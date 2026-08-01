«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]

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Την ώρα που μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία και λοιπά ενεργά μέτωπα, με μπαράζ μηνυμάτων 112 ανά τη χώρα, η Πυροσβεστική και λοιπές αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για την Αττική και τη Βοιωτία.

Στην περιοχή του Κάβο Ντόρο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες, δίνοντας πλεονέκτημα στις πυρκαγιές και προκαλώντας δυσκολία υδροληψίας με ισχυρές αναταράξεις στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή και ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα.

Ωστόσο, το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, με τους θυελλώδεις ανέμους και την ξηρότητα της βλάστησης να διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), Αττική, Εύβοια και ακόμα οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε ακραίο ή πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίες 4 και 5).

Στην περιοχή του Κάβο Ντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9 μποφόρ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά θα διατηρηθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη δυτική Κρήτη και στον Έβρο.

Χάρτης πρόβλεψης για φωτιά: Σε κατάσταση συναγερμού Αττική και Εύβοια

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

«Πορτοκαλί» συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις περιοχές: