2,25%, ένα επίπεδο που οι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει «κατάλληλο» καθώς ζυγίζουν τις επιπτώσεις μιας επανακλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Η κατάπαυση του πυρός μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τον χαμηλότερο από το αναμενόμενο πληθωρισμό εκείνου του μήνα, είχε δημιουργήσει ελπίδες ότι τα χειρότερα της κρίσης μπορεί να είχαν περάσει. Ωστόσο, οι νέες εχθροπραξίες, που ώθησαν το πετρέλαιο πίσω πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, έχουν αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη της πολιτικής στο μέλλον.

Επιτόκια

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να υπερασπιστεί τη στάση της ΕΚΤ να λαμβάνει αποφάσεις βάσει δεδομένων σε κάθε συνεδρίαση, ενδέχεται να προσφέρει ενδείξεις για το εάν οι προβλέψεις για αύξηση τον Σεπτέμβριο είναι λογικές από την τρέχουσα οπτική γωνία.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προβλέπουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα σταματήσουν μετά από μία ακόμη κίνηση τον Σεπτέμβριο, μια απόφαση που θα βασιστεί σε ενημερωμένες προβλέψεις και μια σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Η επανάληψη της προηγούμενης παρατήρησης, όταν ανέφερε μια «γενική αίσθηση» κατεύθυνσης για την πολιτική, θα ενίσχυε τις προσδοκίες για μεγαλύτερη σύσφιγξη την επόμενη φορά όπως και μια υπενθύμιση ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ για τον Ιούνιο βασίστηκαν σε υποθέσεις για συνολικά τρεις αυξήσεις.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι θα υλοποιηθούν το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο, με πιθανότητα 60% για ένα επιπλέον βήμα μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Οικονομικές Προοπτικές

Οι έρευνες κλίματος υποδηλώνουν μια σχετικά ανθεκτική οικονομία, ενώ ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο στο 2,8%. Οι πιέσεις στις τιμές στις υπηρεσίες, καθώς και σε εκείνες που εξαιρούν την ενέργεια και τα τρόφιμα, επίσης μειώθηκαν.

Παρόλα αυτά, ένας στους 10 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg μπορεί να επισημάνει στοιχεία ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό γίνονται μη σταθερές. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες ανησυχούν κάπως για τις δευτερογενείς επιπτώσεις.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι σε εγρήγορση για τον κίνδυνο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δει κανένα σημάδι. Η Λαγκάρντ μπορεί να κληθεί να ενημερώσει και αναμένεται επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πορεία της ευρωζώνης των 21 κρατών σε σύγκριση με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ του Ιουνίου και τα λιγότερο ευνοϊκά σενάρια.

Παρά την τελευταία αύξηση, το πετρέλαιο βρίσκεται κοντά σε μια ηπιότερη πορεία που προβλέπει ταχύτερη υποχώρηση του πληθωρισμού, με τις τιμές του φυσικού αερίου να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με ένα δυσμενές αποτέλεσμα.

Και τα δύο πρόκειται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Λαγκάρντ θα περιγράψει την κλίση των κινδύνων, μετά τη σχετική ηρεμία της εκεχειρίας στο Ιράν που την ώθησε να δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ήταν «πιο ισορροπημένοι» από ό,τι όταν η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια τον Ιούνιο.