Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για το 2025, παρέδωσε, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, η Υποδιοικήτρια – Συνήγορο του Καταναλωτή, Δρ. Βασιλική Μπώλου.

Στην συνάντηση επισημάνθηκε ότι το 2025 χαρακτηρίστηκε από μια κομβική μεταρρύθμιση καθώς ο θεσμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή ενσωματώθηκε στην νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Στην ενημέρωσή της η Δρ. Βασιλική Μπώλου τόνισε ότι το προηγούμενο έτος υποβλήθηκαν περισσότερες από 21.000 αναφορές, παρουσιάζοντας αύξηση το 13,8% σε σχέση με το 2024.

Στα καταναλωτικά αγαθά η μεγαλύτερη καταγραφή αναφορών

Σύμφωνα με τα στοιχεία η μεγαλύτερη καταγραφή αναφορών αφορούσε στα καταναλωτικά αγαθά, με τις αναφορές στα αυτοκίνητα να εμφανίζουν αύξηση κατά 30% η αγορά νέων και 100% η αγορά μεταχειρισμένων. Γενικά στα καταναλωτικά αγαθά οι αναφορές κατά 40% έγιναν για την ποιότητα τους, ενώ το 30% για καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Έντονη κινητικότητα καταγράφηκε και στους τομείς της ενέργειας, με αύξηση 60% στις υποθέσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, με το 50% των υποθέσεων αυτών να επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών. Αύξηση 30% παρουσίασαν οι αναφορές στον τομέα της ύδρευσης, ενώ αξιοσημείωτη καταγραφή υπάρχει στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές και υπηρεσίες αναψυχής.

Οκτώ στις δέκα αναφορές επιλύθηκαν επιτυχώς

Στον πρόλογο της Έκθεσης η Δρ. Βασιλική Μπώλου σημειώνει ότι το 2025 σχεδόν οκτώ στις δέκα αναφορές επιλύθηκαν επιτυχώς με μέσο χρόνο διαχείρισης τις 9 μέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του θεσμού, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και την καθοριστική συμβολή του στην αποσυμφόρηση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής παρέλαβε την Έκθεση σημειώνοντας ότι σε μια κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, ο Συνήγορος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης ευχαρίστησε την Υποδιοικήτρια του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την επίδοση της Έκθεσης, υπογραμμίζοντας, ότι θα διανεμηθεί στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.