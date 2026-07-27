CXMT: Χρηματιστηριακό ντεμπούτο με άλμα 500%

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Με άλμα 500% και αποτίμηση ρεκόρ έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της Σαγκάης η κινεζική εταιρεία τσιπ μνήμης CXMT , με τους επενδυτές να συρρέουν εν μέσω της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης για τσιπ μνήμης τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή άνοιξε στα 49,50 γουάν, έναντι τιμής IPO 8,66 γουάν.

Η εκτόξευση της τιμής της μετοχής ανέβασε τη χρηματιστηριακή αξία της CXMT στα 3,1 τρισεκατομμύρια γουάν, καθιστώντας την την πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στην ηπειρωτική Κίνα και δεύτερη μεταξύ των κινεζικών ομίλων, μετά την εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ Tencent.

«Γνωρίζαμε ότι θα ήταν μια μεγάλη αρχική δημόσια προσφορά», δήλωσε η Tilly Zhang, αναλύτρια τεχνολογίας και βιομηχανικής πολιτικής στην Gavekal Dragonomics στο Πεκίνο. «Παρόλα αυτά, είναι εκπληκτικό το πόσο ενθουσιώδεις ήταν οι επενδυτές», πρόσθεσε περιγράφοντας το κλίμα.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός DRAM στον κόσμο —των τσιπ που χρησιμοποιούνται σε συσκευές από διακομιστές έως κάμερες— μετά τις SK Hynix, Samsung Electronics και Micron.

Η μεγαλύτερη IPO στην Κίνα από το 2010

Η CXMT εξέδωσε 6,688 δισεκατομμύρια μετοχές και άντλησε 57,9 δισεκατομμύρια γουάν (8,5 δισ. δολ.), πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ηπειρωτική Κίνα από την εποχή της Agricultural Bank of China το 2010.

Υπάρχει δικαίωμα επιπλέον κατανομής για την έκδοση επιπλέον 1 δισεκατομμυρίου μετοχών, η οποία, εάν ασκηθεί, θα ανεβάσει τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ντεμπούτο της CXMT έρχεται δύο εβδομάδες μετά την εισαγωγή στις ΗΠΑ της SK Hynix, της νοτιοκορεατικής εταιρείας κατασκευής τσιπ μνήμης, που άντλησε περισσότερα από 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ αντλεί κεφάλαια για να επεκτείνει την παραγωγή καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη τσιπ DRAM, τα οποία αποθηκεύουν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στους υπολογιστές.

Από τις ζημίες στα κέρδη

Η CXMT πέρασε στην κερδοφορία φέτος, συγκεντρώνοντας 33 δισεκατομμύρια γουάν μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο, σε μια εντυπωσιακή ανατροπή από τις ζημίες των 37 δισεκατομμυρίων γουάν που είχε συσσωρεύσει την τελευταία δεκαετία, επωφελούμενη από την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για τσιπ μνήμης από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει πυροδοτήσει ελλείψεις και αυξήσεις τιμών.

Τα κέρδη της προέρχονται από την πώληση τσιπ χαμηλότερης κατηγορίας που χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη, δήλωσε η Zhang: «Είναι εστιασμένη σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως προσωπικούς υπολογιστές (PC) και οικιακές συσκευές, επειδή οι κορυφαίοι κατασκευαστές τσιπ εστιάζουν σε τσιπ [μνήμης υψηλού εύρους ζώνης – HBM]». Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης τσιπ HBM, την πιο υψηλής αξίας μορφή μνήμης που χρησιμοποιείται σε κέντρα δεδομένων AI.

Ωστόσο, η CXMT υστερεί έναντι των άλλων παγκόσμιων παικτών, σε μεγάλο βαθμό επειδή οι εξαγωγικοί έλεγχοι των ΗΠΑ της έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση στα πιο προηγμένα εργαλεία κατασκευής από την ASML με έδρα την Ολλανδία. «Δεν παράγει ακόμη τέτοια τσιπ σε μαζική κλίμακα», πρόσθεσε η Zhang.

Η άνοδος της CXMT σηματοδοτεί μια επιτυχημένη προσπάθεια του Πεκίνου να οικοδομήσει τη δική του εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα AI, προστατευμένη από τους εξαγωγικούς ελέγχους των ΗΠΑ σε τεχνολογίες ζωτικής σημασίας.