Ψηφίσθηκε η τροπολογία για τα ισόβια και το νομοσχέδιο για τις Slapp αγωγές

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Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αυστηροποιεί το καθεστώς των αποφυλακίσεων. Η νέα ρύθμιση αυξάνει το ελάχιστο όριο πραγματικής παραμονής στη φυλακή, από τα 25 στα 30 έτη, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση υφ’ όρον απόλυσης όσοι κρατούμενοι εκτίουν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Η τροπολογία πέρασε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Αντίθετα, καταψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση και η Νίκη επέλεξαν να τοποθετηθούν με το «παρών».

Ο διαχωρισμός των εγκλημάτων

Με την υπερψήφιση της τροπολογίας, αλλάζουν ριζικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 105Β του Ποινικού Κώδικα. Στην πράξη, οι καταδικασμένοι χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη βαρύτητα των εγκλημάτων τους:

Για τα κοινά αδικήματα: Ο κρατούμενος πρέπει να παραμείνει έγκλειστος για τα 2/5 της ποινής του (χωρίς να υπολογίζονται τα μεροκάματα) ή για 16 χρόνια, εφόσον εκτίει μία ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Για τα βαρέα εγκλήματα (τρομοκρατία, εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, εμπορία ναρκωτικών, διακίνηση μεταναστών, εμπρησμός δάσους, ληστείες, βιασμοί και εγκλήματα κατά ανηλίκων): Το πλαίσιο γίνεται εξαιρετικά αυστηρό. Ο κατάδικος υποχρεούται να εκτίσει πραγματικά τα 3/5 της ποινής του. Αν εκτίει μία ισόβια κάθειρξη, πρέπει να παραμείνει στη φυλακή τουλάχιστον 18 χρόνια.

Αν υπάρχουν επιπλέον πρόσκαιρες ποινές, τα όρια αυξάνονται κατά το 1/3 αυτών, με «ταβάνι» πραγματικής παραμονής τα 20 χρόνια (για μία ισόβια συν πρόσκαιρες).

Το όριο των 30 ετών για τα πολλαπλά ισόβια

Η μεγάλη και κομβική αλλαγή αφορά αποκλειστικά τους πολυϊσοβίτες. Για όσους έχουν καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορά ισόβια, το ελάχιστο όριο πραγματικής παραμονής στο κελί αυξήθηκε πλέον οριστικά από τα 25 στα 30 έτη, χωρίς κανέναν ευεργετικό υπολογισμό μεροκάματων. Παράλληλα, όσοι έχουν καταδικαστεί σε πολύ μεγάλες πρόσκαιρες ποινές για βαρέα εγκλήματα, η αποφυλάκιση μπορεί να εξεταστεί μόνο αφότου συμπληρώσουν 17 χρόνια πραγματικής φυλάκισης.

Στόχος του υπουργείου, σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση, είναι να υπάρξει μια δίκαιη διαβάθμιση που να απαντά στη μεγάλη κοινωνική απαξία των εγκλημάτων αυτών.

Νόμος του κράτους το νομοσχέδιο για τις αγωγές SLAPP

Στην ίδια συνεδρίαση, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά τα μέτρα προστασίας από τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (γνωστές ως αγωγές SLAPP), ενσωματώνοντας την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της Αρχής μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Πηγή: In.gr