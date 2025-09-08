89η ΔΕΘ: Eκτός νυμφώνος η αγορά από το πακέτο της κυβέρνησης

Πώς σχολίασαν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από την 89η ΔΕΘ μιλώντας στο ΟΤ FORUM, Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ) και Δαμίγος (ΒΕΑ)

89η ΔΕΘ 08.09.2025, 07:00
89η ΔΕΘ: Eκτός νυμφώνος η αγορά από το πακέτο της κυβέρνησης
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

‘Αλλα περίμενε η αγορά να ακούσει στην 89η ΔΕΘ, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν … άκουσε τίποτα. Παρά το γεγονός ότι ενόψει της έκθεσης οι θεσμικοί φορείς είχαν «βομβαρδίσει» την κυβέρνηση με υπομνήματα και προτάσεις παρουσιάζοντας αναλυτικά τα προβλήματα που συναντούν στην δραστηριότητά τους η εκτίμηση είναι ότι δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των ανθρώπων της αγοράς για την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Ειδικά, η μικρομεσαία η οποία πλήττεται ποικιλοτρόπως από την ακριβεία και τα αυξημένα κόστη.

Στο πλαίσιο του ΟΤ FORUM μίλησαν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και σχολίασαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Άδειο το καλάθι

Απουσιάζαν μέτρα για την αντιμετώπισης της ακρίβειας και ενίσχυσης κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σημείωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ακούστηκαν λίγα πράγματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τίποτα για τις επιχειρήσεις.

Μίλησε για την ανάγκη συγκράτησης των τιμών και ενίσχυσης των εισοδημάτων, καθώς όπως σημείωσε αυτό επηρεάζει και την αγορά, φέρνοντας σαν ενδεικτικό παράδειγμα την πτώση πωλήσεων που παρουσιάστηκε κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

Διερωτήθηκε γιατί δεν δίνονται στις μικρομεσαίες τα 4,5 δισ. που έχουν περισσέψει από το Ταμείο Ανάκαμψης και έκρουσε για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου για τα προβλήματα ρευστότητας.

Η «καραμέλα»

Τίποτα από όσα θα περιμέναμε να ακούσουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, στην ουσία δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, είπε ο Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Περαιτέρω σημείωσε «η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτό που λένε η “καραμέλα”, που μας κοροιδεύουνε και μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αν δεν τη στηρίξεις και λίγο, κάποια στιγμή θα σπάσει, καθώς μικρή επιχείρηση είναι αυτή που δημιουργεί πραγματικό πλούτο στην αγορά.

Κληθείς να σχολιάσει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με τις φοροελαφρύνσεις ενισχύονται τα εισοδήματα των καταναλωτών, άρα και η ζήτηση σημείωσε «το έχουμε ακούσει πολλές φορές, διαχρονικά ακούμε τα ίδια», αλλά «μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει».

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αξίζει  να σημειωθεί ότι η  εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έδειξε σημαντική επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα για τις μικρές επιχειρήσεις το Α’ εξάμηνο του 2025, με αυξημένο λειτουργικό κόστος, μείωση ρευστότητας και χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης. Το 50% των επιχειρήσεων ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ρευστότητα υποχώρησε περαιτέρω, με το 56,7% να δηλώνει μείωση, ενώ η εξάρτηση από ίδια κεφάλαια φτάνει στο 83,2%.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive
Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024
Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις
Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση - Αντλεί άλλα 200 εκατ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από 89η ΔΕΘ
Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων
Τα νέα της αγοράς

Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν τώρα για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης — και να στοχεύσουν στο δανειακό σκέλος

Ερμής Γαρύφαλλος
89η ΔΕΘ: Περισσότεροι από 228.000 επισκέπτες έδωσαν παρών
89η ΔΕΘ

Ανέβασαν ψηλά τον πήχη οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ - Ο απολογισμός

Η 89η ΔΕΘ αποτέλεσε το επίκεντρο όλων των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
Τα νέα της αγοράς

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Η Eldorado Gold έχει αποδείξει πώς μια στρατηγική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης

89η ΔΕΘ: Πέφτει η αυλαία με εκδηλώσεις και μουσική
89η ΔΕΘ

Ολοκληρώνεται σήμερα η 89η ΔΕΘ

Τελευταία ημέρα για την 89η ΔΕΘ - Σήμερα το ωράριο της έκθεσης είναι 10:00 με 22:00

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

Ολα όσα συζητήθηκαν στην 9η μέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»
89η ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Latest News
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας

Αμφίσημα τα μηνύματα από τις ΗΠΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα
Πολιτική

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση – «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο