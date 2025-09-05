Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους δασκάλους;

Οι δάσκαλοι λένε ότι προσφέρουν αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: σύνδεση

Tεχνητή νοημοσύνη 05.09.2025, 06:58
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους δασκάλους;
Αλεξάνδρα Τάνκα

Ο κόσμος της εκπαίδευσης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα: η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στις τάξεις, αλλά η παρουσία της εγείρει ερωτήματα. Μπορεί να αντικαταστήσει τους δασκάλους ή να γίνει απλώς ένα χρήσιμο εργαλείο;

Ενώ ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή αύξηση της έλλειψης εκπαιδευτικών, άλλοι τονίζουν ότι η ανθρώπινη σύνδεση και η καθοδήγηση που προσφέρουν οι δάσκαλοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανές. Το ζήτημα αυτό ανοίγει μια συζήτηση για το μέλλον της διδασκαλίας και τον ρόλο της στην εκπαίδευση.

Πολλοί γονείς έχουν «αγκαλιάσει» την τεχνητή νοημοσύνη κατά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, αλλά ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει την έλλειψη εκπαιδευτικών, καταργώντας θέσεις εργασίας.

Σε μελέτη του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε την περασμένη άνοιξη, το 31% των ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη, των οποίων η εργασία ή η έρευνα επικεντρώνεται στο θέμα, δήλωσαν ότι αναμένουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας για τους δασκάλους. Σχεδόν το ένα τρίτο των ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα θέσει τις θέσεις διδασκαλίας «σε κίνδυνο» τα επόμενα 20 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη του Pew Research.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει την έλλειψη εκπαιδευτικών, καταργώντας θέσεις εργασίας.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από έκθεση του Learning Policy Institute – ενός οργανισμού που διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των πολιτικών πρακτικών – τον Ιούλιο, η οποία παρουσίαζε την εικόνα των ελλείψεων εκπαιδευτικών, εκτιμώντας ότι περίπου μία στις οκτώ θέσεις διδασκαλίας το 2025 είτε δεν καλύπτεται είτε καλύπτεται από δασκάλους που δεν διαθέτουν πλήρη πιστοποίηση για τα καθήκοντά τους.

Ο Eric Jenkins, Δάσκαλος της Χρονιάς 2024 στην Ιντιάνα, πρότεινε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει «μερικά μέρη» της διδασκαλίας, αλλά ως εργαλείο – όχι ως αντικατάσταση.

Η Debbie Critchfield, Επόπτρια Δημόσιας Εκπαίδευσης του Άινταχο, τόνισε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας έλλειψης προσωπικού δεν πρέπει να θεωρείται επιλογή.

«Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει έναν δάσκαλο», δήλωσε η Critchfield στο ABC News.
«Ο δάσκαλος είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της τάξης, αλλά  είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που τους βοηθά να παρέχουν το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό περιβάλλον στην τάξη», πρόσθεσε.

Οι δάσκαλοι λένε ότι προσφέρουν αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: σύνδεση

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, οι περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία.

Δεν είναι λίγα τα σχολεία τα οποία αντιμετωπίζουν θετικά την τεχνολογία, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά – ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών – με ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Η Critchfield υποβάθμισε ακόμη και τις ανησυχίες ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία ενθαρρύνει την απάτη.

Δεν είναι λίγα τα σχολεία τα οποία αντιμετωπίζουν θετικά την τεχνολογία, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά

Μαθητής ή τεχνητή νοημοσύνη;

«Οι δάσκαλοι μπορούν να καταλάβουν αν γράφατε σαν μαθητής της έβδομης τάξης την Τετάρτη και ξαφνικά η εργασία που παραδώσατε την Παρασκευή μοιάζει σαν να είστε μεταδιδακτορικός στη φιλοσοφία», είπε. «Ξέρουν πώς να ξεχωρίζουν αυτές τις διαφορές».

Όμως, μετά την πανδημία, ο Thomas Toch, διευθυντής του FutureEd – ενός κέντρου πολιτικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Georgetown – υποστήριξε ότι οι μαθητές χρειάζονται σύνδεση – με τους συμμαθητές τους, την οικογένεια και εργαλεία εκπαίδευσης όπως τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης– περισσότερο από ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, ο Toch απέρριψε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πλήρους απασχόλησης αντί για ανθρώπους.

«Η απώλεια αυτής της σύνδεσης κατά την πανδημία, όταν τα παιδιά μάθαιναν διαδικτυακά, δημιούργησε εκτεταμένες προκλήσεις ψυχικής υγείας», είπε στο ABC News. «Η ιδέα ότι, ξέρετε, μια μηχανή θα είναι η μόνη οντότητα που αλληλεπιδρά με τα παιδιά είναι προβληματική σε αυτό το πλαίσιο».

Ειδικοί στην εκπαίδευση, όπως ο Toch, υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση K-12 αντιμετωπίζει «διαρκείς» ελλείψεις δασκάλων, με περίπου μισή ντουζίνα τομείς ανάγκης, όπως οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής. Οι ελλείψεις έχουν ταλαιπωρήσει το προσωπικό για πολλά χρόνια, λένε οι εκπαιδευτικοί στο ABC News, αναφέροντας αυστηρές απαιτήσεις χρόνου, συνεχιζόμενα προβλήματα συμπεριφοράς και έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων εμποδίων.

Ο Toch και ο Jenkins δήλωσαν στο ABC News ότι εκτιμούν την τεχνητή νοημοσύνη ως ισχυρό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους. Βοηθά στον σχεδιασμό μαθημάτων, στη βαθμολόγηση εκθέσεων μαθητών και χρησιμοποιείται ως «εξοικονομητής χρόνου» που τους επιτρέπει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, σύμφωνα με τον Toch.

Εκπαίδευση δασκάλων για χρήση εργαλείων τεχνητή νοημοσύνη

Ο Jenkins είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αναπόφευκτη και ότι πιστεύει πως οι δάσκαλοι πρέπει να την αγκαλιάσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της.

«Δεν μπορούμε να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο», δήλωσε στο ABC News. «Δεν νομίζω ότι θα αντικαταστήσει απαραίτητα τους δασκάλους, γιατί οι δάσκαλοι μπορούν να προσφέρουν κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: μια σύνδεση, μια αυθεντική σύνδεση και κοινότητα».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Opinion

Μήπως είναι αργά;
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους δασκάλους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί η ΑΙ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους δασκάλους

Οι δάσκαλοι λένε ότι προσφέρουν αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: σύνδεση

Αλεξάνδρα Τάνκα
Gemini: Έρχεται ο ψηφιακός βοηθός για τον μαθητή
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Google φέρνει τον ψηφιακό βοηθό του μαθητή

Αρχή νέας σχολικής χρονιάς σε λίγες ημέρες και η Google φέρνει νέα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά στον ψηφιακό βοηθό Gemini

Γιώργος Πολύζος
Counterpoint Research: Άνω του 1 τρισ. η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών έως το 2030
Tεχνητή νοημοσύνη

Άνω του 1 τρισ. η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών έως το 2030

Ισχυρή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, μνήμη και διασυνδέσεις

Deloitte: Επαναπροσδιορίζει το μέλλον των ελεγκτικών υπηρεσιών μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Deloitte αλλάζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω AI

Καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται ραγδαία, σύμφωνα με την Deloitte

Γερμανία: Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… – Το πείραμα «χωρίς ταμείο»
Tεχνητή νοημοσύνη

Σούπερ μάρκετ... χωρίς ταμείο - Το πείραμα στη Γερμανία

Επεκτείνονται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να φέρουν εις πέρας ένα project.

Στράτος Ιωακείμ
Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο