CENTCOM: ‘Εχει έτοιμα σχέδια για πλήγματα στο Ιράν – Θα τα εγκρίνει ο Τραμπ;

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Ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Hill που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, έχει καταρτίσει σχέδια για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αυξάνοντας τις πιθανότητες για έναν ακόμη γύρο σοβαρών συγκρούσεων σε έναν πόλεμο που πλησιάζει τον όγδοο μήνα του.

«Και οι δύο πλευρές είναι σίγουρα πολύ καλά προετοιμασμένες για έναν ακόμη γύρο κλιμάκωσης και επιδεικνύουν την ετοιμότητά τους η μία στην άλλη»

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), η οποία εποπτεύει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει έτοιμα σχέδια για επακόλουθες επιθέσεις, εφόσον δοθεί η έγκριση από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το The Hill αναφέρει επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός έχει προετοιμάσει διάφορες επιλογές για τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Η στρατιωτική έκθεση έχει επικεντρωθεί σε πιθανές επιθέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ της 3ης Νοεμβρίου.

Ωστόσο, όπως σχολιάζει το Al Jazeera, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιτεθούν ήδη από «αύριο», ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «μεγάλης, υπέροχης» συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, εν τω μεταξύ, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις, αλλά δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να συνεχιστούν.

Με τις δύο πλευρές να προειδοποιούν για περαιτέρω επιθέσεις, «θα μπορούσε η σύγκρουση να εξελιχθεί ξανά σε πλήρη πόλεμο;», αναρωτιέται το AJ.

Στη συνέχεια το γνωστό μέσο παρουσιάζει τα τελευταία στοιχεία.

Τα σχέδια της CENTCOM

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες, σύμφωνα με το Al Jazeera, υποδηλώνουν ότι οι στρατιωτικές προετοιμασίες προχωρούν, αν και παραμένει ασαφές ποιες επιλογές ενδέχεται να εγκρίνει ο Τραμπ ή πότε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Axios ανέφερε ότι το Πεντάγωνο είχε δώσει εντολή στη CENTCOM να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για πιθανή επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων.

Οι πηγές του αμερικανικού μέσου ανέφεραν ότι μια νέα εκστρατεία θα μπορούσε να στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Αυτές οι προετοιμασίες δεν ισοδυναμούν με διαταγή για επίθεση.

Η απόφαση εναπόκειται τελικά στον Τραμπ, οι δημόσιες δηλώσεις του οποίου συνεχίζουν να αφήνουν περιθώρια τόσο για στρατιωτική δράση όσο και για διαπραγματεύσεις.

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη, οι New York Times ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταρτίσει κοινά σχέδια για επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι αναφορές αυτές συνοδεύονται από προειδοποιήσεις των ΗΠΑ σχετικά με φερόμενες απειλές του Ιράν κατά αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό.

Σε ένα σημείωμα των μυστικών υπηρεσιών που απέστειλε την Παρασκευή ο διευθυντής τους Τζέι Κλέιτον στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόταν ότι το Ιράν είχε «αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειές του να στοχεύσει αμερικανικό προσωπικό», με «θανατηφόρες συνωμοσίες» να έχουν φτάσει σε «προχωρημένα στάδια» στη Μέση Ανατολή και αλλού.

Το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε περικοπές προσωπικού σε αρκετές περιφερειακές πρεσβείες εν μέσω των προειδοποιήσεων.

Το υπόμνημα που δημοσιοποιήθηκε δεν προσδιόριζε συγκεκριμένους στόχους ούτε ανέφερε πότε ενδέχεται να συμβούν οι φερόμενες επιθέσεις.

Ο Τραμπ συμβάλλει στην αβεβαιότητα

Ο Τραμπ ενέτεινε την αβεβαιότητα, σχολιάζει το Al Jazeera. Σε προεκλογική συγκέντρωση την Παρασκευή, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «ενδέχεται να πραγματοποιήσει μια ακόμη μικρή ‘Epic Fury’», αναφερόμενος στο κωδικό όνομα της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Το Σάββατο, αρνήθηκε να αποκαλύψει το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης επίθεσης, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από την Κυριακή. Η Τζούλι Νόρμαν, συνεργάτιδα ερευνήτρια στο Chatham House, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι προετοιμασίες αυτές αποτελούν τόσο μια βραχυπρόθεσμη επίδειξη δύναμης όσο και έναν πιθανό μακροπρόθεσμο στρατιωτικό στόχο για τον επόμενο μήνα. «Όσον αφορά τον Τραμπ, πιστεύω ότι διατηρεί πάντα ανοιχτές όλες τις επιλογές, αλλά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κατάρτιση σχεδίων αποτελεί μια άμεση αποτρεπτική επίδειξη δύναμης, αλλά και μια πολύ ρεαλιστική επιλογή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε. Αυτό συμβαίνει την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt, μαζί με περίπου 10.000 επιπλέον στρατιώτες και τη 13η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή έως τα τέλη Νοεμβρίου. Πώς έχει απαντήσει το Ιράν; Η Τεχεράνη συνδύασε τις εκκλήσεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με προειδοποιήσεις ότι νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ θα προκαλούσαν ευρύτερη αντίδραση. «Είχαμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, αλλά οι δειλοί (σ.σ. οι Αμερικανοί) τα έκαναν όλα άνω-κάτω», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν το Σάββατο, προτού προσθέσει ότι οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας πρέπει να συνεχιστούν. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα απουσιάσει επίσης από το 12ο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ των BRICS στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με την ιρανική πρεσβεία στην Ινδία. Η πρεσβεία του Ιράν επικαλέστηκε «απρόβλεπτες περιστάσεις» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σήμερα Κυριακή, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι κατέρριψε ένα drone τύπου LUCAS αμερικανικής κατασκευής πάνω από τη νότια πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους ασφαλείας, ότι η Τεχεράνη έχει καταρτίσει σχέδια για να στοχεύσει υποβρύχια καλώδια επικοινωνιών στον Κόλπο, σε περίπτωση που ξαναρχίσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η αλλαγή στρατιωτικού δόγματος

Το περιστατικό με το drone ακολούθησε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι επτά πετρελαιοφόρα είχαν πάρει φωτιά ή είχαν υποστεί ζημιές εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ την Τετάρτη η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης αυτό που περιγράφει ως στροφή προς ένα «επιθετικό» στρατιωτικό δόγμα, προειδοποιώντας ότι χώρες που φιλοξενούν βάσεις που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστούν στόχοι. «Το αμυντικό μας δόγμα ήταν στο παρελθόν αμυντικό· συνήθιζα να λέμε ότι αν μια χώρα μας επιτεθεί, θα αντιδράσουμε. Τώρα λέμε ότι αν μια χώρα μας επιτεθεί, όχι μόνο θα αντιδράσουμε, αλλά θα εξαπολύσουμε και επίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί. Το Al Jazeera σημειώνει ότι με βάση αυτή την προειδοποίηση υπάρχει πιθανότητα να επεκταθεί περαιτέρω η αντιπαράθεση σε ολόκληρη την περιοχή, με τις ενεργειακές υποδομές και τις χώρες που τάσσονται στο πλευρό της Ουάσιγκτον ενδεχομένως να κινδυνεύουν. «Το Ιράν καταρτίζει επίσης τους δικούς του καταλόγους στόχων, στους οποίους περιλαμβάνονται ενεργειακές υποδομές και κράτη που τάσσονται στο πλευρό των ΗΠΑ», δήλωσε η Νόρμαν. «Θα έλεγα, λοιπόν, ότι και οι δύο πλευρές είναι σίγουρα πολύ καλά προετοιμασμένες για έναν ακόμη γύρο κλιμάκωσης και επιδεικνύουν την ετοιμότητά τους η μία στην άλλη», υπογράμμισε. «Εν τω μεταξύ, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος λανθασμένων εκτιμήσεων από οποιαδήποτε πλευρά, καθώς και πολύ υψηλός κίνδυνος ταχείας κλιμάκωσης», πρόσθεσε.

Ο Οκτώβριος έχει καταστεί ο χειρότερος μήνας όσον αφορά τις επιθέσεις κατά πλοίων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, με περισσότερες από 120 επιθέσεις να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.

Θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του προέδρου των ΗΠΑ μια νέα επίθεση;

Η συγκυρία είναι πολιτικά ευαίσθητη, σημειώνει το AJ καθώς ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να αποφύγει νέα κλιμάκωση της έντασης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για επίθεση, καθώς η δημοτικότητά του μειώνεται στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών της Τρίτης. Ο Νετανιάχου, μάλιστα, δήλωσε ότι η ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης παραμένει ο «πρωταρχικός στόχος» του Ισραήλ. Ο Μοχάμαντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα στο Κατάρ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν την επανάληψη των συγκρούσεων και όχι κάποια διπλωματική πρόοδο. «Υπάρχουν πολλά μηνύματα και πολλές κινήσεις που υποδηλώνουν ότι οδεύουμε προς έναν νέο γύρο συγκρούσεων», δήλωσε στο Al Jazeera. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Χέγκσεθ στο Ισραήλ, καθώς και στη φερόμενη απόσυρση προσωπικού από τις περιφερειακές διπλωματικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις από την πλευρά της Ουάσιγκτον. «Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδιάζουν (σ.σ. έναν ακόμη γύρο επιθέσεων) εναντίον του Ιράν, είτε σύντομα είτε πολύ σύντομα», είπε. «Ένας από τους φόβους είναι ότι αυτός ο επόμενος γύρος συγκρούσεων θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι πιο επικίνδυνος, πιο καταστροφικός από τον προηγούμενο», σημείωσε. Ο Νόρμαν πρόσθεσε ότι, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας επίθεσης κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, «το μεγάλο ερώτημα που θέτουν οι στρατιωτικοί σύμβουλοι στον Τραμπ είναι: τι θα επέφερε ένας περαιτέρω κύκλος κλιμάκωσης που δεν επέφεραν οι προηγούμενοι;».