Ομιλος Carrefour: Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο

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Υψηλότερες από τις εκτιμήσεις ήταν οι πωλήσεις του Ομίλου Carrefour για το δεύτερο τρίμηνο καθώς ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής τροφίμων της Ευρώπης επωφελήθηκε από τη βελτίωση της δυναμικής στη Γαλλία και την επέκταση στη Βραζιλία.

Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 1,9% σε συγκρίσιμη βάση, υπερβαίνοντας την εκτίμηση συναίνεσης των αναλυτών για 1,6%.

Οι πωλήσεις στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη αγορά της Carrefour, αυξήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, με αύξηση 1% σε συγκρίσιμη βάση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει άνοδο 0,8%.

Η υπέρβαση των προσδοκιών στις πωλήσεις υποστηρίχθηκε επίσης από τη Βραζιλία, όπου ο γαλλικός λιανοπωλητής επέστρεψε στην ανάπτυξη με άνοδο 0,4% μετά από πρόσφατη πτώση.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν στα 757 εκατομμύρια ευρώ με περιθώριο 1,9%, από 727 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Οι αναλυτές που ερωτήθηκαν από την εταιρεία είχαν προβλέψει λειτουργικά κέρδη ύψους 779 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, στις βασικές αγορές η γαλλικη πολυεθνική είχε θετικό πρόσημο απόδοσης επένδυσης (ROI) και ο πρόεδρος και CEO Αλεξάντρ Μπομπάρντ τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η Γαλλία παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη σε όλες τις μορφές καταστημάτων, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του εμπορικού μας μοντέλου και την ανάπτυξη των πρώην καταστημάτων Cora. Σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον αγοράς, η Ισπανία διατήρησε εξαιρετική δυναμική και πέτυχε βελτίωση της κερδοφορίας. Στη Βραζιλία, σε μια αγορά που παραμένει περίπλοκη, τα σχέδια προσαρμογής μας και οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους μας επέτρεψαν να βελτιώσουμε περαιτέρω την κερδοφορία και να επιστρέψουμε στην αύξηση των πωλήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο. Με βάση αυτή τη σταθερή απόδοση και τη δέσμευση όλων των ομάδων μας, συνεχίζουμε να υλοποιούμε το σχέδιό μας κατά το δεύτερο εξάμηνο και επιβεβαιώνουμε όλους τους οικονομικούς και εταιρικούς στόχους μας για το 2026.»

Η αλυσίδα λιανικής ακολουθεί ένα σχέδιο για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στις βασικές χώρες δραστηριότητάς της και την ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω μειώσεων τιμών, επενδύσεων στον ψηφιακό τομέα και ετήσιων εξοικονομήσεων κόστους ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2030, αναφέρει το Reuters.

Οι πωλήσεις της Carrefour λόγω καύσωνα

Ο οικονομικός διευθυντής Ματιέ Μαλίζ δήλωσε ότι η Carrefour επωφελήθηκε επίσης από την ισχυρή εποχική ζήτηση κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, πωλώντας 200.000 ανεμιστήρες, κλιματιστικά και υγραντήρες, καθώς και πάνω από 7 εκατομμύρια σακούλες πάγου σε μία μόνο εβδομάδα.