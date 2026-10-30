Ρωσία: Η Ουκρανία ξανάρχισε τις επιθέσεις σε διυλιστήρια

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Επανάληψη των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια ανακοίνωσε η Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντρ Νόβακ, ένα από τα διυλιστήρια υπέστη ζημιές.

Συνολικά, είπε, τα συστήματα αεράμυνας κατάφεραν να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις από τις επιθέσεις.

«Είχαμε ένα διάλειμμα για λίγο. Αλλά σήμερα, οι επιθέσεις στα διυλιστήρια έχουν ξαναρχίσει και οι επιχειρήσεις μας εργάζονται για την προστασία τους», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις ουκρανικές αρχές να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ισχυρίστηκε ότι τέτοιες επιθέσεις προκαλούν αύξηση των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου.

Στις 28 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούσαν να ενεργήσουν «πιο προσεκτικά».

Την Παρασκευή, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 1.043 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν πάνω από ρωσικό έδαφος.

Παράταση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ

Παράλληλα, η ρωσική κυβέρνηση ετοιμάζει διάταγμα για την παράταση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Ωστόσο, θα παραμείνουν εξαιρέσεις για ορισμένες παραδόσεις στις παγκόσμιες αγορές, ανακοίνωσε ο Νόβακ.

«Ναι, αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται κυβερνητικό διάταγμα για την παράταση της απαγόρευσης των παραδόσεων ντίζελ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Δηλαδή, ουσιαστικά για τρεις μήνες», δήλωσε ο Νόβακ στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για ορισμένες εξαγωγές.

Δεν διευκρίνισε τους συγκεκριμένους όρους των εξαιρέσεων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση παρέτεινε την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για τους παραγωγούς μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.

Για τις εταιρείες που δεν είναι παραγωγοί, οι περιορισμοί ισχύουν ήδη μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η απόφαση ελήφθη για τη διατήρηση της σταθερότητας στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Στις 10 Οκτωβρίου, το ρωσικό Υπουργικό Συμβούλιο ήρε εν μέρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ στο πλαίσιο των συμφωνιών με τις ΗΠΑ.

Στο πρώτο στάδιο, εγκρίθηκαν 500.000 τόνοι καυσίμων για εξαγωγή στην παγκόσμια αγορά.

Ο Νόβακ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εξάγει 510.000 τόνους ντίζελ τον Οκτώβριο και 2,15 εκατομμύρια τόνους τον Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι οι όγκοι προμήθειας θα μπορούσαν να υπερτετραπλασιαστούν.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία διαθέτει επαρκή αποθέματα ντίζελ για τον Χειμώνα.

Στις 25 Οκτωβρίου, ο Νόβακ ανακοίνωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να καλύψει τις ανάγκες των ξένων εταίρων της σε ντίζελ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι όγκοι εξαγωγών θα εξαρτηθούν από την παγκόσμια ζήτηση.