Meta: Αναβάλλει πάλι την κυκλοφορία του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματιστές

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Νέα αναβολή από τη Meta στο σχέδιό της για την κυκλοφορία του νέου API μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark για τους προγραμματιστές και, σύμφωνα με την Wall Street Journal που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, μέχρι την Τρίτη δεν είχε καθοριστεί ημερομηνία κυκλοφορίας.

«Το API του Muse Spark θα είναι διαθέσιμο σύντομα», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Meta AI, Alexandr Wang

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η εταιρεία δοκιμάζει ήδη το API (Application Programming Interface) με ορισμένους από τους πρώτους συνεργάτες της και προσβλέπει στην κυκλοφορία του αυτό το μήνα.

Το API είναι ένας τύπος διεπαφής λογισμικού που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδρούν δύο συστήματα λογισμικού.

Σύντομα διαθέσιμο κατά την Meta

«Το API του Muse Spark θα είναι διαθέσιμο σύντομα», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Meta AI, Alexandr Wang, σε μια ανάρτηση στο X τον Απρίλιο.

Η Meta παρουσίασε το Muse Spark τον Απρίλιο ως το πρώτο μοντέλο που δημιουργήθηκε για να καλύψει το χάσμα με τους ανταγωνιστές. Το Muse Spark είναι το πρώτο μιας νέας σειράς μοντέλων που δημιουργήθηκαν από τα Superintelligence Labs της εταιρείας.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Meta παρουσίασε έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης (AI agent) που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εκτελούν τις καθημερινές τους λειτουργίες, υπονοώντας τις φιλοδοξίες της εταιρείας να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google της Alphabet.