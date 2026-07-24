Σούπερ Ελ Νίνιο: Η πετρελαϊκή κρίση ίσως το μετατρέψει ξανά σε πρόβλημα πληθωρισμού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

To καιρικό φαινόμενο του Ελ Νίνιο που αναμένεται να είναι το ισχυρότερο φέτος από κάθε άλλη φορά που έχει καταγραφεί από τους επιστήμονες, απειλεί τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια. Ωστόσο στο φόντο της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή το καιρικό φαινόμενο συμπίπτει με μια ενεργειακή κρίση που οφείλεται στην περιορισμένη προσφορά.

Η JPMorgan εκτιμά ότι η πιθανότητα το τρέχον φαινόμενο «Ελ Νίνιο» να ενταθεί σε «πολύ ισχυρό» ή «σούπερ» φαινόμενο ανέρχεται σε 81% έως το τέλος του έτους,

Η JPMorgan προειδοποίησε την Παρασκευή ότι ένα «σούπερ» φαινόμενο Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να επιβραδύνει τη μείωση του παγκόσμιου πληθωρισμού το επόμενο έτος, προσθέτοντας περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό πληθωρισμό παγκοσμίως. Η τράπεζα εκτιμά ότι η πιθανότητα το τρέχον φαινόμενο «Ελ Νίνιο» να ενταθεί σε «πολύ ισχυρό» ή «σούπερ» φαινόμενο ανέρχεται σε 81% έως το τέλος του έτους, ενώ η πιθανότητα οι συνθήκες αυτές να παραμείνουν έως το 2027 είναι 97%.

Καμία από τις δύο εξελίξεις δεν θα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική από μόνη της. Μαζί, όμως, το κόστος γίνεται σημαντικά υψηλότερο.

Εφιαλτικό σενάριο για πληθωρισμό στα τρόφιμα

Ένα «υπερ-Ελ Νίνιο» συνήθως διαταράσσει την αγροτική παραγωγή σε ολόκληρη την Ασία και τη Λατινική Αμερική μέσω ξηρασίας, υπερβολικών βροχοπτώσεων και μεταβολών στις καλλιεργητικές περιόδους. Η JPMorgan εκτιμά ότι αυτό θα ανεβάσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό των τροφίμων κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο αποκορύφωμά του. Αν προστεθούν σε αυτό η τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια, η μείωση της προσφοράς ντίζελ, τα ακριβότερα λιπάσματα, τα υψηλότερα έξοδα μεταφοράς και τα αυξημένα κόστη συσκευασίας, η αύξηση του πληθωρισμού των τροφίμων θα μπορούσε να φτάσει το 1,3% έως 1,5%.

Η αγορά πετρελαίου καλύπτει ήδη το δεύτερο μέρος αυτής της εξίσωσης.

Το αργό Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτή την εβδομάδα, – αν και την Παρασκευή υποχώρησε κάτω από το φράγμα των 100 δολ.- αφού οι ανανεωμένες συγκρούσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ με τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν και τις απαντήσεις της Τεχεράνης σε χώρες του Κόλπου με αμερικανικές βάσεις, καθώς και οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα, απείλησαν τις δύο διαδρομές εξαγωγής στις οποίες βασίζονται εδώ και μήνες οι παραγωγοί του Κόλπου.

Ταυτόχρονα, το Καζακστάν άρχισε να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου, αφού επιθέσεις με drones ανέκοψαν τις φορτώσεις δεξαμενόπλοιων στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium στη Μαύρη Θάλασσα, αφαιρώντας έτσι μια ακόμη πηγή αργού πετρελαίου που διακινείται διεθνώς.

Οι τιμές του ντίζελ παραμένουν υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση από ό,τι αυτές του αργού. Η διυλιστική ικανότητα της Μέσης Ανατολής δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως από τον πόλεμο, οι ρωσικές εξαγωγές καυσίμων παραμένουν περιορισμένες μετά από μήνες επιθέσεων ουκρανικών drones σε διυλιστήρια, ενώ τα παγκόσμια περιθώρια διύλισης παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η JPMorgan αναμένει ότι οι αναδυόμενες αγορές θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθωριστικού σοκ, καθώς τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών. Η Ινδία, η Ινδονησία, η Βραζιλία και η Κολομβία συγκαταλέγονται μεταξύ των οικονομιών που εκτίθενται περισσότερο.

Ούτε οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα γλιτώσουν. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποφύγουν τις χειρότερες απώλειες στις καλλιέργειες, αλλά θα εξακολουθήσουν να επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος τροφίμων μέσω των ακριβότερων καυσίμων, λιπασμάτων, μεταφορών και των παγκόσμιων αγορών εμπορευμάτων.