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Σε λειτουργία τον Αύγουστο 388 νέες κάμερες

Στόχος να επεκταθούν οι κάμερες σε όλους τους δήμους της χώρας – Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις σχετικά με τα μέσα μεταφοράς

Κόσμος 01.08.2026, 07:13
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Σε λειτουργία τον Αύγουστο 388 νέες κάμερες
Κώστας Ντελέζος

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Μέσα στον Αύγουστο αρχίζει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της Περιφέρειας Αττικής, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου μοντέλου επιτήρησης της κυκλοφορίας των οχημάτων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κάμερες αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε ολόκληρη τη χώρα, καλώντας πλέον και τους δήμους να προχωρήσουν στην εγκατάσταση αντίστοιχων συστημάτων σε επικίνδυνα σημεία του οδικού τους δικτύου.

Με την ενεργοποίηση των νέων συστημάτων, το σύνολο των καμερών που θα λειτουργούν σύντομα στην Αττική θα ανέρχεται σε 438. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 25 κάμερες που ήδη έχουν τοποθετηθεί σε λεωφορεία της ΟΣΥ για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων και 17 κάμερες της Αττικής Οδού.

Το σχέδιο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας παρουσιάστηκε από τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, με στόχο το ευρωπαϊκό όραμα «Vision Zero», δηλαδή τον μηδενισμό των απωλειών στην άσφαλτο.

Μόλις πρόσφατα, το πλαίσιο οδικής ασφάλειας συμπληρώθηκε από τις νέες διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρότερες κυρώσεις για κυκλοφορία σε δρόμους υψηλής ταχύτητας.

Έρχεται και νέος ΚΟΚ

Ωστόσο, η κυβέρνηση, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα προαναγγέλλει και πρόσθετα μέτρα για τα πατίνια, μέσω της βελτίωσης κάποιων διατάξεων του νέου ΚΟΚ, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε στάδιο παρακολούθησης. Επίσης, επιδιώκει να ενισχύσει τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ως ασφαλέστερης επιλογής μετακίνησης, επεκτείνοντας σταδιακά τη 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σαββατοκύριακα στα λεωφορεία και το τραμ.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής που θα επιτηρούν αποκλειστικά την παραβίαση του «κόκκινου» σηματοδότη, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη από τον εντεταλμένο σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, έχουν ήδη εγκατασταθεί σε περίπου 100 κρίσιμους οδικούς κόμβους, όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα και μεγάλος αριθμός ατυχημάτων. Κάθε παράβαση θα αποτυπώνεται μέσω έξι φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και βίντεο, τα οποία θα διαβιβάζονται με ασφαλές σύστημα στην Τροχαία για έλεγχο.

Το δίκτυο των 388 καμερών, που θα συνδεθεί την επόμενη εβδομάδα με το σύστημα επιτήρησης και βεβαίωσης παραβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγκατάσταση επιπλέον 1.000 «έξυπνων» καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες μέσω έξυπνων συσκευών για την ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων, ενώ νέα συστήματα που αξιοποιούν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) χρησιμοποιούνται ήδη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικά χαρακτηρίστηκαν και τα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων της Τροχαίας. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν περίπου 1,75 εκατ. αλκοτέστ, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, με το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ να υποχωρεί από 2,7% στο 0,7%.

Κάμερες με ΤΝ

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε το ψηφιακό σκέλος του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι ήδη λειτουργούν έξι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άμεσα προστίθενται ακόμη δύο.

Οι κάμερες αυτές μπορούν να εντοπίζουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, όπως και κίνηση στη Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο υπουργός, καμία παράβαση δεν βεβαιώνεται αυτόματα, καθώς κάθε περιστατικό ελέγχεται από αστυνομικό πριν επιβληθεί πρόστιμο.

Μέχρι σήμερα οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν καταγράψει 4.127 παραβάσεις, με το 41% να αφορά παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο αδίκημα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Ενα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία του σχεδιασμού, είναι η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος κάλεσε τους δήμους να αξιοποιήσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο και να εγκαταστήσουν δικές τους κάμερες σε επικίνδυνα σημεία, δημιουργώντας ένα ενιαίο εθνικό δίκτυο επιτήρησης.

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