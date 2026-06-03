Tencent: Θα κυκλοφορήσει πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης για το πιο δημοφιλές app της Κίνας

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Στην κυκλοφορία ενός ενσωματωμένου παράγοντα τεχνητής νοημοσύνης για το WeChat πλησιάζει η Tencent. Το WeChat είναι μια πανταχού παρούσα εφαρμογή που χρησιμοποιείται από τα 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους της Κίνας για τα πάντα, από την ανταλλαγή μηνυμάτων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως την υπηρεσία μεταφοράς με ταξί και τις πληρωμές.

Η εταιρεία δοκιμάζει ένα πρωτότυπο του παράγοντα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να ολοκληρώσουν εργασίες εντός της εφαρμογής, και στοχεύει να ξεκινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσης που απαιτείται πριν από μια αρχική δημόσια προσφορά μόλις αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τους Financial Times.

Μετά από αυτό, η Tencent σχεδιάζει να δοκιμάσει τον παράγοντα σε μια μικρή ομάδα εξωτερικών χρηστών πριν ξεκινήσει μια σταδιακή κυκλοφορία. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία δημόσιας κυκλοφορίας, επειδή ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία συμμόρφωσης είναι αβέβαιος.

Οι μετοχές της Tencent αυξήθηκαν κατά 6% στο Χονγκ Κονγκ την Τρίτη μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ των Financial Times.

Οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο συνομιλίας για τον παράγοντα τεχνητής νοημοσύνης κάνοντας σάρωση προς τα δεξιά στην κύρια οθόνη του WeChat, σύμφωνα με ένα άτομο που έχει δει μια πρώιμη επίδειξη.

Στη συνέχεια, μπορούν να εισάγουν οδηγίες ώστε ο πράκτορας να αξιοποιεί αυτόματα τις εκατομμύρια μίνι-εφαρμογές του WeChat – το θεμέλιο της ευρείας λειτουργικότητας της εφαρμογής – και να ολοκληρώνει εργασίες όπως η εύρεση ενός καφέ και η παραγγελία ενός ποτού με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις γεύσης και τιμής.

Η Tencent έχει αργήσει να ενσωματώσει ΑΙ στο WeChat

Η επιτυχημένη κυκλοφορία ενός πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης στην πιο χρησιμοποιούμενη εφαρμογή της Κίνας θα μπορούσε να βοηθήσει την Tencent να ξεπεράσει τους εγχώριους ανταγωνιστές της, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ισχυρότερα μοντέλα και έχουν ήδη εφαρμόσει πράκτορες σε όλες τις πλατφόρμες τους.

Η Alibaba έχει ενσωματώσει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, ταξιδιών και χαρτογράφησης στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Qwen, ενώ η ByteDance έχει προσθέσει λειτουργίες πρακτόρων όπως οι ηλεκτρονικές αγορές στην εφαρμογή Doubao.

Ενώ ο μηνιαίος αριθμός ενεργών χρηστών των Doubao και Qwen είναι πολύ πίσω από τα 1,4 δισεκατομμύρια του WeChat, αναπτύσσονται ραγδαία, ασκώντας πίεση στην Tencent να απελευθερώσει τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της νωρίτερα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο της εταιρείας. Η Tencent έχει ήδη ένα chatbot με λειτουργίες αναζήτησης, το Yuanbao, ενσωματωμένο στο WeChat.

Η εταιρεία είχε θέσει την κυκλοφορία ως την ύψιστη στρατηγική της προτεραιότητα, σύμφωνα με τους FT. Τα στελέχη της Tencent είναι προσεκτικά ώστε να κάνουν σωστά κάθε πτυχή του παράγοντα τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένες δοκιμές και πολλούς γύρους αλλαγών πριν από την τελική κυκλοφορία.

Παρόλο που το πρωτότυπο μπόρεσε να ολοκληρώσει τις εργασίες ομαλά, παρέμειναν προκλήσεις στην εύρεση επαρκούς υπολογιστικής ισχύος για να υποστηρίξει μια μαζική ανάπτυξη. Οι γίγαντες του διαδικτύου της Κίνας βασίζονταν σε τσιπ Nvidia για να τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης τους πριν απαγορευτεί η εξαγωγή τους στην Κίνα.

Ένα ακριβό εγχείρημα

«Η Tencent ήταν πολύ συντηρητική για να εφοδιαστεί με τσιπ της Nvidia πριν από την απαγόρευση εξαγωγών των ΗΠΑ, ενώ η εγχώρια προμήθεια ημιαγωγών παραμένει περιορισμένη», δήλωσε μια πηγή των FT.

Οι πρώτες εσωτερικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η πλήρης ανάπτυξη ενός παράγοντα τεχνητής νοημοσύνης στο WeChat θα είναι πολύ δαπανηρή και δεν είναι σαφές εάν η Tencent μπορεί να δημιουργήσει αρκετά έσοδα βραχυπρόθεσμα για να καλύψει το κόστος.

Το WeChat, γνωστό ως Weixin στα κινέζικα, έχει εξελιχθεί από την κυκλοφορία του ως εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων το 2011 σε μια απαραίτητη πλατφόρμα ενσωματωμένη σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής στην Κίνα.

Μέσω μίνι εφαρμογών που δημιουργούν επιχειρήσεις και κυβερνητικοί φορείς, οι χρήστες μπορούν να παραγγέλνουν delivery από εστιατόρια, να πληρώνουν λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και να προγραμματίζουν ραντεβού με γιατρό, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες σπάνια χρειάζεται να εγκαταλείψουν την εφαρμογή για καθημερινές συναλλαγές.

Με τη σειρά της, η Tencent μπόρεσε να συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες δεδομένων συμπεριφοράς από τους περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες του WeChat.

«Πέρα από τα βασικά μοντέλα, γίνεται ολοένα και πιο προφανές ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια πρωτοποριακή περίπτωση χρήσης», δήλωσε ο πρόεδρος της Tencent, Martin Lau, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές τον περασμένο μήνα. «Η πλατφόρμα μας έχει εγγενώς πολλά οφέλη από τη φιλοξενία πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης».