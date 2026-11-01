ΟΠΕΚ: «Παγώνει» τους στόχους παραγωγής μέχρι το τέλος του έτους

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Σε κατ’ αρχήν συμφωνία να διατηρήσουν σταθερούς τους στόχους παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο κατέληξαν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ+ σύμφωνα με πηγές του Reuters, όπως προέβλεπαν οι αναλυτές.

Η διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ επτά βασικών μελών του ΟΠΕΚ+ -Σαουδικής Αραβίας, Ρωσίας, Ιράκ, Κουβέιτ, Αλγερίας, Καζακστάν και Ομάν- πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα μέλη του Κόλπου αυξάνουν τις εξαγωγές τους, οι οποίες είχαν διακοπεί για μήνες λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά εξακολουθούν να παράγουν πολύ κάτω από τους στόχους παραγωγής τους.

Τον Σεπτέμβριο, ο ΟΠΕΚ+ ολοκλήρωσε τη σταδιακή άρση των περικοπών στην προσφορά πετρελαίου κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί αρχικά το 2023. Οι διαταραχές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο με το Ιράν έχουν ως αποτέλεσμα οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Περσικού Κόλπου να μην μπορούν να καλύψουν τις ποσοστώσεις παραγωγής τους.

Ο οργανισμός εξακολουθεί να εφαρμόζει ένα ακόμη επίπεδο περικοπών στην παραγωγή, ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, το οποίο αφορά τα περισσότερα μέλη του και παραμένει σε ισχύ έως το τέλος του 2026.

Οσο για το 2027, το καρτέλ θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας των μελών του κατά το τέταρτο τρίμηνο, προτού καθορίσει τα νβέα δεδομένα παραγωγής, που θα καθορίσουν τις μελλοντικές ποσοστώσεις κάθε χώρας και θα διαμορφώσουν τα σχέδια για τη σταδιακή άρση των υπόλοιπων περικοπών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε υψηλό εξαμήνου οι τιμές στο πετρέλαιο

Την Παρασκευή, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Απριλίου, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης του πολέμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση τον Δεκέμβριο, τα οποία έληξαν την Παρασκευή, έκλεισαν με άνοδο 2,76 δολαρίων ή 2,4%, στα 117,64 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως άγγιξαν τα 118 δολάρια.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο του Ιανουαρίου ενισχύθηκε κατά 2,63 δολάρια, φτάνοντας στα 113,43 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού έκλεισαν με άνοδο 2,12 δολαρίων ή 2,08%, στα 104,12 δολάρια το βαρέλι.