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Στη σημασία του οργανωμένου λιανεμπορίου στην ελληνική οικονομία και την ανάγκη για έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ πολιτείας, επιχειρήσεων και παραγωγών αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανάκης, υφυπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο 17ο συνέδριο του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

«Πώς διαμορφώνουμε ένα λιανεμπόριο πιο ανταγωνιστικό, πιο ανθεκτικό, πιο βιώσιμο και πάνω απ’ όλα πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή;» διερωτήθηκε ο κ. Σπανάκης, μιλώντας για την ανάγκη για συνεργασία, υπευθυνότητα, διαφάνεια και μια κοινή αντίληψη ότι η ανάπτυξη της αγοράς πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Κεντρικός στόχος είναι η σταθεροποίηση των τιμών και η προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μετά τις διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών», σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Τα PL και οι προκλήσεις του λιανεμπορίου

Ο κ. Σπανάκης επισήμανε την πρόσφατη τάση συγκράτησης του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ (με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 0,35% τον Οκτώβριο του 2024), με την υπογράμμιση ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και υγιής ανταγωνισμός για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, όπως η στροφή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία άγγιξαν το 24,1% του μεριδίου αγοράς το 2024, και η ανάγκη των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν σε έναν πιο ενημερωμένο καταναλωτή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, με τις έρευνες να δείχνουν ότι ένας στους δύο καταναλωτές έχει ήδη δοκιμάσει σχετικές εφαρμογές.

Επιπλέον, αναδείχθηκε η βιωσιμότητα ως βασικός πυλώνας της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς η πλειονότητα των καταναλωτών (άνω του 60%) προτιμά πλέον οικολογικές πρακτικές και προϊόντα με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τέλος, τονίστηκε η στρατηγική σημασία της στήριξης της εγχώριας παραγωγής και της ελληνικής μεταποίησης μέσω της στενότερης σύνδεσής τους με το λιανεμπόριο, γεγονός που «θωρακίζει την εθνική οικονομία, μειώνει την εξάρτηση από εισαγωγές και ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες».

Ο κ. Σπανάκης έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας απαιτεί θεσμική συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με κοινό σκοπό την προστασία του καταναλωτή και την υγιή ανάπτυξη της αγοράς.