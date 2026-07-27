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Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός της Gazprom ανακοίωσε ρεκόρ στις ημερήσιες προμήθειες φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia

Σύμφωνα με την Gazprom, αυτό είναι το τρίτο ρεκόρ από την αρχή του έτους.

Η Ρωσία προμηθεύει αέριο στην Κίνα στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας μεταξύ της Gazprom και της αντίστοιχης κινεζικής CNPC.

Η CNPC είναι ο κύριος εταίρος της Gazprom στην Κίνα. Ο αγωγός «Power of Siberia» είναι ένα κοινό έργο ρωσικών και κινεζικών εταιρειών για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Γιακουτία στην Περιφέρεια του Πριμόρσκ και σε χώρες της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού.

Το μήκος του είναι περισσότερο από 3 χιλιάδες χιλιόμετρα. Η συμφωνία μεταξύ των εταιρειών είναι για 30 χρόνια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, το 2025, η Gazprom έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στην Κίνα και αύξησε τις προμήθειες κατά ένα τέταρτο από έτος σε έτος.

Τον Ιούνιο έγινε γνωστό ότι η Gazprom θα ξεκινήσει προμήθειες στην Κίνα μέσω μιας νέας διαδρομής το 2027.

Δυναμική των ρεκόρ το 2026

Το νέο ρεκόρ είναι το τρίτο από τις αρχές του 2026. Τα δύο προηγούμενα ρεκόρ ημερήσιας παροχής φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του αγωγού Power of Siberia σημειώθηκαν τον Ιανουάριο — στις 10 και 12. Η εταιρεία συνεχίζει να αυξάνει συστηματικά τις εξαγωγές στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης.

Μακροχρόνιο συμβόλαιο με την CNPC

Οι προμήθειες γίνονται στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας αγοράς και πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ της Gazprom και της China National Petroleum Corporation (CNPC).

Το μέγιστο συμβατικό επίπεδο επιτεύχθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2024. Έκτοτε, η Gazprom ανέφερε τακτικά νέα ημερήσια ρεκόρ, αντανακλώντας τη σταδιακή αύξηση του όγκου προμήθειας.

Διεύρυνση της συνεργασίας

Μαζί με την αύξηση των προμηθειών κατά μήκος της υπάρχουσας διαδρομής, η Ρωσία και η Κίνα προχωρούν στην κατασκευή ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου, Power of Siberia 2.

Τον Μάιο του 2026, ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο είχαν καταλήξει σε συμφωνία για τις κύριες παραμέτρους αυτού του έργου, αν και οι τελικές συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.