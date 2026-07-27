Ιράν: Κατάπαυση πυρός για δεύτερη μέρα

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Η εύθραυστη κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο, έπειτα από δύο εβδομάδες αναζωπύρωσης της σύγκρουσης.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει «χώρο» στη διπλωματία, αλλά απείλησε ξανά το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να του προκαλέσουν μεγάλα πλήγματα εάν δεν αποδώσουν οι διαπραγματευτικές προσπάθειες.

Η νέα υπαναχώρηση του αμερικανού προέδρου οφείλεται, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στον έντονο προβληματισμό που εξέφρασαν κορυφαίοι κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι για την αναποτελεσματικότητα των αμερικανικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το CNN ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης με την Τεχεράνη στις 17 Ιουνίου, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν, προειδοποίησαν τον Τραμπ, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή για τις συνέπειες μίας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Ο Κέιν δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κατανάλωση αμερικανικών πυρομαχικών και αναχαιτιστικών συστημάτων, ενώ σύμφωνα με το Axios ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, ξεκαθάρισε ότι η συνέχεια των αεροπορικών επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ έχει φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς της.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει τους προκαθαρισμένους στόχους τους και η συνέχεια ανάλογων επιχειρήσεων χωρίς στρατηγική κλιμάκωσης δεν έχει νόημα, εκτίμησε ο Κούπερ.

«Έμφραγμα» στα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα

Το Ιράν ανέστειλε επίσης τις επιθέσεις, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμίνια, να δηλώνει ότι η στρατηγική της Τεχεράνης ήταν εξαρχής ανταποδοτική.

Το «παράθυρο» στις διαπραγματεύσεις είχε άμεση επίπτωση στις τιμές του πετρελαίου που υποχώρησαν έως και 7%, αφού είχαν πάρει την ανηφόρα μετά την επέκταση της έντασης από τα Στενά του Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα με τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Η ναυσιπλοΐα στα κρίσιμα περάσματα της περιοχής παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, την ώρα που τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου συρρικνώνονται πυροδοτώντας φόβους για επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης.

Η αισιοδοξία που επικράτησε στις αγορές μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης έδωσε γρήγορα τη θέση της στην αβεβαιότητα καθώς η επίτευξη εκεχειρίας αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη υπόθεση από ότι εκτιμά ανά τακτά χρονικά διαστήματα η αμερικανική ηγεσία.

Στο ίδιο σταυροδρόμι

Μετά από πέντε μήνες πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται εγκλωβισμένος στο ίδιο αδιέξοδο. Ο αμερικανός πρόεδρος «έχει φτάσει σε ένα ακόμη σταυροδρόμι στο θέμα του Ιράν. Αλλά κάθε φορά που φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο, οι επιλογές του γίνονται όλο και πιο περιορισμένες και το κόστος οποιασδήποτε δράσης αυξάνεται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στέφεν Κόλινσον σε ανάλυσή του στο CNN.

«Ο Τραμπ βρίσκεται ξανά σε μια γνώριμη θέση. Προσπάθησε να εξαναγκάσει το Ιράν σε παραχωρήσεις με εντατικές επιθέσεις. Αλλά αυτό το σχέδιο δεν λειτουργεί καλύτερα τώρα από ό,τι μετά τον αρχικό γύρο των μαχών.

Θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση αναπτύσσοντας χερσαία στρατεύματα, μια κίνηση που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το στρατιωτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ. Αλλά αυτό θα διακινδύνευε σημαντικές απώλειες για τις ΗΠΑ σε έναν ήδη βαθιά αντιδημοφιλή πόλεμο.

Σχεδόν πέντε μήνες μετά την έναρξη ενός πολέμου που είχε πει ότι θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες, ο Τραμπ συνεχίζει να προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο ελιγμών εναντίον της Τεχεράνης. Αλλά το μόνο που φαίνεται να κάνει η στρατηγική είναι να του αφήνει λιγότερο χώρο και χειρότερες επιλογές», σημειώνει.

Έχοντας υπογράψει μία αρχική συμφωνία με το Ιράν, η οποία κατά γενική ομολογία ήταν ντροπιαστική για τις ΗΠΑ και το γόητρο της αμερικανικής ηγεμονίας, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνς αυξάνοντας τη στρατιωτική πίεση προκειμένου να λάβει κάποιες παραχωρήσεις ιδίως σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον η Τεχεράνη θέλει να ελέγχει σε μόνιμη βάση.

Το αποτέλεσμα είναι η ένταση γύρω από τους κρίσιμους διαδρόμους να οξύνεται και να αυξάνεται ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου

Σε αυτό το πλαίσιο ο Τραμπ υποδέχεται αύριο στον Λευκό Οίκο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον μεγάλο δυσαρεστημένο από την έκβαση του πολέμου στο Ιράν.

Το Τελ Αβίβ επιδιώκει τη συνέχεια του πολέμου ενώ υποδέχθηκε με δυσαρέσκεια την πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας ενώ το Ριάντ δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη τις τελευταίες ημέρες, με μαζικές επιδρομές, συλλήψεις και δολοφονίες, ενώ συνεχίζει τα χτυπήματα στον Λίβανο.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη και οι ΗΠΑ φαίνεται να μην μπορούν να αναπτύξουν μία στρατηγική εξόδου.

«Εδώ και μήνες, ο Τραμπ προσπαθεί να αναγκάσει το Ιράν να υποκύψει, χωρίς να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εκείνου του είδους τους χερσαίους πολέμους στη Μέση Ανατολή που είχε καταδικάσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας», αναφέρει ο Κόλινσον.

«Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να μην μπορεί να κερδηθεί εντός των αυτοεπιβαλλόμενων ορίων της αμερικανικής δράσης. Ένα ακόμη βήμα προς την κλιμάκωση της σύγκρουσης μπορεί απλώς να οδηγήσει τον Τραμπ ξανά στο ίδιο μη αξιοζήλευτο δίλημμα. Δεν υπάρχει όμως καμία προφανής οδός προς μια ειρηνευτική συμφωνία που να ικανοποιεί τους στόχους των ΗΠΑ.

Μοιάζει με τον ορισμό μιας κατάστασης χωρίς διέξοδο».

Πηγή: in.gr