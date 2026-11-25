Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 8.120 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 8.048 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 10.248 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025 καταγράφουν τα οριστικά στοιχεία 10μήνου που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 461 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για πλεόνασμα 389 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2027 και πλεονάσματος 3.037 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 64.384 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 62.756 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 26.292 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 5.946 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 22 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.214 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 22.447 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων διαμορφώθηκε εντός του στόχου, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 18 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 33 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4.960 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο. Από το ποσό αυτό, 3.358 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον επιμέρους στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1.612 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 23 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2.458 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο. Ποσό 321 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον επιμέρους στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 7.448 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.679 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

Για τον μήνα Οκτώβριο 2026 τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές με εκείνες που παρουσιάζονται ανωτέρω σε σωρευτική βάση.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6.574 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού για τον Οκτώβριο 2026 έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6.790 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3.230 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 619 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 114 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2.276 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων διαμορφώθηκε στα 1.167 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στα 913 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος στα 196 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 196 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 157 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 147 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 158 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 3 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 721 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 ανήλθαν στα 63.924 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (63.985 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 6.040 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις / πληρωμές είναι οι ακόλουθες:

Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 1.950 εκατ. ευρώ,

Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 2.327 εκατ. ευρώ,

Η επιχορήγηση ύψους 919 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 1.042 εκατ. ευρώ,

Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 355 εκατ. ευρώ,

Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS,

Πληρωμή 161 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και στην αμόλυβδη βενζίνη,

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 11.133 εκατ. ευρώ, σε συμφωνία με τα συνολικά μεγέθη που αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2027. Επιπλέον, ήταν αυξημένες κατά 1.795 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Επισημαίνεται, ότι 371 εκατ. ευρώ του επιχορηγούμενου σκέλους του ΤΑΑ εμφανίζονται στον πίνακα 2 του δελτίου ως χρηματοοικονομική συναλλαγή.