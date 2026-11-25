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Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ πιθανότατα σημείωσε εκ νέου άνοδο τον Οκτώβριο, και τα στοιχεία που αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη θα είναι καθοριστικά για τα στελέχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ, τα οποία συζητούν αν θα αυξήσουν τα επιτόκια τον επόμενο μήνα και πώς θα διαμορφώσουν την πιθανή πορεία των επιτοκίων μέχρι το επόμενο έτος.

Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να περιμένει γρήγορη συμφωνία.

Αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι η ζήτηση και η τεχνητή νοημοσύνη ωθούν τις τιμές προς τα πάνω

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και το προσωπικό της Fed παραμένουν διχασμένοι ως προς το αν ο πληθωρισμός οφείλεται στην υπερθέρμανση της ζήτησης ή σε διαταραχές στην προσφορά που είναι πιθανό να εξασθενήσουν, και ακόμη και ως προς το αν η πηγή του πληθωρισμού έχει σημασία, με την αξιοπιστία τους να διακυβεύεται μετά από μια περίοδο υπερπληθωρισμού που διήρκεσε σχεδόν έξι χρόνια.

Η διαμάχη έχει οξυνθεί από τότε που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Οι αγορές είναι προετοιμασμένες για αυξήσεις των επιτοκίων, ίσως έως και τρεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, εν μέσω επίμονου πληθωρισμού. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές, και ιδίως μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, χαρακτηρίζουν την προοπτική μιας τέτοιας κίνησης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ως ένα λάθος που είναι έτοιμο να συμβεί.

Σοκ μετά από σοκ

Οι τρέχουσες «κρίσεις» πληθωρισμού αποτελούν σκόπιμες πολιτικές επιλογές του Τραμπ, πρώτα με την επιβολή υψηλών δασμών πέρυσι και στη συνέχεια με την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν φέτος, μια σύγκρουση που εξακολουθεί να περιορίζει τις αποστολές πετρελαίου.

Η επακόλουθη μεταβολή στον πληθωρισμό είναι σαφής στους αξιωματούχους της Fed, οι οποίοι στοχεύουν στη διατήρηση του πληθωρισμού σε ετήσιο ποσοστό 2%.

Ο πληθωρισμός που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19 κορυφώθηκε τον Ιούνιο του 2022, αλλά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε υποχωρήσει αρκετά προς το 2%, ώστε η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Στη συνέχεια, λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ άρχισε να επιβάλλει δασμούς που απειλούσαν να αυξήσουν τις τιμές των εισαγωγών κατά 30% ή και περισσότερο — ποσοστά που αργότερα μετριάστηκαν, αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικά.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, πρόσθεσε περισσότερη πίεση, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν κατά 50% στα 120 δολάρια περίπου το βαρέλι. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), τον οποίο χρησιμοποιεί η Fed ως στόχο της, θα φτάσει το 3,8% τον Οκτώβριο έναντι 2,3% τον Μάρτιο του 2025. Ο βασικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας και θεωρείται καλύτερος δείκτης της τάσης του πληθωρισμού, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2% τον Οκτώβριο έναντι 2,6% τον Μάρτιο του 2025.

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τις αυξήσεις των τιμών που προκύπτουν από τους δασμούς. Οι εισαγωγείς ενδέχεται να προβούν σε εφάπαξ προσαρμογές, χωρίς να μεταβάλλεται η υποκείμενη τάση του πληθωρισμού. Ομοίως, οι τιμές του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων συχνά παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, αλλά οι αυξομειώσεις τους τείνουν να εξισορροπούνται.

Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent και άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτή η κατάσταση εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή και υποστηρίζουν ότι η Fed δεν πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει έναν πληθωρισμό που πιθανότατα θα υποχωρήσει σύντομα.

Η Fed «έχει πέσει στην παγίδα της χάραξης πολιτικής με βάση το παρελθόν», έγραψε πρόσφατα ο Ρόμπιν Μπρουκς, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution. Ο Brooks σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ήταν κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι τον Οκτώβριο και θα επηρεάσουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Τετάρτης, έχουν πέσει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες άλλαξαν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο και οδήγησαν τον Τραμπ να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

«Η ιδέα ότι ο πληθωρισμός δεν μειώνεται αρκετά γρήγορα… είναι κάπως ανόητη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαταραχές στην προσφορά», έγραψε ο Μπρουκς.

Το προσωπικό της Fed κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα.

«Ο συνολικός πληθωρισμός αναμενόταν να μειωθεί απότομα το επόμενο έτος, καθώς οι τιμές της ενέργειας επιβραδύνθηκαν», ανέφερε το προσωπικό στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τον περασμένο μήνα, σε μια οικονομική πρόβλεψη που προέβλεπε ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει κοντά στον στόχο το 2028, όπως φαίνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική που πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Οκτωβρίου.

Μια ανάλυση του προσωπικού της Fed του Σαιντ Λούις εκτίμησε ότι περίπου τα δύο τρίτα του «υπερβολικού» πυρήνα του πληθωρισμού PCE και το 90% του «υπερβολικού» συνολικού πληθωρισμού οφείλονταν σε διαταραχές στην προσφορά.

Ισχυρή ζήτηση, συνδυασμός κραδασμών

Ένας αυξανόμενος αριθμός υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ωστόσο, θεωρεί ότι οι επιπτώσεις των κραδασμών στην προσφορά είναι λιγότερο σημαντικές από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός δεν παρουσιάζει βελτίωση και φαίνεται να εδραιώνεται σε ευρύτερη κλίμακα.

Τα πρόσφατα ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση, σε συνδυασμό με τις υγιείς καταναλωτικές δαπάνες, τη θετική οικονομική ανάπτυξη και τις ραγδαία αυξανόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις αγορές να προεξοφλήσουν τρεις ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων. Μαζί με την αύξηση των επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, αυτή η νομισματική σύσφιξη θα αντισταθμίσει τις τρεις μειώσεις από το 2025 και θα οδηγήσει σε αύξηση κατά ένα τέταρτο του ποσοστιαίου σημείου.

«Οι ανακοινώσεις της Fed συνέχισαν να κλίνουν προς μια επιθετική κατεύθυνση… με τη συζήτηση να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στο ρυθμό, το μέγεθος και τη συνολική έκταση της περαιτέρω σύσφιξης, παρά στο αν χρειάζονται περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων», έγραψαν αυτή την εβδομάδα οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank, επισημαίνοντας την τάση για αύξηση των επιτοκίων στα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου. «Οι αξιωματούχοι θεώρησαν γενικά ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού είναι αυξημένοι, εν μέσω ανθεκτικής ζήτησης, ευνοϊκών χρηματοοικονομικών συνθηκών (τουλάχιστον πριν από την πρόσφατη πτώση των χρηματιστηριακών αγορών) και της πιθανότητας οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσουν την παραγωγική ικανότητα».

Το προσωπικό της Fed, ενώ αναμένει να μειωθούν οι πιέσεις στις τιμές, σημείωσε ότι τα χρόνια υψηλού πληθωρισμού έχουν μετατρέψει τις αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε «εμφανή» κίνδυνο.

Ποικίλιες ανησυχίες

Οι ανησυχίες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι ποικίλες.

Αν και η ομάδα του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πληθωρισμός οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσφορά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαιντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί ότι η ζήτηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αναφέροντας την ανάπτυξη της οικονομίας πάνω από τον μέσο όρο και την πιθανότητα «ο πληθωρισμός να παραμείνει σημαντικά πάνω από το 2%, ελλείψει περαιτέρω άρσης της χαλαρής νομισματικής πολιτικής». Ανέφερε ότι πιθανότατα θα απαιτηθούν αρκετές αυξήσεις των επιτοκίων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, βασιζόμενος σε συζητήσεις με στελέχη επιχειρήσεων σε ολόκληρη την περιφέρειά του, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι εταιρείες είναι έτοιμες να μετακυλήσουν τις αυξανόμενες τιμές των εισροών.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγου, Όσταν Γκουλσμπι, έχει εστιάσει στο πώς η ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) ωθεί τη ζήτηση με τρόπους που ενδέχεται να επεκτείνονται και σε άλλες τιμές, και έχει επισημάνει ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες — ο οποίος συνήθως δεν επηρεάζεται από το κόστος της ενέργειας ή τους δασμούς — βρίσκεται πάνω από τον στόχο και αυξάνεται.

Σε μια πιθανώς πιο δραματική έκκληση για αυξήσεις των επιτοκίων, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε ότι θεωρεί ότι η κεντρική τράπεζα διακινδυνεύει να επιτρέψει την εδραίωση της ψυχολογίας του πληθωρισμού αν δεν αναλάβει δράση — ίσως με αύξηση των επιτοκίων κατά μισό εκατοστιαίο σημείο τον Δεκέμβριο για να «σοκάρει» το κοινό.

Αν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό φαίνονται σταθερές, δήλωσε στην CNBC την περασμένη εβδομάδα, αυτό εξαρτάται εν μέρει από το αν η Fed θα προχωρήσει στις αυξήσεις των επιτοκίων που αναμένουν πλέον οι επενδυτές.

«Κατευθύνεται κάπως προς τη λάθος κατεύθυνση και εξαπλώνεται», δήλωσε ο Γουόλερ. «Ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο μας για πάνω από πέντε χρόνια. Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να τον μειώσουμε, πρέπει να αρχίσουμε να λαμβάνουμε πιο επιθετικά μέτρα».