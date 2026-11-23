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Η συζήτηση για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αφορά άμεσα την ελληνική κοινωνία. Αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Είναι επομένως αναγκαίο να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Τα τελευταία χρόνια διατυπώνεται η άποψη ότι η ενεργειακή μετάβαση ευθύνεται για την αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για μια αντίληψη που παραβλέπει τις βασικές οικονομικές παραμέτρους της ηλεκτροπαραγωγής.

Από το 2019 η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει μια από τις ταχύτερες μεταβολές, σε επίπεδο ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής, στην Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό ότι το 2019, η Ελλάδα ήταν καθαρός εισαγωγέας σχεδόν 10 TWh. Το 2025 η παραγωγή από ΑΠΕ έφτασε τις 26,1 TWh και η χώρα κατέγραψε καθαρές εξαγωγές ηλεκτρισμού 2,6 TWh. Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης.

Για να αξιολογήσουμε την πραγματική επίδραση αυτής της μετάβασης στις τιμές, πρέπει να εξετάσουμε το εναλλακτικό σενάριο. Τι θα κόστιζε σήμερα η ηλεκτροπαραγωγή εάν η Ελλάδα είχε διατηρήσει το ενεργειακό μείγμα του 2019; Η παραγωγή από ΑΠΕ θα έπρεπε να καλυφθεί από συμβατικές μονάδες ή εισαγωγές, με σημαντική πρόσθετη έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών καυσίμων.

Αυτό σημαίνει ότι η συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης, πέρα από την αξία της για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αποτελεί και μια οικονομικά ορθολογική επιλογή. Και ταυτόχρονα δημιουργεί μια πολύ μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία. Ας δούμε γιατί.

Το γεωγραφικό πλεονέκτημα

Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων αναγκών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των ψηφιακών υποδομών και ο σταδιακός εξηλεκτρισμός σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων, διαμορφώνουν νέες συνθήκες ζήτησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόσβαση σε επαρκή, αξιόπιστη και ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που ευνοούν την εξέλιξή της σε σημαντικό παραγωγό καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και σε περιφερειακό κόμβο μεταφοράς ηλεκτρισμού και δεδομένων. Έχει υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό, σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων και γεωγραφική θέση που επιτρέπει τη διασύνδεση διαφορετικών ενεργειακών και οικονομικών περιοχών. Αυτή η προοπτική αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρώπη αναζητεί τρόπους να περιορίσει την ενεργειακή της εξάρτηση και να ενισχύσει την τεχνολογική και βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα. Στη συγκυρία αυτή, η Ελλάδα είναι σε θέση να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση μίας νέας οικονομικής γεωγραφίας.

Ο καταλυτικός ρόλος των υποδομών

Η αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας προϋποθέτει συγκεκριμένες επενδύσεις και συνέπεια στην υλοποίησή τους. Πρώτη προτεραιότητα είναι η συνέχιση της ταχείας ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που ενισχύει την ασφάλεια τροφοδοσίας, αυξάνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής και δημιουργεί τις υποδομές για την επόμενη φάση ανάπτυξης της οικονομίας.

Ωστόσο, η δύσκολη και χρονοβόρα ανάπτυξη των δικτύων πρέπει να συμβαδίζει με τις αναμενόμενες ανάγκες παραγωγής και κατανάλωσης. Χρειάζεται επιτάχυνση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης, ώστε να αξιοποιείται μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής από ΑΠΕ, ενώ η χώρα πρέπει επίσης να προχωρήσει στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Πρόκειται για μια νέα παραγωγική δραστηριότητα με σημαντικά περιθώρια δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Εξίσου κρίσιμη είναι η ενίσχυση των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Οι διασυνδέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, μπορούν να δημιουργήσουν νέες εμπορικές δυνατότητες, να αναβαθμίσουν την ασφάλεια εφοδιασμού και να προσελκύσουν διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Η ενεργειακή μετάβαση μοχλός ανάπτυξης

Η στρατηγική αυτή μπορεί να δώσει ουσιαστική ώθηση και στην εγχώρια βιομηχανία. Η ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση και την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε δίκτυα, εξοπλισμό, αποθήκευση και ψηφιακές υποδομές δημιουργούν ζήτηση για ελληνικές επιχειρήσεις, τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η Ελλάδα μπορεί επίσης να διεκδικήσει νέες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικές υποδομές. Αυτό απαιτεί ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, διαθεσιμότητα ισχύος, αξιόπιστες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον. Οι προοπτικές αυτές συνδέονται άμεσα με τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Και αυτό γιατί η ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα αποτελεί ταυτόχρονα οικονομικό και εθνικό συμφέρον. Δημιουργεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς κρίσεις και αυξάνει τις δυνατότητες της χώρας να διαμορφώνει το αναπτυξιακό της μέλλον. Το χρονικό παράθυρο για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας είναι περιορισμένο. Οι επενδυτικές αποφάσεις για τις νέες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές λαμβάνονται τώρα. Ο διεθνής ανταγωνισμός για την προσέλκυση κεφαλαίων είναι ήδη έντονος. Πρόκειται για μια εθνική αναπτυξιακή προτεραιότητα που αξίζει να υπηρετήσουμε με συνέπεια.

Ο Μάνος Μανουσάκης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ