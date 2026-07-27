Τα ιστορικά ξενοδοχεία που επιστρέφουν στον τουριστικό χάρτη

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Από σύμβολα της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, τα ιστορικά ξενοδοχεία Ξενία περνούν σταδιακά σε μια νέα εποχή. Κτίρια που για δεκαετίες παρέμεναν αναξιοποίητα ή εγκαταλελειμμένα αποκτούν ξανά προοπτική, καθώς η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) επιταχύνει το πρόγραμμα αξιοποίησής τους, προσελκύοντας σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η στρατηγική της ΕΤΑΔ δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις

Το δίκτυο των Ξενία, που δημιουργήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) κυρίως τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 – πολλά από τα οποία σε σχέδια του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Αρη Κωνσταντινίδη –, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ο σύγχρονος ελληνικός τουρισμός. Με αρχιτεκτονική υψηλής αισθητικής και σε τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα ξενοδοχεία αυτά έφεραν την οργανωμένη φιλοξενία σε περιοχές που μέχρι τότε βρίσκονταν εκτός τουριστικού χάρτη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Σήμερα, αρκετές δεκαετίες μετά, το ενδιαφέρον για την επαναλειτουργία τους αναζωπυρώνεται. Η στρατηγική της ΕΤΑΔ βασίζεται σε μακροχρόνιες μισθώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό χαρακτήρα των ακινήτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΤΑΔ, τη σκυτάλη της αξιοποίησης αναλαμβάνει το Ξενία Κοζάνης, ενώ το 2027 αναμένεται να ακολουθήσει το Ξενία Ηγουμενίτσας, το οποίο μέχρι σήμερα ήταν παραχωρημένο για την κάλυψη των τοπικών αναγκών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, εντός περίπου ενός έτους εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης του Ξενία στο Καλέντζι, ενώ στην αγορά αναμένεται να διατεθούν και ορισμένα τουριστικά περίπτερα που συνδέονται με το ιστορικό δίκτυο.

Κομοτηνή: επιστροφή στην οικονομική δραστηριότητα

Στην Κομοτηνή ολοκληρώθηκε επίσης η διαγωνιστική διαδικασία για τη μακροχρόνια μίσθωση του Ξενία, με πλειοδότρια τη Meccanica Group SA.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε οικόπεδο άνω των 18 στρεμμάτων και διαθέτει δύο βασικές πτέρυγες, 24 δωμάτια, χώρους εστίασης και υποδοχής, καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Η σύμβαση διάρκειας 40 ετών ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή ενός ακόμη ιστορικού ξενοδοχείου στην τουριστική και επιχειρηματική ζωή της περιοχής.

Καρτερός: Η μεγαλύτερη προσφορά

Σε φάση υλοποίησης περνά και η αξιοποίηση του Ξενία Καρτερού στην Κρήτη, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΕΤΑΔ και του επενδυτικού σχήματος «Γαλάζιο Κρατερός – Ηλιος ΕΠΕ & Village Planning MON IKE».

Το ενδιαφέρον της αγοράς αποτυπώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό τίμημα που προσφέρθηκε, καθώς το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 715.660 ευρώ, το υψηλότερο μεταξύ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 40 ετών και σηματοδοτεί την επαναλειτουργία ενός ακόμη εμβληματικού ξενοδοχείου του δικτύου.

Πάτμος: luxury resort

Η περίπτωση του πρώην Ξενία Πάτμου αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης αναγέννησης. Το ξενοδοχείο στον Γροίκο, λειτουργεί πλέον ως Patmos Aktis Suites & Spa, ύστερα από πολυετή επενδυτική διαδικασία συνολικού ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap απέκτησε τη μονάδα το 2022, προχώρησε στον εκσυγχρονισμό και την επέκτασή της, δημιουργώντας σήμερα ένα συγκρότημα 89 πολυτελών σουιτών. Η ένταξή του, το 2024, στο διεθνές δίκτυο της The Luxury Collection της Marriott International ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή προβολή του.

Σκιάθος: ένα πρότυπο αξιοποίησης

Από τις πιο ώριμες επενδύσεις αποτελεί και η μετατροπή του πρώην Ξενία Σκιάθου στο Elivi Skiathos. Η επένδυση ξεκίνησε το 2013, όταν η εταιρεία ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΕ αναδείχθηκε πλειοδότρια στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Σήμερα, το διατηρητέο κτίριο του παλιού Ξενία συνυπάρχει με νέες τουριστικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, δημιουργώντας το πρώτο Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό της χώρας.

Το συγκρότημα διαθέτει συνολικά 161 κλειδιά, καθώς η αρχική ανάπτυξη επεκτάθηκε και σε γειτονική ιδιωτική έκταση, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις πολυτελούς φιλοξενίας στο νησί.

Κύθνος: Στοίχημα ο θερμαλισμός

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθείται και το σχέδιο αξιοποίησης του Ξενία Κύθνου από τον ισραηλινό επενδυτή Avraham Ravid.

Το επενδυτικό σχέδιο, προϋπολογισμού που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 30 εκατ. ευρώ, προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση του ιστορικού συγκροτήματος και την ανάπτυξη νέων τουριστικών κατοικιών. Κεντρικός άξονας της επένδυσης είναι η αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πηγών της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου ευεξίας και θερμαλισμού που θα ενισχύσει τον τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βυτίνα: επένδυση 10 εκατ. ευρώ

Μία από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις αφορά το Ξενία Βυτίνας, όπου η ΕΤΑΔ ανέδειξε οριστικό πλειοδότη την Otus IKE. Η εταιρεία αποκτά το δικαίωμα μακροχρόνιας εκμετάλλευσης του ακινήτου για 40 χρόνια, με δυνατότητα δεκαετούς παράτασης, καταβάλλοντας ετήσιο μίσθωμα 121.003,63 ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, προβλέπει την πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού ξενοδοχείου και την επέκτασή του με περίπου 20 νέα δωμάτια. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο εγχείρημα της Otus στην Αρκαδία, μετά τη μετατροπή του πρώην σανατορίου στα Μαγουλιανά στο πολυτελές ορεινό θέρετρο Manna Arcadia.

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