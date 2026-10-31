Τραμπ: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας

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Την εκτίμηση ότι η Μόσχα και το Κίεβο βρίσκονται ένα βήμα πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας τον πυρετό των διπλωματικών διεργασιών που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να φέρει τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20. Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον προσεχή Δεκέμβριο στο θέρετρό του, στο Ντοράλ της Φλόριντα.

Κληθείς να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων σεναρίων, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτά αισιόδοξος για τις προοπτικές οριστικοποίησης μιας λύσης.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, δεν το έχω ξαναπεί αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε μεν το «βαθύ μίσος» που χωρίζει τους ηγέτες των δύο χωρών, υπογράμμισε ωστόσο ότι «υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για μια συμφωνία και δουλεύουμε πάνω σε πολλές συμφωνίες».

President Trump on the Russia-Ukraine war: I think we’re getting close to reaching a deal there. I have not been saying that. I can say that now. https://t.co/3YZfGIpCwH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2026

Πηγή: In.gr