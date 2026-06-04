 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Στουρνάρας για Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;

Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια ιστορική τεχνολογική τομή που ήδη μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των κεντρικών τραπεζών

Tεχνητή νοημοσύνη 04.06.2026, 13:29
Σχολιάστε
Στουρνάρας για Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάγκη η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης να συνοδευτεί από ισχυρούς θεσμούς, επενδύσεις στις δεξιότητες και αποτελεσματική εποπτεία υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο 4ο συνέδριο «Quo Vadis AI?» με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Αγορά Εργασίας και Κεντρικές Τράπεζες».

Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια ιστορική τεχνολογική τομή που ήδη μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των κεντρικών τραπεζών. Όπως ανέφερε, «η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί ένα θεωρητικό ενδεχόμενο ή μια τεχνολογική υπόσχεση του μέλλοντος. Είναι ήδη παρούσα και μεταβάλλει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκούνται η οικονομική και η νομισματική πολιτική».

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία του Στουρνάρα

Ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια μετάβαση πρωτόγνωρης κλίμακας, η οποία επηρεάζει ταυτόχρονα την παραγωγικότητα, την απασχόληση, τη γεωπολιτική ισχύ και την κατανομή του εισοδήματος. Επικαλούμενος την πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε ότι ο κόσμος μεταβαίνει «από έναν κόσμο όπου ο κίνδυνος μπορούσε να μετρηθεί και να μοντελοποιηθεί σε έναν κόσμο γνήσιας αβεβαιότητας».

Οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας, με θετικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη και το πραγματικό εισόδημα. Ωστόσο προειδοποίησε ότι η μετάβαση δεν θα είναι ομαλή.

Όπως τόνισε, «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει και ως διαρθρωτική δύναμη μείωσης του κόστους παραγωγής», ενώ μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμη και αποπληθωριστικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα όμως επισήμανε ότι κατά την περίοδο προσαρμογής ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινές ανισορροπίες στις τιμές, στις επενδύσεις και στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μελέτες, όπως μία σχετική της Fed που προειδοποιούν ακόμη και για τον κίνδυνο «στασιμοπληθωρισμού της Τεχνητής Νοημοσύνης», κατά τη μεταβατική περίοδο υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών.

Η αγορά εργασίας αλλάζει ριζικά

Ο διοικητής της ΤτΕ ανέδειξε τις βαθιές αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία, σημειώνοντας ότι δεν περιορίζεται πλέον στην αυτοματοποίηση χειρωνακτικών ή επαναλαμβανόμενων εργασιών, αλλά επεκτείνεται στη γνώση, στην ανάλυση και στη λήψη αποφάσεων.

«Η νέα πραγματικότητα εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: η Τεχνητή Νοημοσύνη θα λειτουργήσει ως δύναμη ενίσχυσης της ανθρώπινης δημιουργικότητας ή ως μηχανισμός διεύρυνσης ανισοτήτων και συγκέντρωσης ισχύος;» διερωτήθηκε, δίνοντας ο ίδιος την απάντηση ότι «η απάντηση δεν είναι τεχνολογική. Είναι θεσμική».

Ο κ. Στουρνάρας στάθηκε ιδιαίτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι, καθώς η αυτοματοποίηση ορισμένων καθηκόντων εισόδου στην αγορά εργασίας μπορεί να περιορίσει τις παραδοσιακές διαδρομές απόκτησης εμπειρίας. «Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν ή θα χαθούν. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ποιοι θα μπορούν να προσαρμοστούν ταχύτερα στη νέα πραγματικότητα», υπογράμμισε.

Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες και τις αγορές

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο διοικητής της ΤτΕ επισήμανε ότι οι αλγόριθμοι και τα συστήματα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στις τραπεζικές εργασίες, από την αξιολόγηση πιστοληπτικού κινδύνου μέχρι την ανίχνευση απάτης.

Ωστόσο προειδοποίησε ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από κοινά μοντέλα και δεδομένα μπορεί να ενισχύσει τη συστημική ευπάθεια των αγορών, ενώ η συγκέντρωση δεδομένων και υπολογιστικής ισχύος σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δημιουργεί νέες μορφές εξάρτησης.

«Οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές οφείλουν να εξετάζουν όχι μόνο τους παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, αλλά και εκείνους που απορρέουν από την ψηφιακή συγκέντρωση, την κυβερνοασφάλεια, την ανθεκτικότητα των τεχνολογικών υποδομών και τη διαφάνεια των αλγοριθμικών συστημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευρωπαϊκή ευκαιρία και ελληνικό στοίχημα

Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία να διαμορφώσει ένα μοντέλο ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης που θα βασίζεται όχι μόνο στην τεχνολογική πρόοδο αλλά και στη διαφάνεια, τη δημοκρατική λογοδοσία και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Για την Ελλάδα ειδικότερα, τόνισε ότι διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικές δυνατότητες επαναπατρισμού επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Υπογράμμισε όμως ότι απαιτείται ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις ψηφιακές υποδομές και τη διά βίου μάθηση.

«Η τεχνολογία από μόνη της δεν έχει προορισμό»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε έμφαση στη θεσμική διάσταση της τεχνολογικής μετάβασης, προειδοποιώντας ότι το αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγεγραμμένο.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος επιταχυντής προόδου που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Ή ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής ανισοτήτων και συγκέντρωσης οικονομικής και τεχνολογικής ισχύος, εάν η μετάβαση δεν συνοδευθεί από ισχυρούς θεσμούς και κατάλληλες πολιτικές», ανέφερε.

Και κατέληξε με το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του: «Η τεχνολογία από μόνη της δεν έχει προορισμό. Εμείς της δίνουμε κατεύθυνση. Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη οικονομική, πολιτική και ηθική πρόκληση της εποχής μας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Αύξηση απασχόλησης 6% στην πράσινη οικονομία της ΕΕ
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται - Τι χρηματοδοτείται
Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Qualco: Διακρίθηκε στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Business

Η Qualco διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στάσσης: AI και data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση ενέργειας

Τα data centers «καίνε» το ευρωπαϊκό ρεύμα - Στο 28% η συμβολή τους στην αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Mondelez για ανάκαμψη των πωλήσεων

Η Mondelēz ποντάρει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο εργοστάσιο της Λαμίας για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Όμιλος Irida: Κερδοφόρο το 2025 – Οι προοπτικές της θυγατρικής «Γαλαξίδι ΑΕ»
Business

Τι «ταμείο» έκανε ο όμιλος Irida το 2025

Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Irida το 2025 - Η κίνηση-κλειδί στην «Γαλαξίδι ΑΕ» και οι βλέψεις της θυγατρικής για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Kpler: Αυξάνονται οι πιθανότητες για προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
Ναυτιλία

Αυξάνονται οι πιθανότητες για την επαναλειτουργία των Στενών

Αμοιβαίες υποχωρήσεις ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη θα διευκολύνει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού,

Λάμπρος Καραγεώργος
Φοροαπαλλαγές: Στο στόχαστρο της Κομισμιόν – Ποιες είναι, πόσο κοστίζουν
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο στόχαστρο 1.236 φοροαπαλλαγές - Ποιες είναι, ποιοι πλήττονται

Τι προτείνει η Κομισιόν για τις φοροαπαλλαγές - Ποιοι κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό

Ανδρομάχη Παύλου
Στοά Αρσακείου: Στην τελική ευθεία για την πλήρη επαναλειτουργία του νέου πολυχώρου
Business

Αντίστροφη μέτρηση για τη Στοά Αρσακείου

Θέμα χρόνου είναι να αποκατασταθεί πλήρως η Στοά Αρσακείου - Έμφαση σε γαστρονομία, πολιτισμό και δημιουργία - Η στρατηγική σημασία της τοποθεσίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Airbnb στην Πλάκα: Η μάχη για το ιστορικό κέντρο επέστρεψε στο ΣτΕ
Ακίνητα

Airbnb στην Πλάκα: Η μάχη για το ιστορικό κέντρο επέστρεψε στο ΣτΕ

Τι ανέφερε χθες σε παρέμβασή του το Υπουργείο Τουρισμού κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ - Το ζήτημα του Airbnb

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Στουρνάρας για Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;
Tεχνητή νοημοσύνη

Στουρνάρας για ΑΙ: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;

Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια ιστορική τεχνολογική τομή που ήδη μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των κεντρικών τραπεζών

Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στάσσης: AI και data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση ενέργειας

Τα data centers «καίνε» το ευρωπαϊκό ρεύμα - Στο 28% η συμβολή τους στην αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
ChatGPT: Φλόριντα κατά OpenAI και Άλτμαν για έκθεση των νέων σε κίνδυνο
Tεχνητή νοημοσύνη

Φλόριντα κατά OpenAI για έκθεση των νέων σε κίνδυνο

«Το ChatGPT προκαλεί εθισμό στους εφήβους και τους προτρέπει σε επικίνδυνες συμπεριφορές»

Αλέξανδρος Καψύλης
Κέντρα δεδομένων: Η ανάπτυξη τους στην Αμερική καθυστερεί πολύ
Τεχνολογία

Γιατί εκτροχιάζεται η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων

Η Google, η οποία συγκεντρώνει άλλα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει μια στρατηγική για να παρακάμψει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα κέντρα δεδομένων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Tencent: Θα κυκλοφορήσει πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης για το πιο δημοφιλές app της Κίνας
Tεχνητή νοημοσύνη

Ενσωματωμένο agent ΑΙ ετοιμάζει η Tencent για το WeChat

Ο κατασκευαστής του WeChat, Tencent έχει μείνει πίσω από τους εγχώριους ανταγωνιστές του σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Τεχνητή νοημοσύνη: Κορυφαία εργαστήρια ερευνούν τη «συνείδηση» των μηχανών
Tεχνητή νοημοσύνη

Κορυφαία εργαστήρια επεκτείνουν την έρευνα - Έχουν «συνείδηση» οι μηχανές ΑΙ;

Google DeepMind, Anthropic και Meta διερευνούν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει συνείδηση και τι θα ακολουθήσει για τους ανθρώπους αν αυτό συμβεί

Δημήτρης Σταμούλης
Softbank: Η επανάσταση της ΑΙ θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τα dot-com
Tεχνητή νοημοσύνη

Softbank: Η επανάσταση ΑΙ θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τα dot-com

Ο ιαπωνικός επενδυτικός γίγαντας Softbank ανακοίνωσε επένδυση 75 δισ. ευρώ για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία.

Latest News
Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων

Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Αύξηση απασχόλησης 6% στην πράσινη οικονομία της ΕΕ

Το 2023, η διαχείριση αποβλήτων ήταν ο κορυφαίος τομέας απασχόλησης με 0,9 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που αντιπροσώπευαν το 16% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται - Τι χρηματοδοτείται

Ποιοι νέοι ΚΑΔ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…

Η επιβράδυνση της απασχόλησης, η κάμψη των εξαγωγών και η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης υπενθυμίζουν ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, σύμφωνα με τη Eurobank

Qualco: Διακρίθηκε στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Business

Η Qualco διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Ο όμιλος Qualco βασίζεται στην υιοθέτηση πρακτικών με πλήρη μετάβαση σε νέα operating models

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 7 Ιουνίου

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών
Λιμάνια

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Qu Shengbin. ανέπτυξε την ολιστική στρατηγική του Λιμένα Πειραιά

Θεσσαλία: Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους
AGRO

Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους

Σε τραγική οικονομική κατάσταση οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία – Τι ζητά η περιφέρεια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς
Τράπεζες

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς

Τα μέτρα στοχεύουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να απολαμβάνει ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους

Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Economy

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ
Business

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Η MORE της Motor Oil εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ

Στουρνάρας για Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;
Tεχνητή νοημοσύνη

Στουρνάρας για ΑΙ: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;

Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια ιστορική τεχνολογική τομή που ήδη μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των κεντρικών τραπεζών

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Το κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο
AGRO

Το κρητικό κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο

Διεθνής προβολή για τα ποιοτικά κρασιά από την Κρήτη - Δράσεις εξωστρέφειας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» την αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» το ΧΑ

Οι πιέσεις που εκδηλώνονται στον τραπεζικό κλάδο επιβαρύνουν το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies