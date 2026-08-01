 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(15) "Social Sciences"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Επιχειρήσεις: Διεθνής άνοδος για το «κοινωνικό επιχειρείν»

Όλο και περισσότερο, αρκετές από τις πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι το προϊόν των αποκαλούμενων «κοινωνικών επιχειρηματιών», σκοπός των οποίων είναι να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο σε μια εποχή σοβαρών διαρθρωτικών μετασχηματισμών και συνακόλουθης αβεβαιότητας

Opinion 01.08.2026, 07:00
Σχολιάστε
Επιχειρήσεις: Διεθνής άνοδος για το «κοινωνικό επιχειρείν»
Άποψη Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το επιχειρείν αλλάζει παγκοσμίως και μάλιστα σε βάθος. Η επιχείρηση, ως ιμάντας παραγωγής πλούτου και δημιουργίας θέσεων εργασίας, από πολλές πλευρές δεν είναι μόνο μονάδα παραγωγής κερδών και συσσώρευσης κεφαλαίου. Σημαντικοί δισεκατομμυριούχοι της εποχής μας, αν όχι οι περισσότεροι, δεν είναι καν επιχειρηματίες – καπιταλιστές υπό την παραδοσιακή έννοια του όρου.

Η περιουσία του Ίλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, δεν είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υπεραγορές, αλλά χαρτιά και συσσωρευμένες γνώσεις.

Υπάρχουν στην εποχή μας ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές και άλλοι καλλιτέχνες, που κερδίζουν πολύ περισσότερα από εκατομμύρια επιχειρηματίες, βιομήχανους και εμπόρους. Παρ’ όλα αυτά, σε κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα για παράδειγμα, η επιχείρηση και οι επιχειρηματίες βάλλονται και ενίοτε κατασυκοφαντούνται.

Εν τούτοις, πολλοί νέοι επιχειρηματίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, θεωρούν την επιχείρηση πριν απ’ όλα κοινωνικό εργαλείο και θέλουν να την θέσουν στην υπηρεσία των κοινωνικών νεωτερισμών και της κοινωνικής ευημερίας.

Μεγάλες επιχειρηματικές και πολιτικές προσωπικότητες έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέϊτς, εγκατέλειψε τα καθήκοντά του για να ασχοληθεί με φιλανθρωπικά έργα. Το ίδιο έκαναν και οι δισεκατομμυριούχοι Γουώρεν Μπάφφετ και Τζωρτζ Σόρος. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, από την πλευρά του, ίδρυσε ένα Ινστιτούτο με σκοπό την παροχή βοήθειας στον Τρίτο Κόσμο για την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρκετά γνωστά και περιώνυμα πανεπιστήμια του πλανήτη μας, όπως η Οξφόρδη στην Μεγάλη Βρετανία, το SESE στην Ισπανία, το Γκόρντον στην Νότιο Αφρική και το Γκετάλια Βάργκας στην Βραζιλία, έχουν δημιουργήσει έδρες κοινωνικού επιχειρείν που γνωρίζουν πρωτοφανή επιτυχία. Στις ΗΠΑ, το κοινωνικό επιχειρείν διδάσκεται σε διακόσια πανεπιστήμια, με πρωτοποριακό το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το οποίο, για τον σκοπό αυτόν, δημιούργησε την έδρα Ρόμπερτ Φ. Βάγκνερ. Επίσης, πάντα στις ΗΠΑ, οι ιδρυτές της Google, ο ιδρυτής της eBay και πολλοί άλλοι νεώτεροι επιχειρηματίες, επενδύουν εκατομμύρια δολλάρια. Επίσης δεν είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν ότι στην Αμερική, παρά την κρίση του 2008, τα τελευταία 16 χρόνια, δημιουργήθηκαν από ιδρύματα και φιλάνθρωπους επιχειρηματίες 60 μικροτράπεζες, οι οποίες κατά την περίοδο 2000-2025 διέθεσαν για κοινωνικές επιχειρηματικές δραστηριότητες περί τα 26 δισεκατ. δολλάρια. Επίσης, μία νέα γενιά dot.com και dot.org – όπως π.χ. οι Prosper.com, Kina.org και eloan.com – συνδέουν τους χρηματοδότες με τους δανειζόμενους, με αποτέλεσμα να προκύψουν δεκάδες μικροεπιχειρήσεις, κυρίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Επιπροσθέτως, το ειδικό Ταμείο New Profit Inc. βοηθά τους κοινωνικούς επιχειρηματίες να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και δημιούργησε το Action Tank, το οποίο επιδιώκει να φέρει πιο κοντά τους πολιτικούς με το κοινωνικό επιχειρείν.

Όπως τονίζει ο οικονομολόγος και συγγραφέας Ντέηβιντ Μπορστάϊν, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες έχουν την μοναδική ικανότητα να εμβαθύνουν σε σοβαρά προβλήματα τα οποία οι κυβερνήσεις και οι παραδοσιακές οργανώσεις βλέπουν μόνον από μακριά. Υπό αυτή την έννοια, επειδή οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δεν διαθέτουν στρατούς και αστυνομίες, μπορούν και υπαγορεύουν συνθήκες αλλαγής, αντί να τις επιβάλλουν. Ως εκ τούτου, αντί να ενθαρρύνουν εξαρτήσεις και ρουτίνες, οικοδομούν ικανότητες και πνεύμα πρωτοπορίας. Έτσι, τα επιτεύγματά τους είναι κάτι παραπάνω από θεαματικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, με κορυφαίες περιπτώσεις αυτές της Ταϊλάνδης και της Βραζιλίας. Στις χώρες αυτές, το κοινωνικό επιχειρείν εκδηλώθηκε και αναπτύχθηκε θεαματικά σε τομείς όπως η πρόληψη του AIDS, ο οικογενειακός προγραμματισμός και η περίθαλψη. Χάρη στο κοινωνικό επιχειρείν και στις οργανώσεις που το ασκούν, μόνον στην Βραζιλία απασχολούνται περίπου 50.000 απόφοιτοι πανεπιστημίων και ανώτατων σχολών οι οποίοι και ικανοποιητικούς μισθούς έχουν, αλλά και προοπτικές καλής σταδιοδρομίας.

Σημειώνουμε ότι μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη ίδρυσε και διευθύνει ο γνωστός Γάλλος διανοούμενος, οικονομολόγος και σύμβουλος του πρώην προέδρου Μιττεράν, Ζακ Ατταλί. Η κοινωνική επιχείρηση την οποία ίδρυσε φέρει τον τίτλο «Αλληλεγγύη». Δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Αφρική, όπου χρηματοδοτεί κοινωφελείς επιχειρήσεις, ενθαρρύνει το επιχειρείν μέσω μικροπιστώσεων και προσφέρει τις ανάλογες εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες. Κατά τον Ζακ Ατταλί, οι τελευταίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών του, γιατί, όπως λέει, μία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν η κοινωνία δεν είναι ικανή να βοθήσει το κάθε μέλος της να βρει τους τομείς που θα το καταστήσουν ευτυχέστερο και περισσότερο δημιουργικό. Προσθέτει δε ότι η ανάπτυξη εξαρτάται μακροπροθέσμως από τους νέους, από την εμπιστοσύνη που έχουν στους εαυτούς τους, από την αισιοδοξία τους και από την ικανότητα τους να νεωτερίζουν μέσα στις κοινωνίες στις οποίες είναι ενσωματωμένοι.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, σήμερα δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο περί τις 110.000 κοινωνικές επιχειρήσεις και 820 από αυτές έχουν πολυεθνικό χαρακτήρα. Σημαντικό δε χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών – τις οποίες μισούν οι αυταρχικές πολιτικές εξουσίες – είναι η έφεσή τους για κοινωνικούς νεωτερισμούς, δηλαδή για βαθιές αλλαγές.

Αυτές και πολλές ακόμα περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των μεγάλων αλλαγών που ήδη πραγματοποιούνται στον χώρο του επιχειρείν και οι οποίες, χωρίς αμφιβολία, οδηγούν σε αυτό που ο αείμνηστος Πήτερ Ντράκερ είχε κάποτε αποκαλέσει «επιχείρηση με ανθρώπινο πρόσωπο». Αυτή την επιχείρηση οι κοινωνίες μας έχουν σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη.

Δεν είναι συνεπώς τυχαίο το γεγονός ότι στο εσωτερικό των επιχειρήσεων πληθαίνουν πράξεις και πρωτοβουλίες απότοκες του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά
World

Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για την ηλεκτροκίνηση
ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
World

Εταιρείες εναντίον κρατών για την υγιεινή διατροφή
Παγκόσμια οικονομία: Η κλιματική κρίση απειλεί τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
World

«Κόκκινος» συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία
Βατικανό: Κέρδη απο χρυσό και ακίνητα το 2025
World

Που επενδύει το Βατικανό 
Ανθρωπιστική βοήθεια: Απότομη μείωση το 2025 στην παγκόσμια χρηματοδότηση
World

Απότομη μείωση στην παγκόσμια ανθρωπιστική χρηματοδότηση
BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα
World

BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
Μακροχρόνια άνεργοι: Δικαίωμα δωρεάν ενσήμων πέντε ετών πριν τη συνταξιοδότηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μπορεί να πάρουν δωρεάν ένσημα έως 5 χρόνια

Οι μακροχρόνια άνεροι και ολόκληρη η εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής διάταξης του νόμου 5239/2025 

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Opinion
Επιχειρήσεις: Διεθνής άνοδος για το «κοινωνικό επιχειρείν»
Opinion

Σε άνοδο το «κοινωνικό επιχειρείν»

Όλο και περισσότερο, αρκετές από τις πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι το προϊόν των αποκαλούμενων «κοινωνικών επιχειρηματιών», σκοπός των οποίων είναι να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο σε μια εποχή σοβαρών διαρθρωτικών μετασχηματισμών και συνακόλουθης αβεβαιότητας

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Οικονομικές κρίσεις: Τι θα απογίνουμε χωρίς αυτές;
Opinion

Τι θα απογίνουμε χωρίς κρίσεις;

Η ενεργειακή κρίση αδειάζει τα πορτοφόλια, αλλά γεμίζει τα κρατικά ταμεία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ανεργία γένους θηλυκού
Opinion

Ανεργία γένους θηλυκού

Πώς η ανεργία «δοκιμάζει» τις γυναίκες

Ανδρομάχη Παύλου
Μαθηματικά της ήττας και ασκήσεις χειραγώγησης
Opinion

Μαθηματικά της ήττας και ασκήσεις χειραγώγησης

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οδεύει προς μια εκλογική ήττα. Πασχίζει όμως να πείσει ότι εξακολουθεί να ελέγχει τις πολιτικές εξελίξεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πρωταθλητές στην ακρίβεια
Opinion

Πρωταθλητές στην ακρίβεια

Η κυβέρνηση διατείνεται ότι οι αυξήσεις στο κρέας πυροδοοτούνται από τις εισαγωγές και από τις ζωονόσους – Ποια η ερμηνεία για τις ανατιμήσεις στα εσπεριδοειδή;

Γιάννης Μαρίνος
Τζον Μπόλτον: Πώς ο Τραμπ «αυτο-παγιδεύτηκε» στο Ιράν
Opinion

Οι ΗΠΑ στην παγίδα του Ιράν

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και μεγάλος αρχιτέκτονας της παρεμβατικής γραμμής κατά της Τεχεράνης, επικρίνει βίαια την έλλειψη στρατηγικού οράματος του προέδρου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Opinion

Το επενδυτικό στοίχημα της AI

Η επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρει το ενδιαφέρον από την ανάπτυξη στην αποδοτικότητα των επενδύσεων. Η αγορά συνεχίζει να επιβραβεύει τις εταιρείες που επεκτείνονται επιθετικά, όμως το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα διαμορφωθεί από την ικανότητά τους να μετατρέψουν τις πρωτοφανείς κεφαλαιουχικές δαπάνες σε διατηρήσιμη δημιουργία αξίας.

Συμεών Μαυρουδής
Latest News
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά
World

Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για την ηλεκτροκίνηση

H GM, η εταιρεία που κάποτε έδωσε την μεγαλοπρεπή υπόσχεση να γίνει πλήρως ηλεκτρική έως το 2035, τώρα μιλά λιγοτερο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
World

Εταιρείες εναντίον κρατών για την υγιεινή διατροφή

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατηγορεί τις εταιρείες ότι εμποδίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης παχυσαρκίας -

Παγκόσμια οικονομία: Η κλιματική κρίση απειλεί τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
World

«Κόκκινος» συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία

Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία, καθώς η κλιματική κρίση απειλεί πλέον ευθέως τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικού συστήματος

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βατικανό: Κέρδη απο χρυσό και ακίνητα το 2025
World

Που επενδύει το Βατικανό 

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 89 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 2,686 δισεκατομμύρια ευρώ

Ανθρωπιστική βοήθεια: Απότομη μείωση το 2025 στην παγκόσμια χρηματοδότηση
World

Απότομη μείωση στην παγκόσμια ανθρωπιστική χρηματοδότηση

Η Unicef λαβε μόλις το 31% της χρηματοδότησης που είχε ζητήσει για το 2025 για ανθρωπιστική βοήθεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα
World

BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα

Η πώληση μπορεί να φέρει στα ταμεία της BP, 2 δισ.λίρες

Κλιματική Αλλαγή: Γιατί και πώς χτυπά τις ασφαλιστικές εταιρείες
Κλιματική αλλαγή

Γιατί η Ευρώπη γίνεται... εφιάλτης για τις ασφαλιστικές

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβαρύνουν ήδη με τεράστιο κόστος τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημοσιονομικές πιέσεις

Γιάννης Αγουρίδης
ΑΑΔΕ: Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις
AGRO

Πρώτος επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΑΔΕ

Από τους 195 κτηνοτρόφους στην Κρήτη που κλήθηκαν στον έλεγχο της ΑΑΔΕ προσήλθαν οι 75 - Πόσοι χάνουν τις επιδοτήσεις

Fitch: Η πολιτική αστάθεια εμπόδιο στη μείωση του ελλείμματος της Ρουμανίας
World

Συρίκνωση της ρουμανικής οικονομίας κατα 0,6%, βλέπει η Fitch

Η Fitch διατηρεί τη Ρουμανία σε επενδυτικό βαθμό, με αρνητικές προοπτικές - O δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί στο 64,5% το 2028

Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η παραγωγή ηλεκτρισμού
Κλιματική αλλαγή

Η πτώση της στάθμης στο Δούναβη «σβήνει» τον πυρηνικό σταθμό του Paks

Ο πυρηνικός σταθμός του Paks στην Ουγγαρία , που παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενδέχεται να κλείσει μεσα στο Σαββατοκύριακο λόγω της ξηρασίας

Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει και ποιοι επωφελούνται
Economy

Voucher για παιδικούς σταθμούς - Τι αλλάζει, ποιοι επωφελούνται

Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς - Ερωταπαντήσεις

ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών
World

ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών

Η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει διχασμό στην ΕΕ - Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λύσει το πρόβλημα

ΗΠΑ: Απαγόρευση εισαγωγών απο 43 ακόμη κινεζικές εταιρειες
Επικαιρότητα

Νέες εμπορικές κυρώσεις ΗΠΑ εναντίον Κίνας

Η απαγόρευση των ΗΠΑ σχετίζεται με τις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων στην Κίνα

Ουκρανία: Γιατί κάποιοι δυτικοί αναλυτές βλέπουν μπροστά τα χειρότερα
World

Ουκρανία: Γιατί κάποιοι δυτικοί αναλυτές βλέπουν μπροστά τα χειρότερα

Ειδικοί της GLOBSEC εκτιμούν ότι οι επόμενοι μήνες θα σηματοδοτήσουν την πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου στην Ουκρανία

Βαγγέλης Γεωργίου
OpenAI: Υπήρξαν και άλλοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διέφυγαν
Tεχνητή νοημοσύνη

Παραβιάσεις και απο άλλους αυτόνομους πράκτορες ΑΙ, δείχνει η έρευνα της OpenAI

H έρευνα της OpenAI ανακαλύπτει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες αυτόνομοι πράκτορες διέφυγαν από το περιβάλλον περιορισμού - Συνεχίζεται και επεκτείνεται η έρευνά μετά το περιστατικό παραβίασης στην Hugging Face

Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του
World

Η «ολική επαναφορά» του νοτιοκορεατικού γουόν

Το γουόν ανατιμήθηκε σχεδόν 8% έναντι του δολαρίου τον Ιούλιο - Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies