ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,8% στις ώρες εργασίας το 2024 – Πόσο αυξήθηκε το κόστος ανά ώρα

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Άνοδο τόσο στις πραγματικές ώρες εργασίας όσο και στο ωριαίο κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις για τους μισθωτούς τους καταγράφει η Έρευνα Κόστους Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος αναφοράς 2024, σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα του 2020.

Το μέγεθος της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στον φόρτο εργασίας όσο και στο κόστος. Στις μεγάλες επιχειρήσεις (1.000 εργαζόμενοι και άνω), το μέσο ωριαίο κόστος αγγίζει τα 16,80 €, ενώ στις μικρότερες επιχειρήσεις (10-49 μισθωτοί) περιορίζεται στα 12,71 €

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αφορούν επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 μισθωτούς στους τομείς Β έως Σ, το συνολικό κόστος εργασίας στην Ελλάδα ανήλθε σε 62,37 δισ. ευρώ (62.366.814.048 €). Οι μισθοί και τα ημερομίσθια αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της δαπάνης των εργοδοτών, καλύπτοντας το 82,8% του συνόλου, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές αντιστοιχούν στο 17,1%.

Περισσότερες ώρες δουλειάς, υψηλότερο ωριαίο κόστος

Το 2024, κάθε μισθωτός εργάστηκε κατά μέσο όρο 1.579,9 ώρες σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση 4,8% έναντι των 1.508,2 ωρών του 2020. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ανάκαμψη κλάδων που είχαν πληγεί δραστικά από τους περιορισμούς της πανδημίας Covid-19 το 2020, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον κλάδο της εστίασης και των καταλυμάτων, όπου οι ώρες εργασίας εκτινάχθηκαν κατά 81,7% (από 704,0 σε 1.279,4 ώρες), καθώς και τον τομέα των τεχνών και της ψυχαγωγίας (+23,5%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση στις ώρες εργασίας κατέγραψε ο κλάδος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (-13,5%).

Την ίδια στιγμή, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας διαμορφώθηκε στα 15,16 ευρώ, αυξημένο κατά 10,1% σε σχέση με τα 13,76 ευρώ του 2020.

Οι «πρωταθλητές» και οι ουραγοί ανά κλάδο

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται μεταξύ των επιμέρους κλάδων της οικονομίας όσον αφορά το ωριαίο κόστος:

Στην κορυφή βρίσκονται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με 29,76 € ανά ώρα (αύξηση 63,6% από το 2020) και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με 29,67 € ανά ώρα. Ακολουθούν η ενημέρωση και επικοινωνία (21,92 €) και τα ορυχεία-λατομεία (20,90 €).

Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες αμοιβές-κόστος ανά ώρα εμφανίζουν οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με 11,27 €, ο τουρισμός-εστίαση με 12,12 € και η δημόσια διοίκηση και άμυνα με 12,47 €.

Το αποτύπωμα του μεγέθους των επιχειρήσεων και της γεωγραφίας

Το μέγεθος της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στον φόρτο εργασίας όσο και στο κόστος. Στις μεγάλες επιχειρήσεις (1.000 εργαζόμενοι και άνω), το μέσο ωριαίο κόστος αγγίζει τα 16,80 €, ενώ στις μικρότερες επιχειρήσεις (10-49 μισθωτοί) περιορίζεται στα 12,71 €. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με 500 έως 999 άτομα δουλεύουν τις περισσότερες ώρες ετησίως (1.719,1 ώρες), σε αντίθεση με όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις 10-49 ατόμων (1.468,9 ώρες).

Τέλος, σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της οικονομικής δραστηριότητας, καταγράφοντας τόσο τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά μισθωτό (1.706,4 ώρες) όσο και το υψηλότερο μέσο ωριαίο κόστος πανελλαδικά (18,24 €). Ακολουθούν με σημαντική διαφορά η Βόρεια Ελλάδα (13,07 €), η Κεντρική Ελλάδα (12,71 €) και τα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη (12,41 €).