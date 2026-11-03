Unilever: Εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ – Τι αλλάζει στον τομέα οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας

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Σε αναδιαμόρφωση του επιχειρησιακού της μοντέλου και σε μείωση των δαπανών κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα προχωρήσει η Unilever έως το τέλος του 2029, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, καθώς επικεντρώνεται περισσότερο στον τομέα των προϊόντων οικιακής και προσωπικής φροντίδας μετά τη διάσπαση του κλάδου τροφίμων της.

Εξοικονόμηση πόρων για την κάλυψη των δαπανών από τη συμφωνία με τη McCormick και τις προσπάθειες απλοποίησης

Οι εξοικονομήσεις που θα επιτευχθούν μέσω της απλοποίησης της οργανωτικής δομής, του επανασχεδιασμού των διαδικασιών και των τεχνολογικών πρωτοβουλιών, θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την προγραμματισμένη συγχώνευση του κλάδου τροφίμων της Unilever με την McCormick, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2027, θα ομαδοποιήσει τις αγορές της Unilever σε έξι μονάδες απόδοσης υπό την ηγεσία περιφερειακών προέδρων, με πλήρη ευθύνη για τα κέρδη και τις ζημίες.

Η εταιρεία, ιδιοκτήτρια εμπορικών σημάτων όπως το σαπούνι Dove, η Vaseline, το Persil και η μαγιονέζα Hellmann’s, δήλωσε ότι στη συνέχεια θα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της σε τρεις κατηγορίες — ομορφιά και προσωπική φροντίδα, οικιακή φροντίδα και λοιπά.

Οι μετοχές της Unilever, οι οποίες βρίσκονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά της αρχής του έτους, σημείωσαν πτώση 0,6% στις 16:17 GMT, ακολουθώντας την ευρύτερη πτώση του χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Φερνάντο Φερνάντεζ, ο οποίος προήχθη στην κορυφαία θέση από τη θέση του οικονομικού διευθυντή πέρυσι, η Unilever έχει απλοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της για να επικεντρωθεί στην ομορφιά και την προσωπική φροντίδα αντί για τον κλάδο των τροφίμων, ο οποίος παρουσιάζει αργή ανάπτυξη.

Ο Φερνάντεζ συμφώνησε νωρίτερα φέτος σε μια συμφωνία για τη συγχώνευση του τμήματος τροφίμων με τον αμερικανικό παραγωγό μπαχαρικών McCormick, έχοντας ήδη αποσχίσει τον κλάδο παγωτών πέρυσι.

H Unilever επαναβεβαιώνει τους στόχους

Η Unilever επαναβεβαίωσε τους μεσοπρόθεσμους στόχους της για ετήσια αύξηση των υποκείμενων πωλήσεων κατά 4-6% σε αξία, με αύξηση του όγκου τουλάχιστον 2%, και δήλωσε ότι αναμένει να επιτύχει αποτελέσματα σύμφωνα με αυτόν τον αλγόριθμο το 2027.

Την περασμένη εβδομάδα, η Unilever ανέφερε αύξηση των υποκείμενων πωλήσεων που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στην αύξηση των όγκων, αλλά προειδοποίησε για αυξήσεις τιμών λόγω της ραγδαίας ανόδου του κόστους που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Unilever θα διοργανώσει εκδήλωση για επενδυτές την Τετάρτη, προκειμένου να παρουσιάσει λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική της. Οι νέοι διορισμοί σε ηγετικές θέσεις, που αφορούν τόσο τις κεντρικές λειτουργίες όσο και τις έξι περιφερειακές μονάδες της, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Το κλειδί για το μέλλον είναι να αποδειχθεί ότι η πρόσφατη δυναμική στον τομέα HPC (Home & Personal Care) είναι επαναλαμβανόμενη και ευρείας βάσης, καθώς και να τεθούν τα θεμέλια για τα κέρδη μετά τον τομέα Τροφίμων», ανέφερε η Barclays σε σημείωμά της, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα εξοικονόμησης αποτελεί ένα ακόμη θετικό στοιχείο.