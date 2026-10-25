 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Wall Street: Δεν είναι οι εκλογές το πρόβλημα

Μεταπολεμικά και από το 1950, ο S&P 500 στην Wall Street έχει καταγράψει θετική απόδοση στο δωδεκάμηνο μετά από καθεμία από τις 19 ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις

Experts 25.10.2026, 08:00
Σχολιάστε
Wall Street: Δεν είναι οι εκλογές το πρόβλημα
Συμεών Μαυρουδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, η Wall Street βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της, παρά την αυξανόμενη πιθανότητα οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου

Η ιστορία δείχνει ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα αρνητικό για τις μετοχές. Το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στις υψηλές αποτιμήσεις, στα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και κυρίως στην απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου.

Ο S&P 500 κινείται στην περιοχή των 7.600–7.700 μονάδων, με κέρδη περίπου 12% από την αρχή του έτους και σε απόσταση μικρότερη του 3% από τα ιστορικά υψηλά του.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές προβλέψεων εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν πιθανότητα άνω του 90% να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και περίπου 65% να αποκτήσουν και τη Γερουσία.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο που θα περιορίζει σημαντικά τις νομοθετικές του πρωτοβουλίες.

Η Wall Street, ωστόσο, δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα. Και υπάρχει εξήγηση.

Τί λεει η ιστορία

Μεταπολεμικά και από το 1950, ο S&P 500 έχει καταγράψει θετική απόδοση στο δωδεκάμηνο μετά από καθεμία από τις 19 ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις, με μέση άνοδο περίπου 17%.

Η εξήγηση είναι σχετικά απλή, καθώς πριν από εκλογές επικρατεί συνήθως αβεβαιότητα για τη μελλοντική οικονομική πολιτική. Μοιραία, όταν ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία, μέρος αυτής της αβεβαιότητας υποχωρεί, επιτρέποντας στους επενδυτές να επικεντρωθούν ξανά στα εταιρικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της οικονομίας.

Προς επίρρωση, οι χρονιές των ενδιάμεσων εκλογών χαρακτηρίζονται συνήθως από αυξημένη μεταβλητότητα και χαμηλότερες αποδόσεις, μιας και από το 1954, η μέση ετήσια άνοδος του S&P 500 σε τέτοιες χρονιές περιορίζεται περίπου στο 4,6%.

Το 2026, όμως, υπάρχει μια σημαντική διαφορά.

Η αμερικανική αγορά δεν πλησιάζει στις κάλπες ύστερα από μια παρατεταμένη διόρθωση. Αντίθετα, βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της, έχοντας ανακάμψει περισσότερο από 20% από τα χαμηλά του Μαρτίου.

Παράλληλα, ο S&P 500 διαπραγματεύεται περίπου 19 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων δώδεκα μηνών, έναντι περίπου 16 φορών πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 και του 2022 και των πολύ χαμηλότερων επιπέδων των περασμένων δεκαετιών (κάποιες και σε μονοψήφιους πολλαπλασιαστές).

Αυτό σημαίνει ότι μέρος της ανόδου που ιστορικά καταγράφεται μετά τις εκλογές ενδέχεται να έχει ήδη ενσωματωθεί στις χρηματιστηριακές τιμές.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 2018, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων (δηλαδή ο Trump τήν έχασε) και ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 2% την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, μέσα στις επόμενες εβδομάδες υποχώρησε σχεδόν 20%, μέχρι τα Χριστούγεννα.

Το πρόβλημα δεν ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η περιοριστική νομισματική πολιτική της Fed, η οποία συνέχιζε να αυξάνει τα επιτόκια.

Η ισχυρή ανάκαμψη του 2019 ακολούθησε την αλλαγή στάσης της κεντρικής τράπεζας, η οποία αρχικά σταμάτησε τις αυξήσεις και στη συνέχεια προχώρησε σε μειώσεις επιτοκίων.

Σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν αντίστοιχες ενδείξεις επικείμενης χαλάρωσης. Αντίθετα, η Fed έχει επιστρέψει σε αυξήσεις επιτοκίων, ενώ οι αγορές θεωρούν πιθανή ακόμη μία αύξηση έως το τέλος του έτους.

Γιατί η απώλεια του Κογκρέσου δεν είναι απαραίτητα αρνητική

Ένα Κογκρέσο στο οποίο κανένα κόμμα δεν μπορεί να επιβάλει εύκολα τις επιλογές του περιορίζει τις μεγάλες νομοθετικές αλλαγές.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, λιγότερες αιφνιδιαστικές φορολογικές παρεμβάσεις και μικρότερη πιθανότητα νέων μεγάλων δημοσιονομικών πακέτων.

Ιστορικά, μάλιστα, ο συνδυασμός Ρεπουμπλικανού προέδρου και διαιρεμένου Κογκρέσου έχει συνδεθεί με ικανοποιητικές χρηματιστηριακές αποδόσεις.

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο σημαντικές επιφυλάξεις.

Η πρώτη αφορά στους δασμούς, διότι η εμπορική πολιτική καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εκτελεστική εξουσία. Επομένως, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο, ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης στο διεθνές εμπόριο.

Η δεύτερη, και σημαντικότερη, αφορά τα δημόσια οικονομικά, με την πρωθύστερη παρατήρηση ότι το αμερικανικό δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται κοντά στα 1,9 τρισ. δολάρια, σχεδόν στο 6% του ΑΕΠ, ενώ οι ετήσιες καθαρές δαπάνες για τόκους αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια. Κι έτσι, ένα διαιρεμένο Κογκρέσο μπορεί, μεν, να περιορίσει νέες δαπάνες, αλλά δύσκολα θα συμφωνήσει σε ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή. Άρα, όσο τα ελλείμματα παραμένουν τόσο υψηλά, το αμερικανικό Δημόσιο θα συνεχίσει να χρειάζεται τεράστια ποσά δανεισμού, ασκώντας πίεση στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Το δεκαετές είναι ο πραγματικός κίνδυνος

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5% και άγγιξε στις αρχές Οκτωβρίου το 5,35%, σε ένα περιβάλλον αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα για τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, διότι με τον S&P 500 να διαπραγματεύεται περίπου 19 φορές τα μελλοντικά του κέρδη, η αντίστοιχη απόδοση κερδών διαμορφώνεται κοντά στο 5,3%.

Όταν ένα αμερικανικό κρατικό ομόλογο δεκαετούς διάρκειας προσφέρει απόδοση περίπου 5,1%, η διαφορά περιορίζεται σε μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Με απλά λόγια, οι επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλή ονομαστική απόδοση από τα κρατικά ομόλογα, χωρίς να αναλαμβάνουν τον ίδιο κίνδυνο που συνεπάγεται η τοποθέτηση σε μετοχές.

Βεβαίως, η σύγκριση δεν αποτυπώνει πλήρως το ασφάλιστρο κινδύνου των μετοχών, καθώς οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν τα κέρδη τους με την πάροδο του χρόνου, ενώ και η διαφορά σε όρους υπεραξιών είναι

Αναδεικνύει, όμως, πόσο περιορισμένο είναι πλέον το περιθώριο για περαιτέρω άνοδο των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων.

Διότι όσο το αμερικανικό δεκαετές παραμένει πάνω από το 5%, η Wall Street θα χρειάζεται ισχυρότερη αύξηση εταιρικών κερδών για να δικαιολογήσει υψηλότερες τιμές.

Εάν οι αποδόσεις των ομολόγων αυξηθούν περισσότερο, οι πιέσεις θα μπορούσαν να ενταθούν, ιδιαίτερα στις τεχνολογικές εταιρείες, των οποίων οι αποτιμήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα μελλοντικά κέρδη.

Η κερδοφορία δίνει ανάσες

Η εταιρική κερδοφορία παραμένει το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ της αμερικανικής αγοράς.

Για το τρίτο τρίμηνο, η αύξηση των κερδών του S&P 500 εκτιμάται κοντά στο 29%, με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει καθοριστική συμβολή.

Οι Microsoft, Alphabet, Amazon και Meta αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 700 δισ. δολαρίων το 2026, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2027 προσεγγίζουν το 1 τρισ. δολάρια.

Τα ποσά αυτά κατευθύνονται κυρίως σε υπολογιστικές υποδομές, επεξεργαστές, μνήμες και data centers, ενισχύοντας εταιρείες όπως η Nvidia και η Micron.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς τη συνεισφορά των δύο συγκεκριμένων εταιρειών, η προβλεπόμενη αύξηση των κερδών του S&P 500 για το τρίτο τρίμηνο περιορίζεται από το 29% περίπου στο 20%.

Η κερδοφορία εξακολουθεί επομένως να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, αλλά σημαντικό μέρος της δυναμικής συγκεντρώνεται σε σχετικά περιορισμένο αριθμό εταιρειών.

Αυτό δημιουργεί αυξημένη ευαισθησία σε οποιαδήποτε απογοήτευση γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, εμφανίζεται ένας νέος παράγοντας κινδύνου, μιας και η τεράστια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers δημιουργεί αυξανόμενες ανησυχίες για το κόστος ηλεκτροδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενδέχεται να επιδιώξουν μεγαλύτερη συμμετοχή των τεχνολογικών ομίλων στο κόστος αναβάθμισης των δικτύων, και μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει την απόδοση ορισμένων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και να επηρεάσει εταιρείες ενέργειας και υποδομών που έχουν ωφεληθεί από τη συγκεκριμένη επενδυτική τάση.

Εν κατακλείδι, το 2027 θα κριθεί περισσότερο από τα επιτόκια παρά από τις εκλογές. Η Wall Street μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο, δύσκολα, όμως, θα διατηρήσει την ίδια δυναμική εάν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παραμείνουν σε επίπεδα που ανταγωνίζονται ευθέως τις αποδόσεις των μετοχών. Άρα, οι εκλογές θα καθορίσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον, αλλά η πορεία του δεκαετούς θα καθορίσει πόσο ακριβά θα είναι διατεθειμένοι οι επενδυτές να πληρώνουν τα μελλοντικά εταιρικά κέρδη.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου
Κοινωνία

Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου
Deloitte: AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως
Business

AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους παγκοσμίως
Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Πολιτική

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Μεταφορές

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα των εκλογών
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία - Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα
Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά
World

Κέρδη ρεκόρ για την παγκόσμια βιομηχανία μετάλλων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026
Business

Septona: Το στοίχημα των 70 εκατ. στη σκιά του αυξημένου κόστους

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ - Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2024

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Χωρίς χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας – Τι αφήνει αναπάντητο η ανακοίνωση
Business

Στο σκοτάδι το μέλλον της Pizza Fan – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Pizza Fan υπόσχεται άμεση επανεκκίνηση, χωρίς να εξηγεί πότε και πώς – Η αγωνία για τους συνεργάτες και τους περισσότερους από 2.500 εργαζομένους – Τι ζήτησε η ΕΠΟΕΣ από ΑΑΔΕ και υπουργείο Εργασίας

Γιώργος Μανέττας
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Οι 194 ζώνες που ξεκλειδώνουν την οικοδομική αγορά
Ακίνητα

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Τι αλλάζει για ακίνητα και ιδιοκτήτες

Στους 3.837 οι ενεργοί τίτλοι που αντιστοιχούν σε 428.602 τ.μ. μεταφερόμενης επιφάνειας. Πού βρίσκονται οι πρώτες ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης

Μάχη Τράτσα
ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Πόσα εκατομμύρια έφεραν οι… αμπελώνες – Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026
Business

Κυρ - Γιάννης: Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026

Το 2025 η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιό της εξαγοράζοντας την «Κτήμα Σιγάλας Α.Ε» - Ποια εκκρεμότητα σημείωσε ο ορκωτός

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις που «εξανεμίστηκαν», η σύγκριση με την Ευρώπη και οι δαπάνες των νοικοκυριών
Economy

Η ακρίβεια «έφαγε» τις αυξήσεις των μισθών

Οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 26,1% από το 2019, ενώ οι πραγματικοί μισθοί προβλέπεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2026 - Ποιους επηρεάζει η ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά νέους καταλύτες – Κρίσιμο το τέλος του Οκτωβρίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αναζητά καταλύτες το ΧΑ – Κρίσιμο το τέλος Οκτωβρίου

Τι θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο ρόλος των εταιρικών αποτελεσμάτων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Experts
Wall Street: Δεν είναι οι εκλογές το πρόβλημα
Experts

Οι εκλογές και η Wall Street

Μεταπολεμικά και από το 1950, ο S&P 500 στην Wall Street έχει καταγράψει θετική απόδοση στο δωδεκάμηνο μετά από καθεμία από τις 19 ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις

Συμεών Μαυρουδής
Πέρα από τον «Δαίδαλο»: το στοίχημα του IRISE
Experts

Πέρα από τον «Δαίδαλο»

Το νέο Ινστιτούτο για την Ακεραιότητα, την Ασφάλεια και την Ηθική της Έρευνας (IRISE) στο Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος

Μιχάλης Κρητικός
Η ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε ευημερία
Experts

Ανάπτυξη vs ευημερία

Η ελληνική οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις, όμως η πρόσβαση σε κατοικία, υγεία και βασικές υπηρεσίες παραμένει δυσανάλογα ακριβή. Η ανάγκη για μια διαφορετική αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής κρίνεται επιτακτική.

Μιχάλης Ματθαιάκης
Ενεργειακή Κρίση, Κοινωνική Αναταραχή και η Ελληνική Οικονομία
Experts

Ενεργειακό σοκ και αναταραχή

Πίσω από τις εκδηλώσεις αστάθειας εντοπίζεται μια βαθιά μεταβολή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Τακτοποίησης Φορολογικών Υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απώλεια ζωής [Μέρος Ε]
Experts

Πώς δηλώνουν τα ακίνητα στο Ε9 οι κληρονόμοι [παραδείγματα]

Εφόσον ο αποβιώσας είχε ακίνητα στο όνομά του ποια βήματα πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι

Απόστολος Αλωνιάτης
Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Μέρος 1ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Μέρος 1ο]

Από τον φόβο της συμμόρφωσης στη γνώση της επαγγελματικής ευθύνης

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Η πιο σοβαρή αμφισβήτηση του Μάαστριχ από τους Ευρωπαίους πολίτες
Experts

Η πιο σοβαρή αμφισβήτηση του Μάαστριχ από τους Ευρωπαίους

Οι διαδοχικές κινητοποιήσεις αναδεικνύουν ουσιαστικά το βάθος της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Latest News
Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου
Κοινωνία

Τροχαία: Αυξημένα μέτρα εν όψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου

Η Τροχαία θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους την προηγουμένη και ανήμερα της εθνικής επετείου, στις 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πρόληψης ατυχημάτων

Deloitte: AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως
Business

AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους παγκοσμίως

Οι δύο ελληνικές εταιρείες κατέγραψαν αθροιστικές πωλήσεις 5,936 δισ. δολαρίων το 2025, αυξημένες κατά 21,8% σε όρους δολαρίου σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη Deloitte

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Πολιτική

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK

Τι γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Μεταφορές

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανακαινίσεις, εργασίες συντήρησης των υποδομών, έργα προσβασιμότητας και ευρύτερης κλίμακας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας σταθμών στα μέσα σταθερής τροχιάς

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα των εκλογών
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία - Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα

Η Βουλγαρία διεξάγει σήμερα προεδρικές εκλογές μετά από μία περίοδο πολιτικής κρίσης και ενώ οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία επηρεάζουν σημαντικά τη βαλκανική χώρα

Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά
World

Κέρδη ρεκόρ για την παγκόσμια βιομηχανία μετάλλων

Η τεράστια κερδοφορία που πέτυχε η βιομηχανία μετάλλων ήταν το χαρακτηριστικό της Εβδομάδας του LME, την κύρια ετήσια συνάντηση του κλάδου

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3
English Edition

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3

Declarations are filed electronically through the pothen.gr platform using personal Taxisnet credentials.

Συλλογικές συμβάσεις: Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα

Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι

Η μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο
Πολιτική

Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο

Οι εκτενείς αναφορές του Κώστα Καραμανλή στα ελληνοτουρκικά. Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός για τις τελευταίες εξελίξεις με το τουρκολυβικό μνημόνιο. Οι επισημάνσεις για τη στάση της Δύσης και η επόμενη ομιλία.

Αγορά εργασίας: Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ; Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους της ΔΥΠΑ

Ο απολογισμός της ΔΥΠΑ για το 2020-2026 καταγράφει τον αριθμό των ωφελούμενων ανέργων και καταρτιζόμενων, χωρίς όμως να αξιολογεί πόσοι τελικά βρήκαν σταθερή δουλειά, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΝΣΥΠΟ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026
Business

Septona: Το στοίχημα των 70 εκατ. στη σκιά του αυξημένου κόστους

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ - Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2024

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Wall Street: Δεν είναι οι εκλογές το πρόβλημα
Experts

Οι εκλογές και η Wall Street

Μεταπολεμικά και από το 1950, ο S&P 500 στην Wall Street έχει καταγράψει θετική απόδοση στο δωδεκάμηνο μετά από καθεμία από τις 19 ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις

Συμεών Μαυρουδής
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΤτΕ: Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές
Economy

Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές

Το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%, σύμφωνα με την ΤτΕ

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies