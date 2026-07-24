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Amazon: Όχι στη χρήση εικόνων ΑΙ από πωλητές μετά από νόμο της Νέας Υόρκης

Η Amazon απαιτεί από τρίτους πωλητές να επισημαίνουν τυχόν φωτογραφίες ή βίντεο που απεικονίζουν άτομα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη

Tεχνητή νοημοσύνη 24.07.2026, 22:45
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Amazon: Όχι στη χρήση εικόνων ΑΙ από πωλητές μετά από νόμο της Νέας Υόρκης
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Να επισημαίνουν τυχόν εικόνες ή βίντεο προϊόντων που περιέχουν «άτομα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη» απαιτεί  η Amazon από τρίτους πωλητές μετά την πρόσφατη ψήφιση νόμου στη Νέα Υόρκη που επιβάλλει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τους «τεχνητούς ερμηνευτές» στις διαφημίσεις.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους πωλητές την Τετάρτη για την αλλαγή πολιτικής, σύμφωνα με αντίγραφο της ανακοίνωσης που είδε το CNBC. Η πολιτική καθοδηγεί τους πωλητές να επισημαίνουν εικόνες και οποιοδήποτε «περιεχόμενο A+», το οποίο αναφέρεται σε βίντεο ή άλλα γραφικά σε σελίδες καταχώρισης, με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά μεταδεδομένων πριν από δημοσιοποιηθούν τους.

«Πρόσφατη νομοθεσία απαιτεί αποκάλυψη όταν εικόνες ή βίντεο σε διαφημίσεις περιέχουν φωτορεαλιστικά άτομα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε η Amazon στην ανακοίνωση.

Ο νόμος της Νέας Υόρκης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα, απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν εάν χρησιμοποιούνται «τεχνητοί ερμηνευτές» αντί για ανθρώπινους ηθοποιούς στη διαφήμιση. Η νομοθεσία ισχύει για «ψηφιακά δημιουργημένα μέσα που εμφανίζονται ως πραγματικά πρόσωπα». Η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ τον περιέγραψε ως «πρώτο νόμο στη χώρα».

«Χωρίς να έχει προβλεφθεί ότι το περιεχόμενο που βλέπει το κοινό δεν είναι πραγματικό, οι τεχνητοί ερμηνευτές που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να υπονομεύσουν την ικανότητα κάποιου να διακρίνει με ακρίβεια τα γεγονότα από τη μυθοπλασία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο της Χότσουλ.

Η Amazon διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της ότι η απαίτηση δεν ισχύει για περιεχόμενο που περιλαμβάνει χαρακτήρες τηλεόρασης, βιντεοπαιχνιδιών και ταινιών ή περιεχόμενο που περιλαμβάνει πραγματικούς ανθρώπους, ακόμη και αν έχουν τροποποιηθεί με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα «προσθέσει έναν δείκτη» στις καταχωρίσεις στον ιστότοπό της, ενημερώνοντας τους καταναλωτές ότι εικόνες ή άλλο περιεχόμενο απεικονίζουν ανθρώπους που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, «όπου ισχύει». Δεν είναι σαφές ποια κριτήρια θα εφαρμόσει η Amazon όταν αποφασίζει πότε θα εμφανίσει την ετικέτα στους αγοραστές.

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Η αγάπη της Amazon για την AI σε δοκιμασία

Η Amazon έχει αγκαλιάσει την Τεχνητή Νοημοσύνη εσωτερικά και ενσωματώνει όλο και περισσότερο την τεχνολογία σε όλο το χαρτοφυλάκιό της. Η εταιρεία έχει βελτιστοποιήσει τους τίτλους και τις λεπτομέρειες των καταχωρίσεων, ώστε να είναι πιο πιθανό να εντοπιστούν από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει επενδύσει σε έναν πρόσφατα ανανεωμένο βοηθό που ονομάζεται Alexa for Shopping και έχει λανσάρει μια λειτουργία που εισάγει προϊόντα που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη στη γραμμή αναζήτησής της σε πραγματικό χρόνο με βάση τα ερωτήματα των χρηστών.

Περισσότεροι τρίτοι πωλητές της Amazon χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη δημιουργία κειμένου, εικόνων και άλλου περιεχομένου για τις καταχωρίσεις τους, εν μέρει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της εταιρείας.

Οι εξωτερικοί πωλητές αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την βασική λιανική δραστηριότητα της Amazon, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 60% των αγαθών που πωλούνται στην αγορά της.

Δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος που να απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν πότε έχει δημιουργηθεί διαφημιστικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι πολιτείες έχουν λάβει μέτρα για να απαιτήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο Τεχνητής Νοημοσύνης. Νωρίτερα φέτος, η Καλιφόρνια άρχισε να απαιτεί από τους μεγάλους παρόχους Τεχνητής Νοημοσύνης να ενσωματώνουν υδατογραφήματα σε εικόνες, βίντεο ή άλλο περιεχόμενο που δημιουργούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το Meta, το TikTok, το Pinterest και το YouTube της Google έχουν προσθέσει ετικέτες περιεχομένου που δημιουργείται από Τεχνητή Νοημοσύνη σε βίντεο και εικόνες που έχουν ανεβάσει στις πλατφόρμες τους. Το TikTok και το Meta έχουν πρόσφατα επικριθεί για την ανεπαρκή επισήμανση διαφημίσεων που παρουσιάζουν influencers που δημιουργούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη και πωλούν αμφίβολα προϊόντα, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς τη γνώση μιας μάρκας.

Το TikTok έχει δηλώσει ότι έχει λάβει μέτρα για την απαγόρευση λογαριασμών που κάνουν παραπλανητικούς ισχυρισμούς υγείας και το Meta δήλωσε ότι επισημαίνει βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης.

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