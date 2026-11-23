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Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση για την Πράξη Ψηφιακής Δικαιοσύνης (Digital Fairness Act – DFA). Με την Black Friday να πλησιάζει, η σημασία αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εκατομμύρια καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων και ψηφιακών πλατφορμών.

Στόχος της πρότασης είναι να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή αγορά, αντιμετωπίζοντας πρακτικές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα λεγόμενα «dark patterns», δηλαδή παραπλανητικές τεχνικές σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών που ωθούν τους χρήστες σε επιλογές τις οποίες ενδεχομένως δεν θα έκαναν υπό διαφορετικές συνθήκες.

Τι θα αλλάξει πρακτικά για τους καταναλωτές; Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά τις τεχνητές ενδείξεις έλλειψης αποθέματος (fake scarcity), όπως τα μηνύματα «Μόνο δύο τεμάχια απομένουν» ή «Η προσφορά λήγει σε πέντε λεπτά». Εφόσον οι ενδείξεις αυτές είναι ψευδείς ή παραπλανητικές, θα αντιμετωπίζονται ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ετσι, κατά τη διάρκεια της Black Friday, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να δημιουργούν τεχνητή πίεση για άμεση αγορά μέσω ψευδών ισχυρισμών.

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της διαφάνειας των τιμών. Η πρόταση αντιμετωπίζει πρακτικές όπως το «drip pricing», κατά το οποίο πρόσθετες χρεώσεις εμφανίζονται σταδιακά κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς.

Επίσης, προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για τη δυναμική τιμολόγηση, ιδιαίτερα όταν οι τιμές μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση, όπως στην αγορά εισιτηρίων εκδηλώσεων.

Μία ακόμη ουσιαστική αλλαγή αφορά τις ηλεκτρονικές συνδρομές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από την έναρξη μιας επί πληρωμή συνδρομής μετά από δωρεάν δοκιμή, ενώ θα απαιτείται ενεργή αποδοχή της μετατροπής της σε πληρωμένη υπηρεσία.

Επιπλέον, οι αυτόματες ανανεώσεις θα συνοδεύονται από ενημέρωση και θα προβλέπεται ευκολότερη διαδικασία ακύρωσης.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την εμπορική διαφάνεια των influencers, την εξατομικευμένη διαφήμιση και τα εθιστικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού. Οι χρήστες θα μπορούν να απενεργοποιούν ορισμένα χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση ή τις παρορμητικές αγορές, ενώ προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί για πρακτικές που στοχεύουν ανηλίκους και ευάλωτους καταναλωτές.

Με την Πράξη για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιχειρεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τις επιχειρήσεις: η εμπορική ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται στη χειραγώγηση του καταναλωτή. Μέχρι, όμως, οι νέοι κανόνες να αποκτήσουν ισχύ, η προστασία ξεκινά και από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Εν όψει της φετινής Black Friday, αξίζει να συγκρίνουμε τιμές, να ελέγχουμε την πραγματική έκπτωση και να μην παρασυρόμαστε από αντίστροφες μετρήσεις ή μηνύματα τεχνητής επείγουσας ανάγκης. Γιατί η καλύτερη ψηφιακή προσφορά δεν είναι εκείνη που μας παρασύρει σε μια βιαστική αγορά, αλλά εκείνη που επιλέγουμε συνειδητά, με πλήρη διαφάνεια, πραγματική ενημέρωση και σεβασμό στα δικαιώματά μας ως καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον.

O δρ Μιχάλης Kρητικός είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και επίκουρος καθηγητής σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Μετάβασης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών.

ΠΗΓΗ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ