Berkshire Hathaway: Το ταμειακό «οχυρό» των 377 δισ., οι πιέσεις της Geico και οι προβλέψεις των αναλυτών

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Μετοχές της αξίας 9,6 δισ.δολαρίων επαναγόρασε η Berkshire Hathaway κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, αλλά τα μεγέθη της Geico επιδεινώθηκαν καθώς επένδυσε περισσότερα σε διαφημίσεις, ενώ τα συνολικά της κέρδη υποχώρησαν περισσότερο από 28%. καθώς μεταβλήθηκε η αξία των επενδύσεών της.

Ωστόσο, οι επαναγορές μετοχών πιθανότατα σταμάτησαν πρόσφατα, ενόσω η τιμή της μετοχής Κατηγορίας Α της Berkshire έκανε άλμα ξεπερνώντας τα 878.000 δολάρια και υπερέβη το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν, προτού ο Γουόρεν Μπάφετ εκπλήξει τους επενδυτές με τα σχέδιά του να συνταξιοδοτηθεί στην ετήσια συνέλευση του Μαΐου του 2025.

Ο Μπάφετ παραιτήθηκε από τον τίτλο του προέδρου τον Σεπτέμβριο, αφού είχε παραχωρήσει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Γκρεγκ Άμπελ τον Ιανουάριο.

Το τεράστιο ταμειακό απόθεμα της Berkshire επέστρεψε επίσης σε αναπτυξιακή τροχιά κατά το τρίτο τρίμηνο και έφτασε τα 377,4 δισ. δολάρια, έναντι 365,5 δισ. δολαρίων στο τέλος Ιουνίου.

Η Geico πιέζει την κερδοφορία της Berkshire Hathaway

Η αναλύτρια της CFRA Research, Cathy Seifert, δήλωσε ότι η Geico βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, με τα ασφάλιστρα να μειώνονται την ίδια στιγμή που το μέσο κόστος των αποζημιώσεων αυξάνεται, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Τα κέρδη αναδοχής της Berkshire στο σύνολο των ασφαλιστικών της εταιρειών υποχώρησαν στα 1,35 δισ. δολάρια από 2,37 δισ. δολάρια πέρυσι. Η Geico αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος αυτού, δημιουργώντας 982 εκατ. δολάρια φέτος, μειωμένα από 1,77 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Ο επενδυτής Chris Ballard, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος στην Check Capital, δήλωσε ότι δεν απογοητεύτηκαν από τα μεγέθη της Geico, επειδή αντανακλούν ότι η εταιρεία επένδυσε ξανά στην εμβληματική της μασκότ και προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερους πελάτες.

Η πιο επιθετική στάση στην έκδοση νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων τείνει πάντα να ασκεί πιέσεις στην τελική κερδοφορία μιας εταιρείας ασφάλισης αυτοκινήτων. «Θα έπρεπε να δείχνει καλύτερη. Η Progressive τα πηγαίνει καλύτερα, αλλά πήγαινε τόσο καλά για πάρα πολύ καιρό. Είχαν κόψει τη διαφήμισή τους για αρκετό μεγάλο διάστημα εκεί», δήλωσε ο Ballard, η εταιρεία του οποίου επένδυσε στην Berkshire. «Επομένως, κατά κάποιο τρόπο το περιμέναμε αυτό από την πλευρά μας».

Βελτιώνονται οι μη ασφαλιστικές δραστηριότητες

Η Seifert δήλωσε ότι οι μη ασφαλιστικές δραστηριότητες της Berkshire τις οποίες επιβλέπει ο Άμπελ εδώ και χρόνια –όπως βιομηχανίες σαν την Precision Castparts, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και ο σιδηρόδρομος BNSF– φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα από την ασφαλιστική της μονάδα, ακόμη και με την έλλειψη μεγάλων τυφώνων ή άλλων καταστροφών φέτος.

«Νομίζω ότι βλέπουμε τις επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τα δυνατά σημεία του Γκρεγκ να πηγαίνουν καλά. Αλλά το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο συγκρότημα», δήλωσε η Seifert.

Ξεπέρασε τις προβλέψεις το «ταμείο» του γ’ 3μήνου

Η Berkshire ανακοίνωσε κέρδη 22,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 15,502 δολαρίων ανά μετοχή Κατηγορίας Α, το πρωί του Σαββάτου. Αυτό είναι μειωμένο από τα 30,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 21,413 δολάρια στο τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, αλλά αυτά τα μεγέθη της τελικής κερδοφορίας τείνουν πάντα να συσκοτίζουν την απόδοση των δεκάδων εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο.

Η εταιρεία συνιστά εδώ και καιρό στους επενδυτές να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα λειτουργικά κέρδη, τα οποία εξαιρούν την αξία των επενδύσεών της που μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά και αυτά υποχώρησαν σχεδόν 6% στα 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 8,907 δολάρια ανά μετοχή Κατηγορίας Α. Αυτό είναι μειωμένο από τα 13,485 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 9,376.15 δολάρια ανά μετοχή Κατηγορίας Α πριν από ένα χρόνο.

Οι τέσσερις αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet Research είχαν προβλέψει ότι η Berkshire θα ανακοίνωνε λειτουργικά κέρδη 8.821,84 δολαρίων ανά μετοχή Κατηγορίας Α.

Σημειώνεται ότι η Berkshire κατέχει αρκετές μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Geico, μια σειρά από μεγάλες εταιρείες κοινής ωφέλειας, τον σιδηρόδρομο BNSF και μια ποικίλη συλλογή βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών, στις οποίες περιλαμβάνονται η Precision Castparts και η See’s Candy.