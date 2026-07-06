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Hilton: Eπιστροφή στην Ελλάδα με επένδυση στα Χανιά

Το νέο Hilton Chania Old Town Resort & Spa άνοιξε επίσημα τις πύλες του, σηματοδοτώντας την επιστροφή του εμβληματικού brand στην ελληνική αγορά

Τουρισμός 06.07.2026, 16:50
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Hilton: Eπιστροφή στην Ελλάδα με επένδυση στα Χανιά
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Με στόχο να ενισχύσει τη θέση των Χανίων ως προορισμού που προσελκύει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, το νέο Hilton Chania Old Town Resort & Spa άνοιξε επίσημα τις πύλες του την 1η Ιουνίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην ελληνική αγορά.

Το νέο ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση λίγων λεπτών από την Παλιά Πόλη των Χανίων και περίπου 20 λεπτών από το αεροδρόμιο. Διαθέτει 85 δωμάτια και σουίτες, όλα με ιδιωτικό μπαλκόνι και θερμαινόμενη πισίνα, ενώ στα περισσότερα έχουν ενσωματωθεί και ιδιωτικές σάουνες, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα, η μονάδα επενδύει και στον συνεδριακό τουρισμό. Διαθέτει αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας έως 220 ατόμων, τρεις επιπλέον αίθουσες συναντήσεων και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για εταιρικές εκδηλώσεις, συνέδρια, γάμους και retreats.

«Η λειτουργία του ξενοδοχείου σηματοδοτεί την επιστροφή του brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα και αποτελεί σημαντικό βήμα στη συνεχή ανάπτυξη της παρουσίας μας στη χώρα, όπου πλέον λειτουργούν περισσότερα από 50 ξενοδοχεία σε διαφορετικά brands της Hilton», δήλωσε ο David Kelly, Senior Vice President Continental Europe της Hilton.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ομίλου Τσιλεδάκη, Λάμπρος Τσιλεδάκης, χαρακτήρισε το έργο στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ξενοδοχειακού προορισμού που θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος των Χανίων και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

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