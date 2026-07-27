Gen Z: Γιατί αρνείται τις προαγωγές

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Για δεκαετίες, η επαγγελματική επιτυχία ήταν συνυφασμένη με την ανέλιξη στην ιεραρχία και την κατάκτηση μιας διοικητικής θέσης.

Ωστόσο, η Gen Z φαίνεται να επαναπροσδιορίζει αυτή την αντίληψη, δίνοντας μεγαλύτερη αξία στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής παρά στις προαγωγές και τις αυξημένες ευθύνες.

Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει μόνο τις προσωπικές επιλογές των νέων εργαζομένων, αλλά δημιουργεί και μια σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της ηγεσίας τους σε μια περίοδο έντονων δημογραφικών και εργασιακών αλλαγών.

Η διοίκηση δεν αποτελεί πλέον ελκυστικό στόχο

Σύμφωνα με τον Tomasz Szklarski, διευθύνοντα σύμβουλο της Enpulse και ειδικό σε θέματα εργασιακής δέσμευσης, μόλις το 6% των εργαζομένων της Gen Z επιθυμεί να αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις και να γίνει προϊστάμενος.

Όπως εξηγεί, οι νέοι δεν απορρίπτουν την επαγγελματική εξέλιξη, αλλά αξιολογούν διαφορετικά το κόστος και τα οφέλη μιας θέσης ευθύνης. Η αυξημένη πίεση, οι περισσότερες ώρες εργασίας και η ευθύνη απέναντι τόσο στη διοίκηση όσο και στους εργαζομένους λειτουργούν αποτρεπτικά.

Για τη νέα γενιά, η ποιότητα ζωής, η ψυχική υγεία και ο ελεύθερος χρόνος έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από έναν πιο υψηλό τίτλο ή έναν μεγαλύτερο μισθό.

Οι ευθύνες των διευθυντών

Σύμφωνα με το euronews, ένας από τους βασικούς λόγους που απομακρύνει τους νέους από τις διοικητικές θέσεις είναι ότι ο ρόλος του προϊσταμένου έχει γίνει πολύ πιο απαιτητικός τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον Szklarski, το μέσο μέγεθος των ομάδων που διαχειρίζεται ένας διευθυντής έχει σχεδόν διπλασιαστεί, από περίπου έξι εργαζομένους σε δώδεκα.

Αυτό σημαίνει ότι οι μάνατζερ καλούνται να διαχειριστούν περισσότερους ανθρώπους, περισσότερα έργα και μεγαλύτερη πίεση για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

Παράλληλα, δεν αρκεί πλέον η επίβλεψη της παραγωγικότητας. Οι σύγχρονοι προϊστάμενοι οφείλουν να στηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, να διατηρούν υψηλά επίπεδα παρακίνησης, να διαχειρίζονται συγκρούσεις και να φροντίζουν για την ευημερία των ομάδων τους.

Όπως επισημαίνει ο ειδικός, η Gen Z έχει πλήρη επίγνωση αυτών των απαιτήσεων και θεωρεί ότι το προσωπικό κόστος είναι συχνά μεγαλύτερο από τα οφέλη μιας προαγωγής.

Ένα ζήτημα που απειλεί περισσότερο την Ευρώπη

Η μειωμένη διάθεση των νέων να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά εξελίσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή τάση.

Η Ευρώπη αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση του εργατικού δυναμικού περιορίζουν τον αριθμό των διαθέσιμων εργαζομένων. Εάν οι οργανισμοί δεν καταφέρουν να προετοιμάσουν μια νέα γενιά στελεχών, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στη διατήρηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Όπως προειδοποιεί ο Szklarski, οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν εγκαίρως στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και να δημιουργήσουν ένα πιο ελκυστικό μοντέλο διοίκησης, διαφορετικά το κενό στη μεσαία και ανώτερη διοίκηση θα διευρύνεται τα επόμενα χρόνια.

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να καλύψει το κενό;

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί εύλογα το ερώτημα εάν οι αλγόριθμοι μπορούν να αντικαταστήσουν μέρος του έργου των διευθυντικών στελεχών.

Παρότι η AI αυτοματοποιεί ολοένα και περισσότερες διαδικασίες, ο Szklarski εκτιμά ότι δύσκολα θα μπορέσει να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην ηγεσία ομάδων.

Η διοίκηση δεν περιορίζεται στη λήψη αποφάσεων ή στην παρακολούθηση της απόδοσης.

Απαιτεί ενσυναίσθηση, οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αποτελεσματική επικοινωνία και την ικανότητα να εμπνέει και να παρακινεί τους εργαζομένους, στοιχεία που παραμένουν δύσκολο να αναπαραχθούν από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα αντίληψη για την επαγγελματική επιτυχία

Η στάση της Gen Z αποτυπώνει μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται την εργασία και την επαγγελματική επιτυχία.

Η εξέλιξη δεν ταυτίζεται πλέον αποκλειστικά με την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, αλλά με την εξασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής και ενός πιο ισορροπημένου εργασιακού περιβάλλοντος.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τους ηγετικούς ρόλους, μειώνοντας την υπερφόρτωση ευθυνών και προσφέροντας μεγαλύτερη υποστήριξη στα στελέχη τους.

Μόνο έτσι θα μπορέσουν να προσελκύσουν τη νέα γενιά εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της ηγεσίας τους τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: in.gr