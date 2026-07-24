Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επιμένει

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Επιμένει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δε θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο όπως τόνισε σήμερα σε συνέντευξή του στο Open, ωστόσο προχώρησε σε μία σειρά γενικόλογων παροχών τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι… θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ που θα έχουμε.

Αναφορικά με τις όποιες παροχές ανακοινωθούν, ο κ. Μητσοτάκης παρέπεμψε στη ΔΕΘ όπου – όπως τόνισε – «θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό και ένα πρόγραμμα τετραετίας».

Όπως είπε, «θεωρώ υποχρέωση σε μία χώρα που έχει τραυματιστεί από υπερβάσεις δαπανών και πολλά χρέη να υπάρχει η στοιχειώδης συνέπεια όταν υπάρχουν προεκλογικές δεσμεύσεις» ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με την πρότασή του για 13η σύνταξη σημειώνοντας ότι «γνωρίζουμε πόσα χρήματα μπορούμε να δαπανήσουμε. Να ρωτήσει ο κ. Ανδρουλάκης το Γενικό Λογιστήριο για το κόστος της πρότασης για 13η σύνταξη».

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει ότι η υπόθεση πηγαίνει τέσσερα χρόνια πίσω σημειώνοντας ότι αναλήφθηκαν πολιτικές ευθύνες το καλοκαίρι του 2022, προσθέτοντας «δεν έχω να πει τίποτα άλλο».

«Καμία επαναπροσέγγιση με Σαμαρά»

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την κριτική που ασκείται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι «σέβομαι και τιμώ όλους τους προηγούμενους αρχηγούς και πρωθυπουργούς της ΝΔ. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Η κυβέρνηση εκλέχτηκε και έχει μία λαϊκή νομιμοποιήση . Για τον κ. Σαμαρά να μιλήσω υποθετικά αν κάνει κόμμα και τι θα γίνει; Αφήστε να κυλήσει ο χρόνος. Υπάρχει μία ουσιαστική αμφισβήτηση για την εξωτερική πολιτική της χώρας που δεν είναι αποδεκτή από μένα. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επαναπροσέγγιση με Σαμαρά.