Embraer: Στα 34,5 δισ. δολάρια το ανεκτέλεστο υπόλοιπο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο ύψος ρεκόρ των 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έφτασε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Embraer, της βραζιλιάνικης κατασκευάστριας αεροσκαφών. Η αύξηση (στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο) ήταν 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εμπορικής αεροπορίας ανήλθε σε 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση 15%, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα της αεροπορίας των ιδιωτικών τζετ , αυξήθηκε κατά 5% στα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το υπόλοιπο ανεκτέλεστο υπόλοιπο προήλθε από την αμυντική μονάδα της Embraer, ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και από τις υπηρεσίες και την υποστήριξη, ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Embraer: 500 παραγγελίες για το E195-E2

Ειδικότερα, στον τομέα της Εμπορικής Αεροπορίας, η αύξηση του 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στη νέα παραγγελία της Azorra για 15 αεροσκάφη E195-E2, η οποία ώθησε το πρόγραμμα E2 να ξεπεράσει το ορόσημο των 500 δεσμευμένων παραγγελιών, με πελάτες σε όλες τις ηπείρους.

Στον τομέα Άμυνας, το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών ανήλθε συνολικά σε 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 42% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη σε μια ιστορική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που αφορά το C-390 Millennium.

Η συμφωνία περιλαμβάνει 10 οριστικές παραγγελίες και 10 δικαιώματα προαίρεσης, αποτελώντας τη μεγαλύτερη διεθνή παραγγελία από μία μόνο χώρα για το αεροσκάφος πολλαπλών αποστολών και σηματοδοτώντας την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής.

Τομέας υποστήριξης

Επίσης σε επίπεδο ρεκόρ, το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών του τομέα Υπηρεσιών & Υποστήριξης αυξήθηκε στα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας άνοδο 12% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου του 2026, η επιχειρηματική μονάδα ανακοίνωσε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία υποστήριξης με την Jazz Aviation, η οποία έγινε ο πρώτος πελάτης στον Καναδά που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Collaborative Inventory Planning της Embraer.

Επιπλέον, η Embraer υπέγραψε νέα συμφωνία υποστήριξης για τον στόλο KC-390 Millennium της Βραζιλιάνικης Πολεμικής Αεροπορίας (FAB), η οποία καλύπτει τόσο τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία όσο και τις μελλοντικές παραδόσεις.

Η Embraer ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα την παράδοση 65 αεροσκαφών στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 7%.