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Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι τρεις ηγέτες, μετά τη συνάντησή τους στη Σενζέν, ενώ την ανακοίνωση δημοσιοποίησαν η Κίνα και η Ρωσία.

Στη βίλα Κίλιν, στη Σενζέν της Κίνας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη τριμερής συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνάντηση έλαβε χώρα κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε πάνω από μια ώρα, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων των τριών ηγετών βρέθηκαν τα πυρηνικά, το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και το Ιράν.

Οι Σι, Τραμπ και Πούτιν δεσμεύθηκαν «να ενισχύσουν την στρατηγική σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια, να διεξαγάγουν διάλογο για την μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και αναγνώρισαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει να διεξαχθεί», σύμφωνα με την κοινή Διακήρυξη Ειρήνης που εξέδωσαν μετά την τριμερή συνάντηση κορυφής στο Σεντζέν και μεταδίδεται από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το υπόλοιπα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την σημασία της σταθερότητας των ενεργειακών ροών και δεσμεύονται να ενισχύσουν την παραγωγή και προμήθεια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων εις όφελος των χωρών ολόκληρου του κόσμου.

Το κοινό ανακοινωθέν

Στο κείμενο, οι Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρουν ότι «επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας και της διεθνούς ασφάλειας», καταγράφοντας τέσσερα βασικά σημεία σύγκλισης:

Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ: Οι τρεις ηγέτες τάχθηκαν υπέρ της μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να «ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις παγκόσμιες προκλήσεις».

Ενεργειακή συνεργασία: Συμφώνησαν στην αύξηση της παραγωγής και της προσφοράς διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.

Ασυλίες κρατικών αξιωματούχων: Υπογράμμισαν ότι οι ασυλίες των κρατικών αξιωματούχων είναι «θεμελιώδους σημασίας», ενώ προειδοποίησαν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι παρόμοιοι θεσμοί «δεν πρέπει να καταχρώνται την εξουσία τους».

Πυρηνικά όπλα: Επανέλαβαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος «δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί».

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιοποιήσει δικό τους απολογισμό ή συμπεράσματα από τις συνομιλίες.