Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές κινήσεις και μοιρασμένα πρόσημα

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Επιλεκτικότητα, μεταβλητότητα και επιφυλακτικότητα είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να παραμένει στα επίπεδα των 2.640 – 2.650 μονάδων, εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,06% στις 2.642,07 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 92,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 12 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,06% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.785,72 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,21% στις 3.236,41 μονάδες.

Προσεκτικές κινήσεις με το βλέμμα στις 2.665 μονάδες

Σε χαμηλούς τόνους κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αποφεύγουν τις μεγάλες κινήσεις και τον τζίρο να παραμένει σε περιορισμένα επίπεδα. Η αγορά δείχνει να έχει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση των κερδών που έχει συγκεντρώσει στη διάρκεια της εβδομάδας, χωρίς προς το παρόν να διαθέτει τη δυναμική για μια ουσιαστική υπέρβαση της ζώνης αντίστασης των 2.660 – 2.665 μονάδων. Μάλιστα, η προσπάθεια που εκδηλώθηκε νωρίτερα για την προσέγγιση των συγκεκριμένων επιπέδων δεν είχε συνέχεια, επιβεβαιώνοντας την επιφυλακτικότητα που επικρατεί στις τάξεις των αγοραστών.

Το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται για ακόμη μία φορά στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες εξακολουθούν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό της αγοράς. Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, θετικά ξεχωρίζουν τα διυλιστήρια, τα οποία συγκεντρώνουν το αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ στον αντίποδα πιέσεις δέχονται η Allwyn και η ElvalHalcor.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινητικότητα στη μετοχή της Ρεβόιλ, καθώς μέσω πακέτων άλλαξε χέρια ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στην τιμή των 1,80 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή των 1,89 ευρώ, με το discount να διαμορφώνεται περίπου στο 4,8%.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Helleniq Energy και Motor Oil σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%, ενώ η Credia Bank κερδίζει 1,07%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca Cola, Alpha Bank, ΔΑΑ, Εθνική, ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, Allwyn και ΕΛΧΑ σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, με τις Βιοχάλκο, Κύπρου, Eurobank, Cenergy, Πειραιώς, Jumbo, Λάμδα, Τιτάν, Aktor, Metlen, Aegean και Optima Bank.