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Στην περιβαλλοντική αδειοδότηση περνά η μεγάλη τουριστική και οικιστική επένδυση της οικογένειας Μελισσανίδη στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 250 κλινών και ενός οργανωμένου παραθεριστικού χωριού 213 διαμερισμάτων.

Η επένδυση της οικογένειας Μελισσανίδη φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα ενός ιστορικού παραθαλάσσιου ακινήτου, που επί σειρά ετών παρέμενε εγκαταλελειμμένο

Φορέας της επένδυσης είναι η κυπριακή Matenisa Trading Co. Limited, συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη, η οποία απέκτησε στις 31 Ιουλίου 2025, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ, το παραθαλάσσιο ακίνητο των 161,5 στρεμμάτων, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουλίου 2024 το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε την ανάδειξη της Matenisa στην πρώτη θέση του διαγωνισμού. Η τελική προσφορά της εταιρείας ήταν αυξημένη κατά 140,7% έναντι της υψηλότερης αρχικής προσφοράς των 8,1 εκατ. ευρώ, που αποτέλεσε την τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, στην οποία συμμετείχαν συνολικά τρία επενδυτικά σχήματα.

Οι λεπτομέρειες του επενδυτικού σχεδίου αποτυπώνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Οκτωβρίου 2026, η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες για λογαριασμό της Matenisa, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ευάγγελο Πούλιο.

Είχε προηγηθεί, τον Ιούλιο του 2025, η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ). Επόμενο βήμα αποτελεί η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης χωροθέτησης της επένδυσης, ενώ η συνολική διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται στη μελέτη σε 48 μήνες.

Το παραθεριστικό χωριό

Ο επενδυτικός σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη του ακινήτου σε τρεις διακριτές ζώνες. Στην πρώτη, έκτασης περίπου 102 στρεμμάτων, σχεδιάζεται η δημιουργία παραθεριστικού και τουριστικού χωριού με 213 διαμερίσματα.

Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οργανωμένου οικιστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών, με διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους, πράσινο και σύγχρονες υποδομές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για την απόδοση περίπου 50 στρεμμάτων σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Θερμαϊκού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται έκταση τεσσάρων στρεμμάτων για σχολική μονάδα δυναμικότητας 300 μαθητών.

Το ξενοδοχείο

Στη δεύτερη ζώνη, έκτασης 37 στρεμμάτων, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 250 κλινών, με επιπλέον 25 διαμερίσματα και τέσσερις ανεξάρτητες μονοκατοικίες.

Η συνολική δόμηση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε περίπου 7.404 τ.μ. Η ανάπτυξη συνδυάζει την ξενοδοχειακή φιλοξενία με την παραθεριστική κατοικία, αξιοποιώντας την προνομιακή θέση του ακινήτου στο παραλιακό μέτωπο του Θερμαϊκού και την εγγύτητά του προς τη Θεσσαλονίκη.

Οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

Η τρίτη ζώνη, έκτασης περίπου 22,5 στρεμμάτων, προορίζεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, περιλαμβάνει και εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και εξαιρείται από τη δόμηση.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, εσωτερικής οδοποιίας και διαχείρισης ομβρίων υδάτων, καθώς και τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και την πραγματοποίηση νέων φυτεύσεων.

Σύμφωνα με τους μελετητές, η αξιοποίηση του πρώην camping αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.

Η επένδυση της οικογένειας Μελισσανίδη φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα ενός ιστορικού παραθαλάσσιου ακινήτου, που επί σειρά ετών παρέμενε εγκαταλελειμμένο, δημιουργώντας έναν νέο πόλο τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης στην ανατολική πλευρά του Θερμαϊκού. Παράλληλα, η συνύπαρξη παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων δημιουργεί προϋποθέσεις οικονομικής δραστηριότητας πέραν της καλοκαιρινής περιόδου.