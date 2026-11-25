Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Μιναγιώτικο φράγμα στη Μεσσηνία, συνολικού προϋπολογισμού 147.007.000 ευρώ, καθώς σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου υπεγράφη η σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), Μαργαρίτη Σχοινά και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού.

Το Μιναγιώτικο είναι το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ που υπογράφεται στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», μετά τον Ταυρωπό, την Υπέρεια και τα Ορφανά, τον Νέστο και το Λασίθι. Η σύμβαση αφορά τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του φράγματος Μιναγιώτικου, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΥπΑΑΤ για την ενίσχυση των αρδευτικών υποδομών της χώρας.

Το έργο θα εξυπηρετεί 35.000 στρέμματα

Όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «μιλάμε για μια επένδυση συνολικού χρηματοοικονομικού μεγέθους 147 εκατομμυρίων ευρώ, με φράγμα και αρδευτικό δίκτυο που, όταν ολοκληρωθούν, θα εξυπηρετούν 35.000 στρέμματα. Για τους παραγωγούς έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το έργο θα παραδοθεί σε φάσεις. Η πρώτη προβλέπεται να είναι έτοιμη και λειτουργική σε 18 μήνες από την έναρξη της αντίστοιχης συμβατικής προθεσμίας και θα καλύπτει περίπου 18.800 στρέμματα. Με απλά λόγια, σε περισσότερη από τη μισή έκταση οι αγρότες θα μπορούν να ποτίζουν όσο θα συνεχίζονται οι εργασίες στο υπόλοιπο δίκτυο».

«Λύνονται δύο προβλήματα»

Τα πέντε έργα ΣΔΙΤ, όπως σημείωσε, και άλλα που είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ. Στη Μεσσηνία, το φράγμα θα συγκρατεί το νερό, το αρδευτικό δίκτυο θα το φέρνει στα χωράφια και οι υποδομές ύδρευσης θα εξυπηρετούν πέντε οικισμούς των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης. Έτσι συνδέονται τα έργα μεταξύ τους, με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

«Κι αυτό έχει σημασία, γιατί με το νερό έχουμε δύο προβλήματα να λύσουμε. Το ένα είναι η λειψυδρία. Το άλλο είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο ίδιος τόπος μπορεί τον χειμώνα να κινδυνεύει από το πολύ νερό και το καλοκαίρι να μην έχει αρκετό για να ποτίσει. Γι’ αυτό, όταν σχεδιάζουμε υποδομές για μια ολόκληρη περιοχή, εξετάζουμε μαζί πού μπορούμε να συγκρατήσουμε νερό για τους δύσκολους μήνες, πώς θα το μοιράσουμε και ποια έργα προστασίας χρειάζονται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας. Έτσι αποκτά συνέχεια η πολιτική μας για το νερό και ο παραγωγός μπορεί να σχεδιάσει τη δουλειά του σε βάθος χρόνου», σημείωσε.

Στρατηγική επένδυση για τον πρωτογενή τομέα

«Είναι μια σπουδαία μέρα για τη Μεσσηνία, ένα ορόσημο για ολόκληρη την Πελοπόννησο», τόνισε στη συνέχεια ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κάνοντας λόγο για ένα έργο διεκδίκησης πολλών δεκαετιών.

«Το Μιναγιώτικο φράγμα αποτελεί στρατηγική επένδυση για τον πρωτογενή τομέα, την τοπική οικονομία και σίγουρα η συμβολή του στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων θα είναι πολύ σημαντική για ολόκληρη την περιοχή μας», σημείωσε, τονίζοντας ότι με την υλοποίηση του έργου «δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους παραγωγούς μας, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας και απαντάμε στις ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής».

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Νίκος Σέργης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο της Μεσσηνίας και συνολικά του πρωτογενούς τομέα. «Πρόκειται για ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα παρέχει αρδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς όλους τους αγρότες της περιοχής.

«Είναι το πέμπτο κατά σειρά έργο που υπογράφουμε αυτή τη στιγμή και το δεύτερο που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό μαζί με το φράγμα και το αρδευτικό δίκτυο. Μαζί με το έργο αυτό το συνολικό χαρτοφυλάκιο των υπογεγραμμένων συμβολαίων ανέρχεται στα 35 με συνολική αξία 4,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 έχουν υπογραφεί την τελευταία 3ετία με 4ετία», σημείωσε ο κ. Σέργης.

«Η ανάληψη αυτού του εμβληματικού έργου σήμερα από τον Όμιλο ΑΚΤΩΡ, πραγματικά σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην παραγωγή μεγάλων έργων υποδομής στη χώρα μας», ανέφερε ο Αναστάσιος Αρανίτης, διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Constructions.

«Είναι ένα έργο με υψηλές απαιτήσεις και λύνει ουσιαστικά προβλήματα στη Μεσσηνία τόσο πλημμυρικά όσο και διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πρωτοπόρο έργο με δύο βασικά στοιχεία: σεβασμό στο περιβάλλον και ένα έργο έξυπνο», σημείωσε, εξηγώντας ότι είναι ένα ψηφιακό έργο που ο αγρότης πλέον με την προπληρωμένη κάρτα θα μπορεί να πληρώνει αυτό που πραγματικά ξοδεύει, θα υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης, με το οποίο θα γίνεται γνωστό πού ακριβώς πηγαίνει το νερό, πού χρειάζεται παραπάνω νερό και ποια αντλιοστάσια πρέπει να ενισχυθούν. «Άρα ουσιαστικά είναι ένα έργο υπόδειγμα που αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα και τα αντιπλημμυρικά της κλιματικής αλλαγής και αντίστοιχα τροφοδοτεί με νερό για ύδρευση και άδρευση όλους τους κατοίκους της περιοχής», τόνισε.

Έξαρχος: Νέα σελίδα στην παραγωγή μεγάλων υποδομών στην Ελλάδα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε: «Η ανάληψη αυτού του εμβληματικού έργου σηματοδοτεί μία νέα σελίδα στην παραγωγή μεγάλων υποδομών στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, την έμφαση στον κύκλο του νερού, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί μία ολιστική απάντηση στις προκλήσεις του αύριο και πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό μας για το μέλλον. Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ταλέντο που απαιτούνται ώστε συντονισμένα η χώρα μας να δώσει οριστικές και βιώσιμες λύσεις στο μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Και επενδύει συστηματικά στην ανάληψη έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, στο πλαίσιο της στρατηγικής του μετασχηματισμού του σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών».

Παπαθανάσης: «Ενίσχυση των υποδομών, του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών μας»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Η σημερινή υπογραφή εντάσσεται στις ευρύτερες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση των υποδομών, του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών μας. Παράλληλα, αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, σε ολόκληρη την επικράτεια. Με αφορμή την σημερινή εξέλιξη θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, έχει διασφαλιστεί το σύνολο της απαιτούμενης δημόσιας χρηματοδότησης, για την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας άνω των 750 εκ. ευρώ με στόχο την αναβάθμιση των αρδευτικών υποδομών της χώρας. Ενώ, με τη νέα σύμβαση, οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ΣΔΙΤ ανέρχονται πλέον σε 35, συνολικής επενδυτικής αξίας 4,3 δισ. ευρώ, και πάνω από το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης ή λειτουργίας. Κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, δημιουργούμε την Ελλάδα που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.»

Το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ

Το φράγμα Μιναγιώτικου στη Μεσσηνία είναι το πέμπτο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 που υπεγράφη. Έχουν προηγηθεί τα έργα του Ταυρωπού και της Υπέρειας – Ορφανών στη Θεσσαλία, πεδιάδας του Νέστου στη Θράκη και του Λασιθίου στην Κρήτη, στα οποία οι κατασκευαστικές εργασίες είναι σε εξέλιξη.

Το έργο αφορά την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου που χωροθετείται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και περιλαμβάνει:

α) το Φράγμα Μιναγιώτικο και το σύγχρονο κλειστό αρδευτικό δίκτυο που θα αρδεύει έκταση 35.000 στρεμμάτων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας καθώς και

β) το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Λαχανάδας και Φοινικούντας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και Μηλίτσας, Γιανουκακαίικων και Βλασαίικων του Δήμου Μεσσήνης.

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης είναι είκοσι πέντε έτη (25) περιλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής του Έργου.

Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά:

Το Φράγμα Μιναγιώτικο, του οποίου ο συνολικός όγκος του ταμιευτήρα είναι περί τα 11 εκατ. κ.μ.

Το αρδευτικό κλειστό δίκτυο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) αρδευτικές ζώνες και θα εξυπηρετεί τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις συνολικής έκτασης 35.000 στρεμμάτων με ελεύθερη ζήτηση για 16 ώρες ημερησίως και σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα άρδευσης.

Περιλαμβάνονται επίσης τα έργα προσαγωγής (πρωτεύον και το δευτερεύον δίκτυο), οι απαιτούμενες δεξαμενές αναρρύθμισης (μια ανά κεφαλή κάθε ζώνης), τα συνοδά αντλιοστάσια και το δίκτυο διανομής που απολήγει σε σύγχρονες ηλεκτρονικές υδροληψίες.

Η Α’ Φάση του Έργου, η οποία περιλαμβάνει τα έργα που θα κατασκευαστούν στην περιοχή του Φράγματος, ήτοι το έργο εκτροπής, το πρόφραγμα, το έργο υδροληψίας, το Αντλιοστάσιο Α-1, τους αγωγούς προσαγωγής έως τη Δεξαμενή Δ-1, τη Δεξαμενή Δ1 και το δίκτυο άρδευσης της πρώτης ζώνης του έργου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η Α’ Φάση, θα κατασκευαστεί σε 18 μήνες, ενώ το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί σε 36 μήνες. Με το πέρας της κατασκευής κάθε φάσης του έργου ακολουθεί εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία με το πέρας της οποίας κάθε φάση παραδίδεται ολοκληρωμένη και λειτουργική.

Ανάδοχος για το έργο αναδείχτηκε η Ένωση Προσώπων AKTOR, Μ-Παραχωρήσεις και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.