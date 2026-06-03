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Κέντρα δεδομένων: Η ανάπτυξη τους στην Αμερική καθυστερεί πολύ

Η Google, η οποία συγκεντρώνει άλλα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει μια στρατηγική για να παρακάμψει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα κέντρα δεδομένων

Τεχνολογία 03.06.2026, 22:30
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Κέντρα δεδομένων: Η ανάπτυξη τους στην Αμερική καθυστερεί πολύ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε πρωτοφανείς επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων έχει οδηγήσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς η κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, με την Alphabet να αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ανακοινώνοντας σχέδιο άντλησης έως και 80 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, παρά τη διαθεσιμότητα τεράστιων κεφαλαίων, η πραγματική πρόκληση δεν είναι πλέον η χρηματοδότηση αλλά η υλοποίηση των έργων. Καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αδειοδοτικά εμπόδια και κυρίως οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη νέων υποδομών, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο. Οι εταιρείες συγκεντρώνουν συνεχώς νέα κεφάλαια, αλλά μεγάλο μέρος των έργων που έχουν ήδη ανακοινωθεί δεν προχωρά με τους αρχικούς ρυθμούς.

Ανάλυση της JP Morgan έδειξε ότι πάνω από το 60% της χωρητικότητας κέντρων δεδομένων που προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2027 δεν έχει ακόμη εισέλθει στη φάση κατασκευής, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η διάθεση επιπλέον εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μπορεί πράγματι να επιταχύνει την ανάπτυξη όταν τα βασικά εμπόδια βρίσκονται αλλού.

Google

Η απάντηση της Google για τα δικά της κέντρα δεδομένων

Η Google φαίνεται να επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα με μια διαφορετική στρατηγική. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, επενδύει όλο και περισσότερο στην εξασφάλιση δικών της ενεργειακών πηγών και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που επιτρέπουν τη μεταφορά υπολογιστικών φορτίων μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ενέργειας.

Σύμφωνα με αναλυτές, που μίλησαν στην Journal, αυτή η προσέγγιση μπορεί να της επιτρέψει να συνδέει τα νέα κέντρα δεδομένων ταχύτερα από τους ανταγωνιστές της και να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τα τεράστια κεφάλαια που αντλεί.

Οι επενδύσεις του κλάδου έχουν εκτοξευθεί. Η Microsoft, η Alphabet, η Meta και η Amazon δαπάνησαν συλλογικά περίπου 410 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες πέρυσι, ενώ οι συνολικές επενδύσεις τους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 670 δισ. δολάρια φέτος. Η ανάγκη για νέες υποδομές προκύπτει από την εκρηκτική ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες απαιτούν τεράστια συγκροτήματα γεμάτα διακομιστές, εξοπλισμό δικτύωσης και προηγμένα συστήματα ψύξης.

Η ανακοίνωση της Alphabet για νέα χρηματοδότηση, η οποία περιλαμβάνει συμφωνία ύψους 10 δισ. δολαρίων με την Berkshire Hathaway και επιπλέον κεφαλαιακές κινήσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 70 δισ. δολάρια, προκάλεσε πάντως επιφυλάξεις στην αγορά. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε, καθώς αρκετοί επενδυτές ανησύχησαν ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ίσως είναι ακόμη μεγαλύτερες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

κέντρα δεδομένων

Η εξεύρεση ενέργειας

Πέρα από το κόστος, το σημαντικότερο εμπόδιο παραμένει η ενέργεια. Τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν ηλεκτρική ισχύ συγκρίσιμη με εκείνη μιας μεσαίας πόλης. Οι διαχειριστές δικτύων εξετάζουν πλέον με μεγάλη προσοχή κάθε νέο έργο, καθώς η σύνδεση τέτοιων εγκαταστάσεων μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών. Η αβεβαιότητα σχετικά με το πόσα από τα ανακοινωμένα έργα θα υλοποιηθούν τελικά έχει επίσης επιβραδύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Google έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Με την εξαγορά της ενεργειακής εταιρείας Intersect έγινε η πρώτη μεγάλη τεχνολογική εταιρεία που αποκτά άμεσο έλεγχο σε σημαντική παραγωγική δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Intersect αναπτύσσει έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας πολλών γιγαβάτ, τα οποία προορίζονται να υποστηρίξουν μελλοντικά κέντρα δεδομένων της Google.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τις ομάδες ειδικών στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η Google υιοθετεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, συνδυάζοντας την ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής με ενεργειακό σχεδιασμό. Αυτό θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δίνουν προτεραιότητα σύνδεσης σε έργα που συνοδεύονται από δικές τους ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιβαρύνουν λιγότερο το δίκτυο.

Άλλες εταιρείες ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Η xAI, η OpenAI και η Meta έχουν εξετάσει ή υλοποιήσει λύσεις που βασίζονται σε μονάδες φυσικού αερίου εγκατεστημένες δίπλα στα κέντρα δεδομένων. Η Microsoft, από την πλευρά της, έχει στραφεί στην πυρηνική ενέργεια, συνάπτοντας συμφωνία για την επανεκκίνηση αντιδραστήρα στο Three Mile Island, σε μια προσπάθεια εξασφάλισης σταθερής παροχής ηλεκτρισμού για τις μελλοντικές της ανάγκες.

κέντρα δεδομένων

Παρά τα προβλήματα το αφήγημα της ΑΙ παραμένει ισχυρό

Ωστόσο, ακόμη και οι εναλλακτικές αυτές λύσεις αντιμετωπίζουν περιορισμούς. Η προμήθεια αεριοστροβίλων, μετασχηματιστών και άλλου εξειδικευμένου εξοπλισμού παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις, δημιουργώντας νέα σημεία συμφόρησης στην κατασκευή ενεργειακών υποδομών.

Μια ακόμη κατεύθυνση που κερδίζει έδαφος είναι η διαχείριση της ζήτησης. Η Google αναπτύσσει εδώ και χρόνια τεχνολογίες που επιτρέπουν στα κέντρα δεδομένων της να μειώνουν προσωρινά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όταν το δίκτυο βρίσκεται υπό πίεση. Πρόσφατα ανακοίνωσε συνεργασία με τη Voltus για την ενίσχυση της μεγαλύτερης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, του PJM. Το πρόγραμμα θα επιβραβεύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μειώνουν την κατανάλωση σε ώρες αιχμής, δημιουργώντας πρόσθετη διαθέσιμη ισχύ που μπορεί να αξιοποιηθεί από τα κέντρα δεδομένων.

Παρά τις ανησυχίες που προκάλεσε η αύξηση κεφαλαίου της Alphabet, οι επενδυτές εξακολουθούν να στηρίζουν το ευρύτερο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας την πεποίθηση ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, δεν είναι πλέον αν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, αλλά ποια εταιρεία θα καταφέρει να εξασφαλίσει πρώτη την ενέργεια και τις υποδομές που απαιτούνται για να μετατρέψει αυτές τις επενδύσεις σε πραγματική υπολογιστική ισχύ.

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