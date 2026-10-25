 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Job Market"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Αγορά εργασίας: Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ; Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους

Ο απολογισμός της ΔΥΠΑ για το 2020-2026 καταγράφει τον αριθμό των ωφελούμενων ανέργων και καταρτιζόμενων, χωρίς όμως να αξιολογεί πόσοι τελικά βρήκαν σταθερή δουλειά, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΝΣΥΠΟ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 25.10.2026, 08:15
Σχολιάστε
Αγορά εργασίας: Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ; Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους
Ρεπορτάζ Αφροδίτη Τζιαντζή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα τυφλά σημεία στον απολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων αναδεικνύει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ (ΠΑΝΣΥΠΟ).

Τον Σεπτέμβριο δημοσιεύθηκε ο επίσημος απολογισμός της ΔΥΠΑ για την επταετία Αύγουστος 2019-Αύγουστος 2026. Καταγράφει συνολικά 300.643 ωφελούμενους σε 72 προγράμματα απασχόλησης και 707.700 ολοκληρώσεις κατάρτισης. Δίνει στοιχεία για φύλο, ηλικία, περιφέρεια και είδος προγράμματος. Όμως, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΝΣΥΠΟ, η έκθεση δεν απαντά στο πλέον κρίσιμο ερώτημα: πόσοι από αυτούς τους ανέργους έχουν σήμερα δουλειά, και πόσο στοίχισε στο κράτος κάθε δουλειά που διατηρήθηκε.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, ο οποίος εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους των καταργημένων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων.

Μεταξύ άλλων, τονίζουν ότι δεν διευκρινίζεται πόσοι «ωφελούμενοι» βρήκαν πραγματικά δουλειά ή απλώς υπέγραψαν συμφωνητικό απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Επίσης δεν γνωρίζουμε πόσοι από τους ανέργους που συμμετείχαν στα προγράμματα κατάρτισης βρήκαν δουλειά και αν την κράτησαν.

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ ζητά να γίνει πλήρης και ουσιαστική αξιολόγηση για όλα τα προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, που θα δείχνει σε βάθος χρόνου τον πραγματικό τους αντίκτυπο.

Ο διάβολος κρύβεται… στις υποσημειώσεις

Η συμβουλή να διαβάζεις πάντα τα μικρά γράμματα σε ένα συμβόλαιο, γιατί εκεί κρύβονται οι πιο κρίσιμες πληροφορίες, ισχύει και για τον απολογισμό της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει ο ΠΑΝΣΥΠΟ, τον Φεβρουάριο του 2025 η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι μέσω των προγραμμάτων της βρήκαν δουλειά 210.142 άνεργοι σε βάθος πενταετίας. Παρουσίασε επίσης ως «ρεκόρ» τις 52.855 «θέσεις απασχόλησης» του 2024. Από αυτές, όμως, οι 24.941 (47,2%) ήταν προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας νέων.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 η ίδια η ΔΥΠΑ γράφει, σε υποσημείωση του απολογισμού, ότι στην κατηγορία αυτή η «ωφέλεια» μπορεί να προκύπτει από συμφωνητικό απόκτησης εμπειρίας και όχι από πρόσληψη. Οι 88.235 ωφελούμενοι προεργασίας της επταετίας (29,3% του συνόλου) δεν είναι αποδεδειγμένα προσλήψεις. Ούτε οι 131.339 «νέες θέσεις εργασίας» είναι καθαρές νέες θέσεις, αφού στην ίδια κατηγορία μετρώνται και προγράμματα διατήρησης υφιστάμενων θέσεων.

Ποιος αξιολογεί τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ;

Στην επταετία Αύγουστος 2019 – Αύγουστος 2026 δόθηκαν 707.700 πιστοποιητικά κατάρτισης. Σχεδόν οι έξι καταρτίσεις αφορούν δικαιούχους που ήδη εργάζονταν. «Για τους 300.405 ανέργους ο απολογισμός δεν λέει πόσοι βρήκαν δουλειά, σε τι, με ποια σύμβαση και με τι μισθό», τονίζει ο ΠΑΝΣΥΠΟ.

Υπενθυμίζει ότι η μόνη συστηματική αξιολόγηση που έχει γίνει ποτέ ήταν από τον ΟΟΣΑ το 2024, για τα προγράμματα του 2017–2020. Εκείνη η αξιολόγηση έδειξε ότι 24 μήνες μετά απασχολούνταν το 24% των καταρτισθέντων ανέργων. Το ποσοστό για όσους δεν καταρτίστηκαν ήταν 15%.

Η επίδραση ήταν θετική, αλλά τρεις στους τέσσερις καταρτισθέντες ήταν χωρίς δουλειά δύο χρόνια μετά. Από τότε πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια και ένα εκατομμύριο συμμετοχές, χωρίς να δημοσιευτεί καμία νέα αξιολόγηση αποτελέσματος.

Ερωτήματα και για τα προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας

Ένα άλλο ερώτημα είναι πόσοι από τους 33.276 ωφελούμενους νέας επιχειρηματικότητας σύστησαν πράγματι επιχειρήσεις και δεν ήταν απλώς εγκεκριμένα σχέδια επί χάρτου. Επίσης δεν γνωρίζουμε πόσες από τις ιδρυθείσες επιχειρήσεις πήραν όλες τις δόσεις του προγράμματος και πόσες λειτουργούν σήμερα.

Άνεργοι ενός κατώτερου θεού: Γυναίκες και άτομα 55+

Το «μαύρο κουτί» της ανεργίας είναι όσοι παραμένουν εκτός απασχόλησης για περισσότερο από 12 μήνες. Πρόκειται για το 55% των εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ ανέργων, σχεδόν 360.000 άτομα τον Σεπτέμβριο.

Από το σύνολο των 655.029 ανέργων, το 74% δεν λαμβάνει καμία εισοδηματική στήριξη, ούτε καν το ελάχιστο βοήθημα των 200 ευρώ για τους μακροχρόνια άνεργους. Πάνω από 7 στους 10 μακροχρόνια ανέργους είναι γυναίκες και το 42% είναι άτομα από 55 ετών και πάνω. Όμως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ (2024) οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν μόλις το 30% των ωφελούμενων απασχόλησης, μολονότι την έχουν περισσότερο ανάγκη.

Λιγότεροι άνεργοι ή περισσότεροι εργαζόμενοι φτωχοί;

«Η κυβέρνηση θα απαντήσει με το 7,4% ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ για τον Αύγουστο. Η πτώση της ανεργίας είναι πραγματική αλλά μήπως βασίζεται σε δουλειές ημιαπασχόλησης και εκ περιτροπής με χαμηλούς μισθούς ακόμα και κάτω του επιδόματος ανεργίας;», αναρωτιέται στην ανάλυσή του ο ΠΑΝΣΥΠΟ.

«Αμφισβητούμε ξεκάθαρα το να πιστώνεται στα προγράμματα απασχόλησης η μείωση της ανεργίας, όταν κανείς δεν το έχει μετρήσει. Και αμφισβητούμε ότι, με μισό εκατομμύριο εγγεγραμμένους χωρίς επίδομα και μια μακροχρόνια ανεργία που δεν υποχωρεί ουσιαστικά, η επιτυχία μετριέται μόνο σε αιτήσεις και πιστοποιητικά» καταλήγει.

Ζητείται διαφάνεια

Ο συνδικαλιστικός φορέας των υπαλλήλων της ΔΥΠΑ ζητά αναλυτική ενημέρωση για τα προγράμματα απασχόλησης, με δημόσιο, ανωνυμοποποιημένο πίνακα ανά πρόγραμμα με μοναδικά πρόσωπα. Για να ξέρουμε ποιες δράσεις πιάνουν τόπο, πρέπει να διευκρινίζεται πόσα προγράμματα ολοκληρώθηκαν, πόσα διακόπηκαν και ποιοι ωφελούμενοι παρέμειναν στη θέση εργασίας τους, στους 6, 12 και 24 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.

Απαιτεί αντίστοιχη αναλυτική ενημέρωση για την κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα, στελέχωση των υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής με μόνιμο προσωπικό, ακύρωση των απολύσεων των υπαλλήλων εργασιακών συμβούλων. που εξειδικεύτηκαν για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, χωρίς την οποία καμία «στόχευση» δεν είναι δυνατή.

Τέλος, καλεί τους βουλευτές να ζητήσουν την κατάθεση των στοιχείων στη βουλή. «Τα στοιχεία υπάρχουν στα πληροφοριακά συστήματα. Αν δεν υπάρχουν, η Πολιτεία οφείλει να το πει», καταλήγει.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πράγα: Κατασκευαστικός «πυρετός» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας
World

Κατασκευαστική έκρηξη 10 δισ. δολαρίων αλλάζει την Πράγα
Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027
World

Deckers: Η αναθεώρηση στο guidance «γκρέμισε» τη μετοχή της
Ενεργειακή κρίση: Το ακριβότερο πετρέλαιο βρίσκεται παντού στην καθημερινότητα
World

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «χτυπάει» την καθημερινότητα των νοικοκυριών
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ
Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]
Τουρισμός

Που ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες [γράφημα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Είδη πολυτελείας: Η αγορά της Κίνας «κόβει» 250 δισ. ευρώ τα κέρδη των μεγάλων ομίλων
World

Η ανάκαμψη που δεν ήρθε για την πολυτέλεια και οι απώλειες 250 δισ.

Τα αποτελέσματα από τη LVMH, την Hermès και την Kering αυτόν τον μήνα υπολείπονταν των ήδη σημαντικά προς τα κάτω αναθεωρημένων εκτιμήσεων της αγοράς για τα είδη πολυτελείας

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικός τουρισμός: Οι 8 μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη μέρα
Τουρισμός

Οι οκτώ μεγάλες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό

Τι αναφέρει έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού - Ο ρόλος της ΑΙ και της κλιματικής αλλαγής

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Decathlon: Το άλμα στον τζίρο, τα μερίσματα και τα σχέδια για επέκταση – Πού θα ανοίξει το νέο κατάστημα
Business

Με πόσο «τρέχει» ο τζίρος της Decathlon - Το επόμενο βήμα

Νέο υποκατάστημα έχει στα σκαριά η ελληνική θυγατρική της αλυσίδας αθλητικών ειδών Decathlon - Τι μέρισμα θα δώσει από τα κέρδη του 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΤτΕ: Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027
Economy

Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στον ευρωπαϊκό κανόνα δαπανών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα

Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Αγορά εργασίας: Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ; Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους της ΔΥΠΑ

Ο απολογισμός της ΔΥΠΑ για το 2020-2026 καταγράφει τον αριθμό των ωφελούμενων ανέργων και καταρτιζόμενων, χωρίς όμως να αξιολογεί πόσοι τελικά βρήκαν σταθερή δουλειά, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΝΣΥΠΟ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μη μισθωτοί: Προς αύξηση 3,8% των ασφαλιστικών εισφορών το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μη μισθωτοί: Προς αύξηση 3,8% των ασφαλιστικών εισφορών το 2027

Η κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί την άνοδο του πληθωρισμού και όχι τον δείκτη μισθών που θα επέφερε αναπροσαρμογή των εισφορών τουλάχιστον κατά 4,5%

Κώστας Παπαδής
Φιλοδωρήματα: Αφορολόγητα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα νέα αφορολόγητα φιλοδωρήματα - Τι αλλάζει [παράδειγμα]

Τι ισχύει για φιλοδωρήματα μέσω ψηφιακών πλατφορμών - Τα νέα φορολογικά μπόνους για τους εργαζόμενους

ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο για μη έκδοση αποδείξεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο για μη έκδοση αποδείξεων

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 4.560 ευρώ

Pizza Fan: Πώς δρούσε το κύκλωμα της απάτης – Βρέθηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά
Business

Pizza Fan: Πώς δρούσε το κύκλωμα της απάτης – Βρέθηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά

Από την απάτη της Pizza Fan η οικονομική ζημία του Δημοσίου, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τεμπονέρας: Άμεση έκτακτη ενίσχυση στους εργαζόμενους της Pizza Fan
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τεμπονέρας: Άμεση έκτακτη ενίσχυση στους εργαζόμενους της Pizza Fan

Ζητά μέτρα προστασίας του εισοδήματος και των θέσεων εργασίας για περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους μετά το λουκέτο σε 110 καταστήματα, ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας

Latest News
Πράγα: Κατασκευαστικός «πυρετός» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας
World

Κατασκευαστική έκρηξη 10 δισ. δολαρίων αλλάζει την Πράγα

Αντιμετωπίζοντας μια στεγαστική κρίση, η Πράγα δρομολογεί διάφορα έργα με τη στήριξη ιδιωτών επενδυτών, τα οποία στοχεύουν στη μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών σε νέες κατοικίες και πάρκα

Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027
World

Deckers: Η αναθεώρηση στο guidance «γκρέμισε» τη μετοχή της

Παρά το σερί κερδών τα τελευταία δύο τρίμηνα, η Deckers αναθεώρησε προς τα κάτω το ετήσιο guidance επηρεάζοντας έτσι την τιμή της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή κρίση: Το ακριβότερο πετρέλαιο βρίσκεται παντού στην καθημερινότητα
World

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «χτυπάει» την καθημερινότητα των νοικοκυριών

Πέρα από την αύξηση του κόστους μεταφοράς και θέρμανσης, η ενεργειακή κρίση ασκεί επιπλέον πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, της ένδυσης, των συσκευασιών

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο

Μια πλούσια εβδομάδα για τις αγορές, καθώς συνεδριάζουν Fed, ΕΚΤ και BOJ και Big Tech ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τριμήνου

Τζούλη Καλημέρη
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]
Τουρισμός

Που ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες [γράφημα]

Περισσότερα ξόδεψαν το 2025 οι τουρίστες - Σε ποιές περιοχές του κόσμου τουρισμός είχε θετικό πρόσημο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
UBS: Στο 15% η αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών το 2026 και το 2027 – Οι κλάδοι που ξεχωρίζει
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Επιμένει.. ευρωπαϊκά παρά την αναταραχή – Ποιους κλάδους προτιμά

Διατηρεί τη θετική της στάση η UBS για τις μετοχές της Ευρωζώνης η ελβετική τράπεζα – Στις 7.100 μονάδες ο στόχος για τον Euro Stoxx 50 τον Ιούνιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Wall Street

O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο NYSE και στο Nasdaq καλά κρατεί... - Η IPO της Anthropic αναμένεται ότι θα είναι μια ακόμα επιτυχία για το δεύτερο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ
Κόσμος

Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ

Όποια και να είναι η μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ, θα έχει ο προϋπόθεση την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, σύμφωνα με τον Άντι Μπέρναμ.

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
Ομόλογα

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών

Τα δημοσιονομικά προφίλ των αναπτυσσόμενων χωρών εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, πιο υγιή

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ
World

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ

Η εμφάνιση του CEO της Audi σε προεκλογική συγκέντρωση δίπλα στον Τραμπ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα
Κοινωνία

Α. Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στο «Χωριάτικο» και στις εταιρείες-φαντάσματα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, το δίκτυο αρτοποιείων και η έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο εταιρείες-σφραγίδες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Γιώργος Μανέττας
Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων
World

Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, αρκετοί ηγέτες έχουν ζητήσει ριζική μεταρρύθμιση του μοντέλου της ΕΕ, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν μόνο μικρές και επιφανειακές αλλαγές

Νατάσα Ρουγγέρη
Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία
World

Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία

Από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έως τον πόλεμο στο Ιράν, δυνάμεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Fed περιπλέκουν τον αγώνα της κατά του επίμονου πληθωρισμού.

Ιράν: Ο πόλεμος που άλλαξε για πάντα τον κόσμο
World

Πώς ο πόλεμος του Ιράν άλλαξε για πάντα τον κόσμο

Κάποιες από τις δραματικές, μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μόλις αρχίζουν να γίνονται ορατές και καμία δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision
English Edition

Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision

Vangelis Liolios and his close associate have finished testifying in the basketball match-fixing case. A decision on detention is expected shortly

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies