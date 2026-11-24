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Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και μεταφέρεται η αξία. Η φορολογική πολιτική καλείται να διασφαλίσει δικαιοσύνη, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου σε μια αγορά που λειτουργεί πέρα από σύνορα και χρηματοπιστωτικούς διαύλους. Η ευρωπαϊκή συζήτηση ανοίγει ένα επόμενο κεφάλαιο: μπορούν τα κρυπτοστοιχεία να χρηματοδοτήσουν κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες; Στη δημόσια ευρωπαϊκή συζήτηση για νέους ίδιους πόρους στον προϋπολογισμό 2028-2034 αναδεικνύονται δύο βασικές προσεγγίσεις: φορολόγηση των συναλλαγών ή της πραγματοποιηθείσας υπεραξίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να διερευνηθεί εισφορά επί των υπεραξιών από κρυπτοστοιχεία ως πιθανός νέος πόρος. Το ζητούμενο είναι αν η Ευρώπη μπορεί να μετατρέψει μια παγκόσμια ψηφιακή αγορά σε πεδίο κοινών κανόνων και δίκαιης συνεισφοράς. Πίσω από τις δύο προσεγγίσεις βρίσκεται μια πολιτική επιλογή: φορολογούμε την κίνηση της αξίας ή το οικονομικό όφελος που προκύπτει; Ο φόρος συναλλαγών επιβάλλεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της επένδυσης. Ο φόρος υπεραξίας συνδέεται με το πραγματοποιημένο κέρδος. Η επιλογή επηρεάζει την κατανομή των βαρών, τα επενδυτικά κίνητρα και τη συμμόρφωση. Η ελληνική επιλογή της υπεραξίας συναντά τον ευρωπαϊκό διάλογο, χωρίς ακόμη κοινή ενωσιακή λύση. Η Αυστρία φορολογεί την υπεραξία κατά κανόνα με 27,5%, ενώ στη Γαλλία η συνολική επιβάρυνση φθάνει το 31,4%. Η Κύπρος εφαρμόζει συντελεστή 8%. Προβλέπονται επίσης απαλλαγές υπό προϋποθέσεις διακράτησης, όπως στην Πορτογαλία και στο Λουξεμβούργο. Η σύγκριση απαιτεί συνεκτίμηση συντελεστών, απαλλαγών και φορολογικής βάσης.

Η μετάβαση από τη φορολογική αβεβαιότητα σε σαφείς κανόνες αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη. Στο νέο πλαίσιο για τα κρυπτοστοιχεία επιλέξαμε φορολόγηση της υπεραξίας των φυσικών προσώπων με 10%, απαλλαγή για ετήσια υπεραξία έως 500 ευρώ, κανόνες υπολογισμού και τεκμηρίωσης και μη δημιουργία φορολογητέας υπεραξίας από ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων. Ο συντελεστής 10% επιλέχθηκε με γνώμονα την αναλογικότητα, τη φορολογική ουδετερότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, έπειτα από μελέτη διαφορετικών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων. Η σύγκριση με τον γενικό συντελεστή υπεραξίας 15% συνεκτιμά τις απαλλαγές άλλων επενδύσεων, όπως των εισηγμένων μετοχών για συμμετοχή μικρότερη του 0,5% υπό νόμιμες προϋποθέσεις.

Επιδιώκουμε ουδέτερη μεταχείριση, χωρίς επενδυτική προτροπή ή αποτροπή. Ο κίνδυνος δεν δικαιολογεί μειωμένη φορολόγηση και ο επενδυτής οφείλει να ενημερώνεται γι’ αυτόν. Το πλαίσιο παρέχει φορολογική βεβαιότητα, ενισχύει την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά δεν εγγυάται αποδόσεις ούτε εξαλείφει επενδυτικούς κινδύνους. Παράλληλα, η οικειοθελής δήλωση παλαιότερων εισοδημάτων δημιουργεί δυνατότητα συμμόρφωσης. Δεν παρέχει ασυλία ούτε αποκλείει μεταγενέστερο έλεγχο. Η καταβολή φόρου δεν πιστοποιεί τη νόμιμη προέλευση του αρχικού κεφαλαίου. Στόχος μας είναι, μαζί με τη φορολογική βεβαιότητα, η ένταξη κεφαλαίων στην εμφανή οικονομία, με τεκμηρίωση της νόμιμης προέλευσής τους. Η εφαρμογή ενισχύεται από την ευρωπαϊκή συνεργασία: Η DAC8 επιτρέπει διασταυρώσεις οικειοθελών δηλώσεων για το 2026 και εντοπισμό αδήλωτων συναλλαγών από το 2027, ενισχύοντας τον έλεγχο πέρα από τις δηλώσεις των φορολογουμένων. Η ψηφιακή οικονομία χρειάζεται κανόνες που καθιστούν τη συμμόρφωση εφικτή και υπηρετούν τη διαφάνεια.

Η κυρία Χρύσα Μήλιου είναι γενική γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.