 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Disasters"
    [1]=>
    string(7) "Weather"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές για ενδεχόμενη φωτιά στην Αττική και στην Εύβοια το Σάββατο, ενόσω μαίνονται ισχυρά μέτωπα στη χώρα

Κοινωνία 01.08.2026, 08:18
Σχολιάστε
«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ώρα που μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία και λοιπά ενεργά μέτωπα, με μπαράζ μηνυμάτων 112 ανά τη χώρα, η Πυροσβεστική και λοιπές αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για την Αττική και τη Βοιωτία.

Στην περιοχή του Κάβο Ντόρο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες, δίνοντας πλεονέκτημα στις πυρκαγιές και προκαλώντας δυσκολία υδροληψίας με ισχυρές αναταράξεις στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή και ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα.

Ωστόσο, το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, με τους θυελλώδεις ανέμους και την ξηρότητα της βλάστησης να διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), Αττική, Εύβοια και ακόμα οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε ακραίο ή πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίες 4 και 5).

Στην περιοχή του Κάβο Ντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9 μποφόρ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά θα διατηρηθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη δυτική Κρήτη και στον Έβρο.

Χάρτης πρόβλεψης για φωτιά: Σε κατάσταση συναγερμού Αττική και Εύβοια

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
    Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

«Πορτοκαλί» συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά
World

Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για την ηλεκτροκίνηση
ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
World

Εταιρείες εναντίον κρατών για την υγιεινή διατροφή
Παγκόσμια οικονομία: Η κλιματική κρίση απειλεί τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
World

«Κόκκινος» συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία
Βατικανό: Κέρδη απο χρυσό και ακίνητα το 2025
World

Που επενδύει το Βατικανό 
Ανθρωπιστική βοήθεια: Απότομη μείωση το 2025 στην παγκόσμια χρηματοδότηση
World

Απότομη μείωση στην παγκόσμια ανθρωπιστική χρηματοδότηση
BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα
World

BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
Μακροχρόνια άνεργοι: Δικαίωμα δωρεάν ενσήμων πέντε ετών πριν τη συνταξιοδότηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μπορεί να πάρουν δωρεάν ένσημα έως 5 χρόνια

Οι μακροχρόνια άνεροι και ολόκληρη η εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής διάταξης του νόμου 5239/2025 

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Κοινωνία
ΗΠΑ: Απαγόρευση εισαγωγών απο 43 ακόμη κινεζικές εταιρειες
Επικαιρότητα

Νέες εμπορικές κυρώσεις ΗΠΑ εναντίον Κίνας

Η απαγόρευση των ΗΠΑ σχετίζεται με τις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων στην Κίνα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες

Αιφνιδιασμό ομολογούν στην Πολιτική Προστασία – Τι φοβούνται;

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση

«Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης της ΝΔ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη ο Μητσοτάκης

Μετά την ενημέρωση ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων αφέλειας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες

Φωτιές: Καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό
Κοινωνία
Upd: 21:14

Στο έλεος της φωτιάς το Πόρτο Γερμενό - Καίει δάσος και σπίτια

LIVE οι εξελίξεις από το in.gr - Μεγάλη μάχη και στη Φωκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]
Κοινωνία

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές για ενδεχόμενη φωτιά στην Αττική και στην Εύβοια το Σάββατο, ενόσω μαίνονται ισχυρά μέτωπα στη χώρα

CBS: ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν πλήγματα σε ενεργειακές δομές του Ιράν
Κόσμος

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν πλήγματα σε ενεργειακές δομές του Ιράν

Βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, ακόμα και μέσα στο σαβατοκύριακο, μεταδίδει το CBS News.

Latest News
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά
World

Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για την ηλεκτροκίνηση

H GM, η εταιρεία που κάποτε έδωσε την μεγαλοπρεπή υπόσχεση να γίνει πλήρως ηλεκτρική έως το 2035, τώρα μιλά λιγοτερο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
World

Εταιρείες εναντίον κρατών για την υγιεινή διατροφή

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατηγορεί τις εταιρείες ότι εμποδίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης παχυσαρκίας -

Παγκόσμια οικονομία: Η κλιματική κρίση απειλεί τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
World

«Κόκκινος» συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία

Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία, καθώς η κλιματική κρίση απειλεί πλέον ευθέως τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικού συστήματος

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βατικανό: Κέρδη απο χρυσό και ακίνητα το 2025
World

Που επενδύει το Βατικανό 

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 89 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 2,686 δισεκατομμύρια ευρώ

Ανθρωπιστική βοήθεια: Απότομη μείωση το 2025 στην παγκόσμια χρηματοδότηση
World

Απότομη μείωση στην παγκόσμια ανθρωπιστική χρηματοδότηση

Η Unicef λαβε μόλις το 31% της χρηματοδότησης που είχε ζητήσει για το 2025 για ανθρωπιστική βοήθεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα
World

BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα

Η πώληση μπορεί να φέρει στα ταμεία της BP, 2 δισ.λίρες

Κλιματική Αλλαγή: Γιατί και πώς χτυπά τις ασφαλιστικές εταιρείες
Κλιματική αλλαγή

Γιατί η Ευρώπη γίνεται... εφιάλτης για τις ασφαλιστικές

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβαρύνουν ήδη με τεράστιο κόστος τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημοσιονομικές πιέσεις

Γιάννης Αγουρίδης
ΑΑΔΕ: Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις
AGRO

Πρώτος επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΑΔΕ

Από τους 195 κτηνοτρόφους στην Κρήτη που κλήθηκαν στον έλεγχο της ΑΑΔΕ προσήλθαν οι 75 - Πόσοι χάνουν τις επιδοτήσεις

Fitch: Η πολιτική αστάθεια εμπόδιο στη μείωση του ελλείμματος της Ρουμανίας
World

Συρίκνωση της ρουμανικής οικονομίας κατα 0,6%, βλέπει η Fitch

Η Fitch διατηρεί τη Ρουμανία σε επενδυτικό βαθμό, με αρνητικές προοπτικές - O δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί στο 64,5% το 2028

Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η παραγωγή ηλεκτρισμού
Κλιματική αλλαγή

Η πτώση της στάθμης στο Δούναβη «σβήνει» τον πυρηνικό σταθμό του Paks

Ο πυρηνικός σταθμός του Paks στην Ουγγαρία , που παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενδέχεται να κλείσει μεσα στο Σαββατοκύριακο λόγω της ξηρασίας

Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει και ποιοι επωφελούνται
Economy

Voucher για παιδικούς σταθμούς - Τι αλλάζει, ποιοι επωφελούνται

Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς - Ερωταπαντήσεις

ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών
World

ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών

Η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει διχασμό στην ΕΕ - Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λύσει το πρόβλημα

ΗΠΑ: Απαγόρευση εισαγωγών απο 43 ακόμη κινεζικές εταιρειες
Επικαιρότητα

Νέες εμπορικές κυρώσεις ΗΠΑ εναντίον Κίνας

Η απαγόρευση των ΗΠΑ σχετίζεται με τις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων στην Κίνα

Ουκρανία: Γιατί κάποιοι δυτικοί αναλυτές βλέπουν μπροστά τα χειρότερα
World

Ουκρανία: Γιατί κάποιοι δυτικοί αναλυτές βλέπουν μπροστά τα χειρότερα

Ειδικοί της GLOBSEC εκτιμούν ότι οι επόμενοι μήνες θα σηματοδοτήσουν την πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου στην Ουκρανία

Βαγγέλης Γεωργίου
OpenAI: Υπήρξαν και άλλοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διέφυγαν
Tεχνητή νοημοσύνη

Παραβιάσεις και απο άλλους αυτόνομους πράκτορες ΑΙ, δείχνει η έρευνα της OpenAI

H έρευνα της OpenAI ανακαλύπτει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες αυτόνομοι πράκτορες διέφυγαν από το περιβάλλον περιορισμού - Συνεχίζεται και επεκτείνεται η έρευνά μετά το περιστατικό παραβίασης στην Hugging Face

Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του
World

Η «ολική επαναφορά» του νοτιοκορεατικού γουόν

Το γουόν ανατιμήθηκε σχεδόν 8% έναντι του δολαρίου τον Ιούλιο - Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies