Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η στεγαστική κρίση δεν έδωσε – μόνον- την ευκαιρία για την επίσπευση των εκλογών στην Ισπανία αλλα εξακολουθεί να δίνει…παραδείγματα για το πόσο οξυμένο είναι το πρόβλημα σε αρκετές χώρες της ευρωπαικής ηπείρου, μη εξαιρουμένης και της Ελλάδας.

Στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις, τα κλειστά καταστήματα μετατρέπονται σε διαμερίσματα. Οι κανόνες διαφέρουν και η κερδοσκοπία είναι έντονη, όμως η τάση εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Οι πρώην εμπορικοί χώροι είναι οι μικρότερες (οικιστικές) μονάδες που βλέπουν στο δρόμο ή μερικές φορές σε εσωτερική αυλή, αλλά κοστίζουν λιγότερο δίνοντας μια διέξοδο…

Ο Τζιάκομο Ολιβέρι , ένας 26χρονος μηχανικός, αγόρασε 38 τετραγωνικά μέτρα στα νοτιοδυτικά του κέντρου της πόλης για 290.000 ευρώ σε έναν χώρο που παλαιότερα ήταν μανάβικο, αναφέρει το Euronews. «Ζω πολύ άνετα, η περιοχή εξυπηρετείται καλά», είπε στην Corriere della Sera το Σάββατο, «υπάρχει φούρνος, γυμναστήριο, βενζινάδικο. Για μένα έχει σημασία και τι βρίσκω όταν βγαίνω από την μπροστινή πόρτα.»

Στον ίδιο δρόμο, ένα μπαρ και ένα ραφτάδικο έχουν επίσης μετατραπεί, σε μια λύση που φαίνεται επιθυμητή και χαμηλού κόστους για όσους δεν μπορούν να αντέξουν τις τιμές ακινήτων σε μια μεγάλη πόλη όπως το Μιλάνο, όπου οι τιμές είναι συχνά χιλιάδες ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ούτε (βέβαια) και τα στεγαστικά δάνεια που απαιτούνται για την αποπληρωμή τους.

Οπως εξηγεί το Euronews η ανάγκη για πιο προσιτή στέγαση φαίνεται να συναντήθηκε με την οικονομική κρίση, η οποία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οδήγησε στο κλείσιμο πολλών λιανικών επιχειρήσεων που δεν κατάφεραν να αντέξουν…

Κοινωνικό προβλημα και κερδοσκοπία

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα, σε αρκετές περιοχές της οικονομικής πρωτεύουσας της Ιταλίας ένας εμπορικός χώρος κοστίζει περίπου το μισό ανά τετραγωνικό μέτρο σε σύγκριση με ένα διαμέρισμα. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο αριθμός των ακινήτων που είναι καταχωρημένα ως καταστήματα έχει μειωθεί κατά 6% σε δέκα χρόνια, μια τάση που εξηγείται επίσης από τις αλλαγές στη χρήση.

Ωστόσο, οι κανόνες πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά για να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτά τα οικονομικά σπίτια. Ο Νόμος 105 του 2024, που μετέτρεψε το διάταγμα «Salva Casa» σε νόμο, απλοποίησε ορισμένες αλλαγές χρήσης μεταξύ των κατηγοριών σχεδιασμού και καθόρισε αρκετές βασικές συνθήκες διαβίωσης.

Μεταξύ άλλων, αυτά περιλαμβάνουν ελάχιστη επιφάνεια 20 τετραγωνικών μέτρων για ένα άτομο και 28 τετραγωνικών μέτρων για δύο άτομα, ύψος οροφής τουλάχιστον 2,40 μέτρα και άλλες παραμέτρους σχετικές με την υγεία, με περαιτέρω απαιτήσεις και περιορισμούς που αφήνονται στους περιφερειακούς και δημοτικούς κανονισμούς και στους κανονισμούς των μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Όσον αφορά τα τέλη, υπάρχουν τα λεγόμενα κόστη «δευτερογενούς αστικοποίησης», που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορά μεταξύ του πόσο κοστίζει στον δήμο η εξυπηρέτηση μιας κατοικίας και ποια ήταν η επίδραση που είχε ένα κατάστημα στην πόλη, για παράδειγμα όσον αφορά τη χρήση ενέργειας ή την παραγωγή αποβλήτων.

Στη Ρώμη, αντίθετα, σχεδόν πάντα απαιτείται η καταβολή επιπλέον ποσού για τη μετατροπή ενός πρώην καταστήματος ή αποθήκης σε ιδιωτική κατοικία και, εκτός από τα διοικητικά τέλη, υπάρχουν περιορισμοί για τις μονάδες ισογείου και για το ιστορικό κέντρο.

Φυσικά, αυτό που μοιάζει με μια δημιουργική λύση που γεννήθηκε από ανάγκη και την επείγουσα ανάγκη της κρίσης στέγασης στην Ιταλία, η οποία οδήγησε επίσης σε περαιτέρω μέτρα στον προϋπολογισμό του 2026, συνοδεύεται από τον κίνδυνο τα πρώην καταστήματα να μετατραπούν σε μικροσκοπικά διαμερίσματα για μια φρενήρη αγορά ενοικίασης.

Η κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η τάση δεν περιορίζεται στις μεγάλες ιταλικές πόλεις. Μια έρευνα της Confcommercio που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα εκτιμά σε πάνω από 458.000 έως 460.000 κενά εμπορικά καταστήματα στην Ιταλία, που αντιστοιχούν στο 16,9% του συνολικού αποθέματος, κυρίως μικρών καταστημάτων μη τροφίμων.

Μεταξύ των παραδοσιακών καταστημάτων, καταστημάτων ένδυσης, υποδημάτων και ειδών σπιτιού, τα ινστιτούτα ομορφιάς και τα κομμωτήρια έχουν ποσοστά εγκατάλειψης πάνω από 20%, ενώ τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ξεπερνούν το 34%, με υψηλότερα ποσοστά στη νότια Ιταλία απ’ ό,τι στη βόρεια. Η έκθεση καταλήγει ότι το οριστικό κλείσιμο των ρολών θα κοστίσει στην Ιταλία πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Υπάρχει επομένως ανάγκη να αντισταθμιστεί αυτή η απώλεια με τη μετατροπή αυτών των χώρων σε κατοικίες ή δημόσιους χώρους ή με την παροχή κινήτρων σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις. Η τάση επεκτείνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Το παράδειγμα της Πορτογαλίας

Η Πορτογαλία έχει απλοποιήσει με νόμο τη μετατροπή καταστημάτων, γραφείων και γκαράζ σε κατοικίες για να αυξήσει την προσφορά κατοικιών. Η μεταρρύθμιση έχει ήδη ενθαρρύνει ορισμένες μετατροπές, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, προσελκύοντας επενδυτές και ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν εμπορικά ακίνητα σε κατοικίες. Ωστόσο, πολλά έργα αντιμετωπίζουν τεχνικούς, κτιριακούς και πολυκατοικίες περιορισμούς που περιορίζουν τον αριθμό των μετατροπών που μπορούν πραγματικά να πραγματοποιηθούν.

Στην Ισπανία, η μετατροπή καταστημάτων, γραφείων και άλλων αχρησιμοποίητων ακινήτων σε κατοικίες έχει μετατραπεί από ένα περιθωριακό φαινόμενο σε μια ολοένα και πιο συνηθισμένη στρατηγική στις πόλεις. Σύμφωνα με την El País , στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεκίνησαν έργα μετατροπής για μη οικιστικά ακίνητα (γραφεία καθώς και καταστήματα) που καλύπτουν πάνω από 137.000 τετραγωνικά μέτρα.

Τι κάνουν Γαλλία και Γερμανία

Στη Γαλλία, η μετατροπή μη οικιστικών ακινήτων σε κατοικίες αποτελεί δημόσια πολιτική που υποστηρίζεται από το κράτος για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την επαναφορά αχρησιμοποίητων κτιρίων σε χρήση. Οι μετατροπές αφορούν κυρίως γραφεία, αλλά και καταστήματα, ξενοδοχεία και δημόσιες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με έκθεση της Banque des Territoires , ενός κρατικού φορέα που ανήκει στην Caisse des Dépôts, μια δημόσια επενδυτική αρχή.

Στη Γερμανία, η μετατροπή γραφείων και εμπορικών ακινήτων σε κατοικίες έχει γίνει ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Κατασκευών (BMWSB) ξεκίνησε το πρόγραμμα Gewerbe zu Wohnen (Από το εμπορικό στο οικιστικό) το 2026, χρηματοδοτούμενο με 300 εκατομμύρια ευρώ και επιχορηγήσεις έως 30.000 ευρώ για κάθε νέα κατοικία που δημιουργείται μέσω μετατροπής.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επενδυτές, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να στοχεύει να επαναφέρει στην αγορά κτίρια και χώρους που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα (πηγή στα γερμανικά). Και εδώ, τα έργα πρέπει να συμμορφώνονται με τεχνικές και ενεργειακές απαιτήσεις που μπορούν να τα καταστήσουν πολύπλοκα και δαπανηρά.

Αλλαγή χρήσης στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μετατροπή γραφείων και εμπορικών ακινήτων έχει ενισχυθεί έντονα μέσω των Δικαιωμάτων Επιτρεπόμενης Ανάπτυξης, που επιτρέπουν αλλαγές χρήσης χωρίς τυπική άδεια δόμησης.

Η ειδική κατηγορία Class MA, που εισήχθη το 2021 και αργότερα επεκτάθηκε με την άρση ορισμένων περιορισμών, εφαρμόζεται σε γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλους εμπορικούς χώρους και έχει βοηθήσει στη δημιουργία μιας εξειδικευμένης αγοράς επενδυτών και κατασκευαστών.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, αυτές οι μετατροπές θα πρέπει να βοηθήσουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αν και δεν αρκούν από μόνες τους για να λύσουν την έλλειψη κατοικιών, όπως σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.