Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων

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Για την ανάπτυξη του Umm Shaif Gas Cap, ενός τεράστιου υπεράκτιου κοιτάσματος πετρελαίου και φυσικού αερίου η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) θα επενδύσει 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την επέκταση της παραγωγής φυσικού αερίου και των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, που συνήθως αποτελεί οδό για περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG, έχουν υπογραμμίσει τη σημασία του έργου και έχουν επισημάνει την ευπάθεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, σημειώνει το CNBC.

Το Umm Shaif, το μακροβιότερο υπεράκτιο κοιτάσμα του Άμπου Ντάμπι, αναπτύσσεται σε συνεργασία με την TotalEnergies, την Eni και την China National Petroleum Corporation.

Το κοιτάσμα θα αποδεσμεύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και συναφών υγρών αερίων την ημέρα, σύμφωνα με την ADNOC, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν το 10% της τρέχουσας ημερήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου των ΗΑΕ. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει έως το 2030.

Η επένδυση έρχεται καθώς τα ΗΑΕ επιδιώκουν να αποκομίσουν έσοδα από τα αποθέματά τους σε φυσικό αέριο, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια ενεργειακή ασφάλεια και τη θέση τους στις παγκόσμιες αγορές LNG. Η χώρα κατέχει τα έβδομα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο, εκτός από την παραγωγή πετρελαίου άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Η επένδυση ενισχύει την θέση των ΗΑΕ στο LNG

Τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ νωρίτερα φέτος και τώρα δεν έχουν όρια παραγωγής. Το Άμπου Ντάμπι ελπίζει να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραγωγής μέχρι το επόμενο έτος.

«Η ADNOC επιταχύνει την ολοκληρωμένη στρατηγική της για το φυσικό αέριο για να αξιοποιήσει περαιτέρω τους τεράστιους πόρους φυσικού αερίου των ΗΑΕ και να επεκτείνει την παγκόσμια πλατφόρμα LNG μας, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για φυσικό αέριο συνεχίζει να αυξάνεται», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ADNOC, Σουλτάν Αχμέντ Αλ Τζάμπερ.

Το Umm Shaif έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή βιομηχανία του Άμπου Ντάμπι για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Το κοίτασμα φιλοξενούσε το πρώτο υπεράκτιο πηγάδι του Άμπου Ντάμπι και προμήθευσε αργό πετρέλαιο για τις πρώτες εξαγωγές πετρελαίου του εμιράτου το 1962.

Η επένδυση σηματοδοτεί επίσης την ευρύτερη φιλοδοξία του Άμπου Ντάμπι να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός παγκόσμιος προμηθευτής φυσικού αερίου και LNG. Η ADNOC στοχεύει σε 47 εκατομμύρια μετρικούς τόνους χωρητικότητας LNG ετησίως έως το 2035, καθώς επεκτείνει τις δυνατότητες παραγωγής, εμπορίας και εξαγωγής.

Η στρατηγική έχει αποκτήσει επείγουσα σημασία καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και υπογραμμίζει τη σημασία του αξιόπιστου εφοδιασμού με φυσικό αέριο, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά κλειστό, ειδικά για μεγάλους παραγωγούς όπως το Κατάρ.

Η ώθηση των ΗΑΕ στο φυσικό αέριο είναι ολοένα και πιο απαραίτητη, καθώς το ένα τρίτο της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται από μια συμφωνία με τη Ντόχα μέσω αγωγού, η οποία πρόκειται να λήξει το 2032.