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ChatGPT: Φλόριντα κατά OpenAI και Άλτμαν για έκθεση των νέων σε κίνδυνο

«Το ChatGPT προκαλεί εθισμό στους εφήβους και τους προτρέπει σε επικίνδυνες συμπεριφορές»

Tεχνητή νοημοσύνη 04.06.2026, 07:00
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ChatGPT: Φλόριντα κατά OpenAI και Άλτμαν για έκθεση των νέων σε κίνδυνο
Αλέξανδρος Καψύλης

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«Άνθρωποι όπως ο Σαμ Άλτμαν δεν πρέπει να σχεδιάζουν αυτά τα προϊόντα για να προκαλούν εθισμό, να καταγοητεύουν τα παιδιά και να τα ενθαρρύνουν να κάνουν επικίνδυνες πράξεις». Ήταν καταπέλτης ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας της Φλόριντα Τζέιμς Ουτμάιερ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα για να καταφερθεί κατά του ιδρυτή της τεχνολογικού κολοσσού OpenAI και συγκεκριμένα της δημοφιλούς εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT.

O γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα μεταξύ άλλων κατηγορεί την OpenAI ότι δεν επαληθεύει ως όφειλε ηλικία των χρηστών

«OpenAI προετοιμαστείτε για καβγά», προειδοποίησε ο Ουτμάιερ την εταιρεία του Άλτμαν, την οποία κατηγόρησε ότι δεν εφαρμόζει αυστηρούς και αποτελεσματικούς κανόνες για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών του ChatGPT. Ο γενικός εισαγγελέας κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI και του ιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν, θεωρώντας ότι η δημοφιλής εφαρμογή «θέτει σε κίνδυνο τους νεαρούς χρήστες, τους καθιστά εξαρτημένους από αυτήν και τους ενθαρρύνει σε επιβλαβείς συμπεριφορές».

Χαζεύουν τα παιδιά

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εξέτασε την αγωγή του γενικού εισαγγελέα και παρατηρεί ότι αυτή αναφέρεται σε μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Drexel της Φιλαντέλφια, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη καταλήγει να… χαζεύει τα παιδιά και τους εφήβους.

Η έρευνα του Drexel University στηρίχθηκε σε παρατηρήσεις ανηλίκων χρηστών chatbots από το Character.AI (πρόκειται για έναν ανταγωνιστή του OpenAI) και διαπίστωσε περιστατικά στέρησης ύπνου, μείωσης των μαθητικών επιδόσεων και επίσης μείωσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των εφήβων που κάνουν κατάχρηση της εφαρμογής.

Πέραν των αρνητικών επιδράσεων που φέρονται να έχουν τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή και τις σχολικές επιδόσεις των ανηλίκων, ο γενικός εισαγγελέας κατηγορεί συγκεκριμένα το OpenAI ότι δεν επαληθεύει ως όφειλε ηλικία των χρηστών. Αναφέρει συγκεκριμένα νόμους σχετικά με την εξαπάτηση ανηλίκων και την αμέλεια σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων που θα εμποδίζουν την εξαπάτηση.

«Οδηγός βίαιης συμπεριφοράς»

«Τον Ιανουάριο του 2026 η εδρεύουσα στην Καλιφόρνια νεοφυής εταιρεία παρουσίασε ένα σύστημα εκτίμησης της ηλικίας ενός χρήστη και εφάρμοσε πρόσθετες διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά τις αναζητήσεις περιεχομένου, εάν εντοπίσει έναν ανήλικο», σημειώνει το AFP. Το Γαλλικό Πρακτορείο διευκρινίζει ότι η χρήση του ChatGPT απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 13 ετών, ενώ για την πρόσβαση στους εφήβους 13-17 ετών απαιτείται γονική συναίνεση.

Ο Τζέιμς Ουτμάιερ επικαλείται πορίσματα ερευνών, ιδίως αυτής του Κέντρου Κατά του Διαδικτυακού Μίσους (CCDH), το οποίο ξεκίνησε αρκετές συνομιλίες με το ChatGPT παριστάνοντας τον έφηβο. Το chatbot παρείχε, μεταξύ άλλων, συμβουλές για το πώς να κρύβει ο έφηβος χρήστης τις διατροφικές του συνήθειες από τους γύρω του, ακόμα και πώς να προετοιμάζεται για να αυτοκτονήσει ή πώς να αυτοτραυματίζεται με «ασφαλή τρόπο».

Ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι η αστική αγωγή που κατέθεσε κατά της OpenAI σε δικαστήριο του Σέμπρινγκ της Φλόριντα αποτελεί ξεχωριστή πρωτοβουλία από μια ποινική έρευνα που ξεκίνησε το δικό του γραφείο τον Απρίλιο για να διαπιστώσει πιθανές ευθύνες της εταιρείας του Άλτμαν σε μια θανατηφόρα επίθεση που εκδηλώθηκε από ανήλικο το 2025.

Αποζημιώσεις δισ. δολαρίων

«Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα επιδιώκει ισχυρότερη προστασία για τους ανήλικους χρήστες εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και στις περιπτώσεις που η έρευνα εντοπίζει παραβάσεις από τις εταιρείες-παρόχους, θα διεκδικήσει αποζημιώσεις ύψους 10.000 δολαρίων ανά παράβαση», μεταδίδει το AFP.

«Πιστεύουμε ότι η OpenAI, το ChatGPT και ο Σαμ Άλτμαν προσωπικά θα πρέπει να πληρώσουν ακόμη και δισεκατομμύρια δολάρια, εφόσον λάβουμε υπόψη τη βλάβη που έχουν ήδη προκαλέσει στους νέους και τα παραπλανητικά στοιχεία που σχετίζονται με τα chatbots, καθώς τα παρουσιάζουν ως ασφαλή ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι», δήλωσε ο Ουτμάιερ.

Ο εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα κάλεσε και άλλες αμερικανικές Πολιτείες «που θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά» να συμμετάσχουν στις νομικές πρωτοβουλίες της Εισαγγελίας της Φλόριντα.

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