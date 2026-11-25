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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναβάλει διακριτικά τις προτάσεις για τη χρήση επιχειρηματικών συμφωνιών ως κίνητρο προς τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού το Κρεμλίνο έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για τις προτεινόμενες συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της αεροπορίας.

Ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσαν σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι εταιρικές συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της πρότασης των ΗΠΑ προς τη Ρωσία, όπως ανέφεραν στους Financial Times πέντε αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για την αλλαγή τακτικής. Η προσοχή εστιάζεται πλέον σε εδαφικά θέματα και ζητήματα ασφάλειας. Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ πρότειναν τους τελευταίους μήνες ιδέες για τη μεταπολεμική περίοδο, όπως επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά πετρελαϊκά έργα και επιχειρήσεις παραγωγής τιτανίου, καθώς και την επανέναρξη των πωλήσεων φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη, ως οικονομικό κίνητρο για τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να θέσει τέλος στην πλήρη εισβολή του στην Ουκρανία.

Ρώσοι αξιωματούχοι ανταποκρίθηκαν αρχικά θετικά στις προτάσεις των ΗΠΑ, θεωρώντας την προοπτική επιχειρηματικών συμφωνιών ως τρόπο να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τη στάση τους. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει έκτοτε δείξει λιγότερο ενθουσιασμό για τις ιδέες αυτές, καθώς επιμένει να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη και να κάνει άλλες παραχωρήσεις που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτες ως αντάλλαγμα για την ειρήνη, ανέφεραν τα ίδια άτομα. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το ρεπορτάζ των FT ως «ανακριβές» όταν κλήθηκε να σχολιάσει. «Οργανώνουμε τις διαπραγματευτικές μας οδούς και θα τις ανακοινώσουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι, και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα στοιχείο», σημείωσαν, αναφερόμενοι στη μεταπολεμική οικονομική συνεργασία με τη Μόσχα.

Ελάχιστο ρωσικό ενδιαφέρον για επιχειρηματικά deals

Στον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Ρώσοι αξιωματούχοι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για επιχειρηματικές συμφωνίες και, αντίθετα, ενέτειναν τις σκληροπυρηνικές απαιτήσεις τους, καθιστώντας σαφές στην αμερικανική πλευρά ότι ο Πούτιν δεν ήταν διατεθειμένος να συνάψει παράπλευρες συμφωνίες για να μετριάσει τη στάση του, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.«Έγινε αρκετά σαφές ότι [οι Ρώσοι] δεν ενδιαφέρονταν για κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η Μόσχα φαίνεται να είναι πεπεισμένη ότι οποιαδήποτε ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία θα οδηγούσε πιθανώς σε χαλάρωση των κυρώσεων, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει την επιστροφή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αγορά. Άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν δεν κινείται από οικονομικά κίνητρα για να κερδίσει τον πόλεμο. «Οι Αμερικανοί έχουν σταδιακά καταλήξει να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των δύο πλευρών της σύγκρουσης», ανέφερε ένας από τους πληροφοριοδότες. Ο Κούσνερ εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής μια εκτενή δήλωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, στην οποία δεν ανέφερε πλέον οικονομικά κίνητρα για τη Ρωσία από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά εστίασε αντίθετα σε μια πιθανή μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ένας άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι η στρατηγική των οικονομικών συμφωνιών είχε «τεθεί σε δεύτερη μοίρα» και ότι οι ΗΠΑ είχαν στραφεί σε μια «πιο παραδοσιακή» διαπραγματευτική προσέγγιση, εστιασμένη στο «έδαφος έναντι ειρήνης».

Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν αναφέρθηκαν σε συζητήσεις σχετικά με πιθανή οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ ούτε μετά τις τελευταίες συναντήσεις τους με τον Τραμπ στο Σενζέν την περασμένη εβδομάδα, ούτε μετά το ταξίδι των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα νωρίτερα αυτό το μήνα. Ιδέες όπως η συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών σε ένα σχέδιο για την επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού αργού πετρελαίου προς την Ευρώπη μέσω αγωγών και η επαναφορά της πρόσβασης των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στον ρωσικό εναέριο χώρο για διέλευση και υπερπτήσεις προτάθηκαν τον Σεπτέμβριο ως κίνητρο για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, η οποία πλησιάζει τα έξι χρόνια. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες δεν θα υλοποιηθούν έως ότου τελειώσει ο πόλεμος.

Τα «ιπτάμενα μόντεμ» της Ουκρανίας συνέβαλαν στην καταστροφή της «γέφυρας» του Πούτιν. Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να τερματίσει την επίθεσή του εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία — έναν όρο που ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα. Ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης θα σταματήσει στο Ντονμπάς, ανεξάρτητα από το αν του παραχωρηθεί το έδαφος ως μέρος μιας συμφωνίας ή αν το καταλάβει με τη βία. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει καμία πρόθεση να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία που δεν περιλαμβάνει περαιτέρω εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για τις σκέψεις του. «Αν αυτό που προσφέρουν είναι de facto το Άρθρο 5 χωρίς το ΝΑΤΟ, και ο Ζελένσκι παραχωρήσει τον Ντονμπάς, αυτό είναι στην πραγματικότητα μια αρκετά καλή συμφωνία για την Ουκρανία», ανέφερε το πρόσωπο αυτό. «Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία συνεπάγονται την παραχώρηση εδαφών σε κάποιο σημείο και οι Ουκρανοί το κατανοούν αυτό.»