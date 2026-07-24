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Διακοπές: Πού ξόδεψαν 3,68 δισ. οι Έλληνες – Η μέση ημερήσια δαπάνη [γραφήματα]

Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη μέση ημερήσια δαπάνη ανά διάρκεια ταξιδιού και την κατανομή του προϋπολογισμού των νοικοκυριών στις διακοπές

Economy 24.07.2026, 07:00
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Διακοπές: Πού ξόδεψαν 3,68 δισ. οι Έλληνες – Η μέση ημερήσια δαπάνη [γραφήματα]
Γιώργος Μανέττας

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Ανοίγουν όλο και περισσότερο το… πορτοφόλι τους οι Έλληνες όταν πάνε διακοπές, με τη διάθεση για ταξίδια να μεταφράζεται σε διψήφια αύξηση της συνολικής ταξιδιωτικής δαπάνης. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2025 όπου καταγράφονται οι ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός εκτοξεύθηκε το 2025 στα 3,68 δισεκατομμύρια ευρώ (3.684.680 χιλιάδες ευρώ) από 3,25 δισεκατομμύρια ευρώ (3.251.118 χιλιάδες ευρώ) το 2024, σημειώνοντας άνοδο 13,3%.

Η εστίαση απορροφά τη μερίδα του λέοντος από την τουριστική πίτα, αντιπροσωπεύοντας το 32,1% του συνολικού προϋπολογισμού των ταξιδιωτών.

Διακοπές

Η εστίαση οδηγεί τα έξοδα στις διακοπές

Ο τομέας της εστίασης αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή των τουριστικών δαπανών. Τα έξοδα που κατευθύνθηκαν σε καφέ, εστιατόρια και συναφείς υπηρεσίες έφτασαν τα 1,18 δισεκατομμύρια ευρώ (1.181.856 χιλιάδες ευρώ) το 2025, έναντι 1,05 δισεκατομμυρίου ευρώ (1.059.657 χιλιάδες ευρώ) το 2024, σημειώνοντας άνοδο 11,5%.

Η εστίαση απορροφά τη μερίδα του λέοντος από την τουριστική πίτα, αντιπροσωπεύοντας το 32,1% του συνολικού προϋπολογισμού των ταξιδιωτών.

Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι λοιπές δαπάνες, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 869,57 εκατομμύρια ευρώ (869.578 χιλιάδες ευρώ) από 760,52 εκατομμύρια ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 14,3% και συμβάλλοντας κατά 23,6% στο σύνολο των εξόδων.

Διακοπές

Αμέσως μετά ακολουθούν τα μεταφορικά έξοδα, τα οποία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για μετακινήσεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνοντας τα 837,64 εκατομμύρια ευρώ (837.649 χιλιάδες ευρώ) από 729,81 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καλύπτοντας το 22,7% του συνολικού ταμείου.

Στις πολύ σύντομες εξορμήσεις διάρκειας 1 έως 3 διανυκτερεύσεων, η μέση ημερήσια δαπάνη στο εξωτερικό εκτοξεύεται στα 180,2 ευρώ

Τέλος, στη διαμονή δαπάνησαν 795,59 εκατομμύρια ευρώ (795.597 χιλιάδες ευρώ) το 2025 σε σύγκριση με τα 701,12 εκατομμύρια ευρώ του 2024. Η κατηγορία αυτή σημείωσε άνοδο 13,5% και αντιστοιχεί στο 21,6% της συνολικής δαπάνης, παραμένοντας σε πιο συγκρατημένα επίπεδα λόγω της αυξημένης χρήσης μη ενοικιαζόμενων καταλυμάτων και φιλοξενίας.

Διακοπές

Το χάσμα της ημερήσιας δαπάνης στις διακοπές

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά τη μέση ημερήσια συνολική δαπάνη ανά τάξη διανυκτερεύσεων, όπου αποκαλύπτεται η τεράστια απόκλιση στο κόστος ανάμεσα στα ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού.

Στις πολύ σύντομες εξορμήσεις διάρκειας 1 έως 3 διανυκτερεύσεων, η μέση ημερήσια δαπάνη στο εξωτερικό εκτοξεύεται στα 180,2 ευρώ, με τη συγκεκριμένη κατηγορία να αντιπροσωπεύει το 11,7% των ταξιδιών εκτός συνόρων. Στον αντίποδα, για την ίδια διάρκεια ταξιδιού εντός Ελλάδας, το ημερήσιο κόστος περιορίζεται στα 96,3 ευρώ, καλύπτοντας το 16,2% των ταξιδιών εσωτερικού.

Τα περισσότερα ταξίδια διαρκούν από 4 έως 7 διανυκτερεύσεις. Σχεδόν τα μισά ταξίδια εξωτερικού (49,5%) πραγματοποιείται με μέση ημερήσια δαπάνη 152,7 ευρώ. Για την ίδια διάρκεια, το εγχώριο τουριστικό ρεύμα –που αφορά το 40,7% των ταξιδιών εσωτερικού– απαιτεί ημερησίως 76,7 ευρώ, δηλαδή ακριβώς το μισό ποσό.

Διακοπές

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας στις υπηρεσίες φιλοξενίας, οι Έλληνες αναζητούν διέξοδο στα συγγενικά και ιδιόκτητα σπίτια

Όσο αυξάνονται οι μέρες, πέφτει το ημερήσιο κόστος

Η τάση υποχώρησης της ημερήσιας δαπάνης όσο επιμηκύνεται η διαμονή παρατηρούνται παντού, αλλά οι αποκλίσεις παραμένουν αισθητές: Στα ταξίδια διάρκειας 8 έως 14 διανυκτερεύσεων, ο ταξιδιώτης στο εξωτερικό (26,0% των ταξιδιών) υπολογίζει μέσο ημερήσιο κόστος 111,1 ευρώ, ενώ στο εσωτερικό (18,9% των ταξιδιών) η ημερήσια δαπάνη υποχωρεί στα 45,9 ευρώ.

Στις ακόμη μεγαλύτερες παραμονές, από 15 έως 28 διανυκτερεύσεις, η μέση ημερήσια δαπάνη πέφτει στα 49,9 ευρώ για το εξωτερικό (8,7% των ταξιδιών) και στα 27,0 ευρώ για το εσωτερικό (11,9% των ταξιδιών).

Τέλος, στις πολυήμερες διακοπές από 29 διανυκτερεύσεις και άνω, το ημερήσιο κόστος συμπιέζεται στο ελάχιστο. Στο εξωτερικό (4,1% των ταξιδιών) διαμορφώνεται στα 27,9 ευρώ την ημέρα, ενώ στο εσωτερικό (12,3% των ταξιδιών) υποχωρεί μόλις στα 15,1 ευρώ, αποτυπώνοντας την επίδραση της μακράς διαμονής σε ιδιόκτητες κατοικίες ή συγγενικά σπίτια.

Διακοπές

Το 52,1% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, δηλαδή σε εξοχικά ή μέσω φιλοξενίας σε συγγενείς και φίλους

Σε σπίτια συγγενών και φίλων

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας στις υπηρεσίες φιλοξενίας, οι Έλληνες αναζητούν διέξοδο στα συγγενικά και ιδιόκτητα σπίτια. Το 52,1% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, δηλαδή σε εξοχικά ή μέσω φιλοξενίας σε συγγενείς και φίλους. Αυτή η επιλογή κάλυψε το 71,6% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων, λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή τσέπη.

Τα ταξίδια εξπρές, διάρκειας 1 έως 3 διανυκτερεύσεων, σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση 26,7%

Τέλος, η τάση για γρήγορες αποδράσεις κερδίζει συνεχώς έδαφος. Τα ταξίδια εξπρές, διάρκειας 1 έως 3 διανυκτερεύσεων, σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση 26,7%. Η στροφή αυτή παρέσυρε ανοδικά και τις αντίστοιχες δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 21,6% και διαμορφώθηκαν στα 553,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το ταξίδι-αστραπή αποτελεί τη νέα αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων.

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