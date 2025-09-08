89η ΔΕΘ: Eκτός νυμφώνος η αγορά από το πακέτο της κυβέρνησης

‘Αλλα περίμενε η αγορά να ακούσει στην 89η ΔΕΘ, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν … άκουσε τίποτα. Παρά το γεγονός ότι ενόψει της έκθεσης οι θεσμικοί φορείς είχαν «βομβαρδίσει» την κυβέρνηση με υπομνήματα και προτάσεις παρουσιάζοντας αναλυτικά τα προβλήματα που συναντούν στην δραστηριότητά τους η εκτίμηση είναι ότι δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των ανθρώπων της αγοράς για την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Ειδικά, η μικρομεσαία η οποία πλήττεται ποικιλοτρόπως από την ακριβεία και τα αυξημένα κόστη.

Στο πλαίσιο του ΟΤ FORUM μίλησαν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και σχολίασαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Άδειο το καλάθι

Απουσιάζαν μέτρα για την αντιμετώπισης της ακρίβειας και ενίσχυσης κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σημείωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ακούστηκαν λίγα πράγματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τίποτα για τις επιχειρήσεις.

Μίλησε για την ανάγκη συγκράτησης των τιμών και ενίσχυσης των εισοδημάτων, καθώς όπως σημείωσε αυτό επηρεάζει και την αγορά, φέρνοντας σαν ενδεικτικό παράδειγμα την πτώση πωλήσεων που παρουσιάστηκε κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

Διερωτήθηκε γιατί δεν δίνονται στις μικρομεσαίες τα 4,5 δισ. που έχουν περισσέψει από το Ταμείο Ανάκαμψης και έκρουσε για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου για τα προβλήματα ρευστότητας.

<br />

Η «καραμέλα»

Τίποτα από όσα θα περιμέναμε να ακούσουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, στην ουσία δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, είπε ο Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Περαιτέρω σημείωσε «η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτό που λένε η “καραμέλα”, που μας κοροιδεύουνε και μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αν δεν τη στηρίξεις και λίγο, κάποια στιγμή θα σπάσει, καθώς μικρή επιχείρηση είναι αυτή που δημιουργεί πραγματικό πλούτο στην αγορά.

Κληθείς να σχολιάσει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με τις φοροελαφρύνσεις ενισχύονται τα εισοδήματα των καταναλωτών, άρα και η ζήτηση σημείωσε «το έχουμε ακούσει πολλές φορές, διαχρονικά ακούμε τα ίδια», αλλά «μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει».

<br />

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έδειξε σημαντική επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα για τις μικρές επιχειρήσεις το Α’ εξάμηνο του 2025, με αυξημένο λειτουργικό κόστος, μείωση ρευστότητας και χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης. Το 50% των επιχειρήσεων ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ρευστότητα υποχώρησε περαιτέρω, με το 56,7% να δηλώνει μείωση, ενώ η εξάρτηση από ίδια κεφάλαια φτάνει στο 83,2%.