Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους δασκάλους;

Ο κόσμος της εκπαίδευσης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα: η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στις τάξεις, αλλά η παρουσία της εγείρει ερωτήματα. Μπορεί να αντικαταστήσει τους δασκάλους ή να γίνει απλώς ένα χρήσιμο εργαλείο;

Ενώ ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή αύξηση της έλλειψης εκπαιδευτικών, άλλοι τονίζουν ότι η ανθρώπινη σύνδεση και η καθοδήγηση που προσφέρουν οι δάσκαλοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανές. Το ζήτημα αυτό ανοίγει μια συζήτηση για το μέλλον της διδασκαλίας και τον ρόλο της στην εκπαίδευση.

Πολλοί γονείς έχουν «αγκαλιάσει» την τεχνητή νοημοσύνη κατά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, αλλά ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει την έλλειψη εκπαιδευτικών, καταργώντας θέσεις εργασίας.

Σε μελέτη του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε την περασμένη άνοιξη, το 31% των ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη, των οποίων η εργασία ή η έρευνα επικεντρώνεται στο θέμα, δήλωσαν ότι αναμένουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας για τους δασκάλους. Σχεδόν το ένα τρίτο των ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα θέσει τις θέσεις διδασκαλίας «σε κίνδυνο» τα επόμενα 20 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη του Pew Research.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από έκθεση του Learning Policy Institute – ενός οργανισμού που διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των πολιτικών πρακτικών – τον Ιούλιο, η οποία παρουσίαζε την εικόνα των ελλείψεων εκπαιδευτικών, εκτιμώντας ότι περίπου μία στις οκτώ θέσεις διδασκαλίας το 2025 είτε δεν καλύπτεται είτε καλύπτεται από δασκάλους που δεν διαθέτουν πλήρη πιστοποίηση για τα καθήκοντά τους.

Ο Eric Jenkins, Δάσκαλος της Χρονιάς 2024 στην Ιντιάνα, πρότεινε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει «μερικά μέρη» της διδασκαλίας, αλλά ως εργαλείο – όχι ως αντικατάσταση.

Η Debbie Critchfield, Επόπτρια Δημόσιας Εκπαίδευσης του Άινταχο, τόνισε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας έλλειψης προσωπικού δεν πρέπει να θεωρείται επιλογή.

«Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει έναν δάσκαλο», δήλωσε η Critchfield στο ABC News.

«Ο δάσκαλος είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της τάξης, αλλά είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που τους βοηθά να παρέχουν το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό περιβάλλον στην τάξη», πρόσθεσε.

Οι δάσκαλοι λένε ότι προσφέρουν αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: σύνδεση

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, οι περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία.

Δεν είναι λίγα τα σχολεία τα οποία αντιμετωπίζουν θετικά την τεχνολογία, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά – ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών – με ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Η Critchfield υποβάθμισε ακόμη και τις ανησυχίες ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία ενθαρρύνει την απάτη.

Μαθητής ή τεχνητή νοημοσύνη;

«Οι δάσκαλοι μπορούν να καταλάβουν αν γράφατε σαν μαθητής της έβδομης τάξης την Τετάρτη και ξαφνικά η εργασία που παραδώσατε την Παρασκευή μοιάζει σαν να είστε μεταδιδακτορικός στη φιλοσοφία», είπε. «Ξέρουν πώς να ξεχωρίζουν αυτές τις διαφορές».

Όμως, μετά την πανδημία, ο Thomas Toch, διευθυντής του FutureEd – ενός κέντρου πολιτικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Georgetown – υποστήριξε ότι οι μαθητές χρειάζονται σύνδεση – με τους συμμαθητές τους, την οικογένεια και εργαλεία εκπαίδευσης όπως τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης– περισσότερο από ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, ο Toch απέρριψε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πλήρους απασχόλησης αντί για ανθρώπους.

«Η απώλεια αυτής της σύνδεσης κατά την πανδημία, όταν τα παιδιά μάθαιναν διαδικτυακά, δημιούργησε εκτεταμένες προκλήσεις ψυχικής υγείας», είπε στο ABC News. «Η ιδέα ότι, ξέρετε, μια μηχανή θα είναι η μόνη οντότητα που αλληλεπιδρά με τα παιδιά είναι προβληματική σε αυτό το πλαίσιο».

Ειδικοί στην εκπαίδευση, όπως ο Toch, υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση K-12 αντιμετωπίζει «διαρκείς» ελλείψεις δασκάλων, με περίπου μισή ντουζίνα τομείς ανάγκης, όπως οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής. Οι ελλείψεις έχουν ταλαιπωρήσει το προσωπικό για πολλά χρόνια, λένε οι εκπαιδευτικοί στο ABC News, αναφέροντας αυστηρές απαιτήσεις χρόνου, συνεχιζόμενα προβλήματα συμπεριφοράς και έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων εμποδίων.

Ο Toch και ο Jenkins δήλωσαν στο ABC News ότι εκτιμούν την τεχνητή νοημοσύνη ως ισχυρό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους. Βοηθά στον σχεδιασμό μαθημάτων, στη βαθμολόγηση εκθέσεων μαθητών και χρησιμοποιείται ως «εξοικονομητής χρόνου» που τους επιτρέπει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, σύμφωνα με τον Toch.

Εκπαίδευση δασκάλων για χρήση εργαλείων τεχνητή νοημοσύνη

Ο Jenkins είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αναπόφευκτη και ότι πιστεύει πως οι δάσκαλοι πρέπει να την αγκαλιάσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της.

«Δεν μπορούμε να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο», δήλωσε στο ABC News. «Δεν νομίζω ότι θα αντικαταστήσει απαραίτητα τους δασκάλους, γιατί οι δάσκαλοι μπορούν να προσφέρουν κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: μια σύνδεση, μια αυθεντική σύνδεση και κοινότητα».